చల్లని క్లైమేట్లో "కంది పొడి రసం" - ఘాటుగా గొంతులోకి దింగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరబ్బా!
నోటికి ఏమీ తినబుద్ధి కావట్లేదా? - ఇలా కంది పొడి రసం ట్రై చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 3, 2026 at 11:52 AM IST
Kandi Podi Charu Making in Telugu : చల్లటి వాతావరణంలో వేడివేడి అన్నంలోకి ఏదైనా రసం, సాంబార్, పులుసు వంటివి తినడానికి చాలా మంది ఇష్టపడతారు. ఈ నేపథ్యంలోనే వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఇవే కాకుండా మీకోసం మరో రసం రెసిపీని ఈరోజు తీసుకొచ్చాం. అదే కందిపొడి రసం. ఇది నోటికి కొత్త రుచినిస్తూ స్పెసీ స్పైసీగా, కమ్మగా ఉంటుంది. సూపర్ టేస్టీగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు.
పైగా ఈ రెసిపీ తయారీ కోసం ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు. ఎవరైనా అప్పటికప్పుడు ఈ పద్ధతిలో మంచి రుచికరమైన చారును రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి ఆలస్యం చేయకుండా నోరూరించే ఈ నయా స్టైల్ కందిపొడి రసం ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
రాగిపిండితో మృదువైన "ఇడ్లీలు" - పిండి రుబ్బకుండానే అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కందిపప్పు - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- ధనియాలు - 1 టీ స్పూన్
- మిరియాలు - అర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- మెంతులు - చిటికెడు
- చింతపండు - 30 గ్రాములు
- టమోటాలు - 2
- ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- తాలింపు దినుసులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
- ఎండుమిర్చి - 2
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పచ్చిమిర్చి - 2
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ కందిపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు, అర టీ స్పూన్ మిరియాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, చిటికెడు మెంతులు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి దోరగా వేయించాలి. అనంతరం ఈ మిశ్రమాన్ని ప్లేట్లో వేసి చల్లారనివ్వాలి. ఇవి చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు గిన్నెలో చింతపండు వేసి 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
- ఆ తర్వాత మరో గిన్నెలో రెండు టమోటాలు, నానబెట్టిన చింతపండు వేసి చేతితో మెత్తగా క్రష్ చేసి పక్కనుంచాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ తాలింపు దినుసులు, ఐదు కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రెండు ఎండుమిర్చి, కలిపి పెట్టుకున్న టమోటాచింతపండు గుజ్జు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
- అనంతరం సరిపడా నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా కరివేపాకు, రెండు పచ్చిమిర్చి, అర టీ స్పూన్ పసుపు, గ్రైండ్ చేసుకున్న కందిపొడి వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి 10 నిమిషాల పాటు మరిగించాలి.
- పది నిమిషాల తర్వాత కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే ఘుమఘుమలాడే కందిపొడి రసం రెడీ అయినట్లే!
- వేడివేడి అన్నంలో ఈ కందిపొడి రసం వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే లాగిస్తారు!
కరకరలాడే "బెల్లం కొమ్ములు" - స్వీట్ షాప్ స్టైల్లో సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు!
ఆంధ్రా స్పెషల్ "ముల్లంగి మజ్జిగ పులుసు"- ఈ సరికొత్త రుచికి ఫిదా అయిపోతారు!