"ప్రేమోహం" ఆమె మళ్లీ వెళ్లిపోయింది! - మలుపులు తిరుగుతున్న 'కన్నడ ప్రేమ కథలు'
చెత్త బయట వేస్తానని వెళ్లిన వివాహిత జంప్ - కాలి మెట్టెల ఫొటో వాట్సాప్ స్టేటస్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 12:06 PM IST
LOVE STORY BANGALORE : కన్నడ నాట లవ్ స్టోరీలు క్రైం రికార్డులకెక్కుతున్నాయి. ఎల్లలు లేని ప్రేమ కథలు భిన్న మలుపులు తిరుగుతున్నాయి. ఊహకందని పరిణామాలు సినిమా స్టోరీలను మించిపోతున్నాయి. మూడు రోజుల వ్యవధిలో మూడు ప్రేమ కథలు పోలీసులను సైతం ఆశ్చర్యానికి గురిచేశాయి. తాజా ఘటనలు పొరుగు రాష్ట్రాల్లోనూ సంచలనం రేకెత్తించాయి.
హనీమూన్ పేరుతో భర్త హత్యకు ప్లాన్ చేసిన ఉదంతం మొదలుకుని, భర్త శవాన్ని ప్లాస్టిక్ డ్రమ్ములో కుక్కడం వంటి ఘటనలు ఇటీవల వరుసగా వెలుగుచూస్తున్నాయి. తల్లిదండ్రులను ఎదిరించి ప్రేమ పెళ్లి చేసుకోవడం, ఆ తర్వాత మరొకరిపై మనసు పడడం సర్వసాధారణమైపోయింది. తాజాగా కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో జరిగిన మూడు ఘటనలు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి కలిగిస్తున్నాయి. ఆయా కేసులు దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులకూ షాక్ ఇస్తున్నాయి.
- ప్రేమ పెళ్లి చేసుకున్న ఓ యువతి భర్త స్నేహితుడితో వెళ్లిపోయింది. అతడితో మెట్టెలు పెట్టించుకుంటూ తీసుకున్న ఫొటో వాట్సాప్ స్టేటస్గా పెట్టి భర్తకు పంపించింది.
- చెత్త పడేసి వస్తానంటూ మరో చేత్తో బ్యాగు కూడా పట్టుకుని బయటకు వెళ్లిన వివాహిత అదృశ్యమైంది. సమీపంలోని మరో వ్యక్తితో సంబంధమే అందుకు కారణని పోలీసులు దర్యాప్తులో తేలింది.
- తన ప్రేమను కొత్తగా వ్యక్తం చేస్తానని కళ్లకు గంతలు కట్టి, కాళ్లు, చేతులకు తాళ్లు బిగించి కిరోసిన్ పోసి నిప్పంటించి మర్డర్ ప్లాన్ చేసింది మరో యువతి.
ప్రేమ వ్యక్తం చేస్తానని మట్టుబెట్టింది!
బెంగళూరు బైదరహళ్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని అంజనానగర్లో యువతి ప్రియుడి కళ్లకు గంతలు కట్టి, కాళ్లు, చేతులకు తాళ్లు బిగించి, విదేశీ శైలిలో తన ప్రేమను ఒప్పుకుంటానని చెప్పి కిరోసిన్తో తడిపి హత్య చేసింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించి పోలీసులు ఆ యువతిని అరెస్టు చేశారు.
ఏకంగా వాట్సాప్ స్టేటస్ పెట్టేసింది!
బన్నంగాడి గ్రామానికి చెందిన యువతి రెండేళ్ల కిందట ఆటో డ్రైవర్ను ప్రేమ వివాహం చేసుకుంది. తరచూ ఇంటికి వచ్చే భర్త స్నేహితుడితో ఏర్పడిన పరిచయం వివాహేతర సంబంధంగా మారింది. భర్త ఇంట్లో లేని సమయంలో వెళ్లిపోయి దేవాలయంలో అతడిని పెళ్లాడింది. ప్రియుడు తన కాలికి మెట్టెలు పెడుతున్న ఫొటో తీసి వాట్సప్లో స్టేటస్గా పెట్టడంతో విషయం తెలిసిన భర్త షాకయ్యాడు. తన భార్య ఇంటి నుంచి వెళ్తూ డబ్బు, నగలు తీసుకెళ్లిందని, అవి తిరిగి ఇప్పించాలని పోలీసులకు ఫిర్యాదు తప్ప ఆ ఆటో డ్రైవర్ చేసేదేమీ లేకపోయింది.
చెత్త బయట పడేస్తానని చెక్కేసింది!
చిక్కమగళూరుకు ఇద్దరు పిల్లల తల్లి ప్రియుడితో కలిసి పారిపోయింది. పని ముగించుకుని ఇంటికి వచ్చిన తన భర్తకు భోజనం పెట్టిన ఆమె, రాత్రి 11గంటలకు చెత్త బయట పారేసి వస్తానని బయటకు వెళ్లింది. భర్తకు కనిపించకుండా మరో చేత్తో బ్యాగు కూడా పట్టుకుని బైక్పై ఉడాయించింది. ప్రియుడే ఆమె ఫోన్ రీచార్జి చేయించడం విశేషం. ఈ విషయాన్ని కస్టమర్ కేర్కు ఫోన్ చేయడంతో వెలుగులోకి వచ్చింది.
