దేశానికి సేవ చేయాలనుకుంటున్నారా? - ఈ అకాడమీలో పైసా ఫీజు లేకుండా శిక్షణ!
-దేశానికి సేవ చేయాలనుకున్న అభ్యర్థులకు ఉచిత ట్రైనింగ్ - ఒడిశాలోని ఈ అకాడమీ ప్రత్యేకతలివే!
Published : May 19, 2026 at 4:31 PM IST
Kalinga Utkal Defence Academy: సైనిక ఉద్యోగంలో చేరాలని, యూనిఫాం ధరించి దేశ సరిహద్దుల్లో గస్తీ కాయాలని చాలా మంది యువతకు ఉంటుంది. కానీ అది అంత ఈజీ కాదు. ఈ క్రమంలోనే ఎన్నో రకాలుగా శిక్షణ తీసుకుంటుంటారు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాలు, చిన్నచిన్న పట్టణాల్లో ఉన్న యువత వీటిపై ఎక్కువగా దృష్టి పెడుతుంటారు. అయితే కొన్నిసార్లు దేహదారుఢ్య పరీక్షల్లో నెగ్గినా.. సరైన అవగాహన, శిక్షణ కొరవడి.. చాలా మంది పరీక్షల్లో ఫెయిల్ అవుతుంటారు. దీంతో మరో రెండుసార్లు ప్రయత్నిస్తారు. అందులోనూ విఫలమైతే వేరే ఉద్యోగాలు వెతుక్కుంటారు. అయితే ఆర్మీ, నేవీ వంటి డిఫెన్స్లో జాబ్ సంపాదించాలనుకునేవారికి మార్గనిర్దేశం చేస్తూ.. దిక్సూచీలా పని చేస్తోంది ఓ అకాడమీ. అదే కళింగ ఉత్కల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ. పైసా ఫీజు లేకుండా యువతకు శిక్షణ ఇస్తోంది. అసలు ఈ అకాడమీ ఎలా ఏర్పాటైంది? సహా మిగిలిన వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ముగ్గురు ఆలోచనల నుంచి: సైన్యంలో చేరాలనే సంకల్పంతో ఎన్నో కష్టాలను ఎదుర్కొని విజయం సాధించారు అమూల్య బింధాని, మయూర్ దాస్, బిజయ్ ప్రధాన్. అయితే ఆ కష్టాలు ఇంకెవరూ పడకూడదన్న సంకల్పం, ఉద్దేశంతో 2021లో ఒడిశాలోని బాలాసోర్లో కళింగ ఉత్కల్ అకాడమీని ప్రారంభించారు. ఈ అకాడమీలో గ్రామీణ ప్రాంత యువతకే అధిక ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు. తొలుత 40 మందితో అకాడమీని ప్రారంభించగా.. ఇప్పుడు దాదాపు 100 మంది యువతీయువకులు ఇక్కడ శిక్షణ పొందుతున్నారు. ఈ అకాడమీలో దేహదారుఢ్య, రాత పరీక్షలకు సంబంధించి శిక్షణ పూర్తి ఉచితంగా ఇస్తారు. కానీ, భోజనానికి అయ్యే ఖర్చు మాత్రం అభ్యర్థులే భరించుకోవాల్సి ఉంటుంది. తినడానికి కూడా కష్టమైన వారికి రాయితీ ఇస్తారు.
షరతులు వర్తిస్తాయ్: అభ్యర్థులకు రాత పరీక్షలో శిక్షణ ఇచ్చేందుకు నలుగురు ఉపాధ్యాయులు, ఫిట్నెస్లో తర్ఫీదు కోసం 14 మంది ట్రైనర్లు ఇక్కడ ఉన్నారు. ప్రతిరోజు ఉదయం 5 గంటల నుంచే వీరి శిక్షణ మొదలవుతుంది. వ్యాయామం, తరగతులు, ప్రాక్టీస్ టెస్టులు ఇదే అక్కడి ప్రపంచం. ఈ అకాడమీలో శిక్షణ పొంది ఉద్యోగం సాధించినవారు.. సెలవులపై ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడకు వచ్చి శిక్షణ పొందుతున్న వారికి తమ సూచనలు, సలహాలు ఇస్తుంటారు. వారితో రెండు రోజులు ఉండి మెళకువలు నేర్పిస్తుంటారు. అంతేకాకుండా తమ జీతంలో ప్రతినెలా కొంత మొత్తం అకాడమీకి విరాళంగా ఇస్తుంటారు. వాటితోనే అకాడమీని నిర్వహిస్తున్నట్లు బిజయ్ ప్రధాన్ చెప్పుకొచ్చారు. ఇక్కడ శిక్షణ పొందిన 40 మంది ఇప్పటికే ఇండియన్ ఆర్మీ, బీఎస్ఎఫ్, సీఆర్పీఎఫ్, పోలీస్ విభాగాల్లో పలుచోట్ల విధులు నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.
ఇది అకాడమీ కాదు.. ఓ కుటుంబం: అకాడమీలో జాయిన్ అయిన ప్రతి అభ్యర్థిదీ ఒక్కో కథ. సరైన శిక్షణ లేక పలుమార్లు విఫలమై అక్కడ చేరినవారు కొందరైతే.. పేదరికంతో శిక్షణ కోసం డబ్బులు ఖర్చు చేయలేక.. తమ కలలను సాకారం చేసుకోగలమో, లేదోనన్న.. సందిగ్ధంలో పడి ఇక్కడికి వచ్చినవారు కొందరు. అలాంటి వారిని అక్కున చేర్చుకొని దిక్సూచీలా పని చేస్తోంది ఈ అకాడమీ. దీంతో వారందరికీ అకాడమీ మానసికంగా దగ్గరవుతోంది. కలల సాధనకు తోడ్పాటునందించిన అకాడమీని అమ్మలా భావించి.. ఇంటికి వచ్చిన ప్రతిసారీ అక్కడ సేదతీరేందుకు వస్తుంటారు. ఇక ప్రతి ఒక్కరూ కుటుంబ సభ్యుల్లా కలిసిమెలిసి ఉంటారు.
