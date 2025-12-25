పల్లెటూరి పద్ధతిలో "కాల్చిన దోసకాయ పచ్చడి" - వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యితో తింటే అద్భుతమే!
రెగ్యులర్ పచ్చళ్లను మించిన టేస్ట్ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!
Published : December 25, 2025 at 7:39 PM IST
Kalchina Dosakaya Pachadi Recipe : వేడి వేడి అన్నంలో ఏదైనా రోటి పచ్చడిని కాస్త నెయ్యితో తింటుంటే కలిగే ఆ ఫీలింగ్ అద్దిరిపోతుంది. ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం అలాంటిదే ఒక అద్భుతమైన రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, కాల్చిన దోసకాయలతో నోరూరించే "పచ్చడి". నార్మల్గా అందరూ దోసకాయ పచ్చడి చేసుకుంటుంటారు. కానీ, దోసకాయలను కాల్చి పచ్చడి చేయడం అన్నది మాత్రం ఎక్కువ మందికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. ఒక్కసారి పల్లెటూరి పద్ధతిలో ఇలా చేసుకుని తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ ఇదే ప్రాసెస్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. దీని టేస్ట్ అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది. పిల్లలకూ ఈ పచ్చడి చాలా బాగా నచ్చుతుంది. అలాగే, ఈ రెసిపీ ప్రిపరేషన్కు ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు. బిగినర్స్ కూడా క్విక్ అండ్ ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ సూపర్ టేస్టీ కాల్చిన దోసకాయ పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రెండు - దోసకాయలు
- తగినంత - నూనె
- పదిహేను - వెల్లుల్లి రెబ్బలు
- రుచికి తగినన్ని - పచ్చిమిర్చి
- టేస్ట్కి సరిపడా - ఉప్పు
- ఒక కట్ట - కొత్తిమీర
- చింతపండు - పెద్ద ఉసిరికాయంత
- ఒక టీస్పూన్ - జీలకర్ర
- ఒక టీస్పూన్ - ఆవాలు
- కొద్దిగా - పసుపు
- ఒకట్రెండు రెమ్మలు - కరివేపాకు
చిత్తూరు స్టైల్లో "చామగడ్డ పులుసు" - ఘుమఘుమలకు నోరూరిపోద్ది!
తయారీ విధానం :
- ఈ పసందైన పచ్చడి కోసం ముందుగా రెండు తాజా దోసకాయలను తీసుకుని వాటికి కాస్త ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద గ్రిల్ పెట్టి దానిపై దోసకాయలను ఉంచి పట్టుకారుతో(ప్లక్కర్) అన్ని వైపులా తిప్పుతూ చక్కగా కాల్చుకోవాలి.
- దోసకాయలను చుట్టూ బ్లాక్ లేయర్ వచ్చేలా మంచిగా కాల్చుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత వాటిని నీళ్లు ఉన్న గిన్నెలో వేసి కాసేపు నానబెట్టుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా దోసకాయలపై ఏర్పడిన నల్లని పొట్టు ఈజీగా వస్తుంది.
- ఆలోపు కొత్తిమీరను వేర్ల భాగం కట్ చేసి శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే, మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని పచ్చిమిరపకాయలను తొడిమలు తీసేసి నీట్గా కడిగి పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు నీటిలో నానబెట్టుకున్న కాల్చిన దోసకాయలను తీసుకుని వాటిపై ఉన్న నల్లని పొట్టును నీట్గా తొలగించుకోవాలి.
- తర్వాత వాటిని ఒకసారి కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి ఒకట్రెండు చెంచాల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పొట్టు తీసిన వెల్లిల్లిరెబ్బలు, పచ్చిమిర్చి, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని సన్నని సెగ మీద బాగా వేయించుకోవాలి.
- అవి వేగాక అందులో కాడలతో సహా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీరను వేసి లైట్గా వేయించుకోవాలి.
మెంతికూరను వేయించి "పప్పు" చేయండి - అల్టిమేట్ టేస్ట్తో అద్దిరిపోతుంది!
- ఇక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకునే ముందు చింతపండు వేసుకుని ఒకసారి కలిపి దించేసుకోవాలి. ఇక్కడ చింతపండును వేయించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కడాయి వేడికి అందులో కలిసిపోతుంది.
- అనంతరం ఆ మిశ్రమాన్ని కాస్త చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న దోసకాయ ముక్కలను వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా రోట్లో రుబ్బకున్నట్లుగా కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి. ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- పోపు కోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో కొద్దిగా నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, కరివేపాకు వేసుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. పచ్చడిలో ఆల్రెడీ వెల్లుల్లిని వేసుకున్నాం కాబట్టి ఒకవేళ మీకు ఇష్టమైతే పోపులో ఐదారు వెల్లుల్లి వేసి వేయించుకోవచ్చు.
- పోపు వేగిందనుకున్నాక చివర్లో కాస్త పసుపు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత ఆ తాలింపును ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడిలో వేసి ఒకసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, కాల్చిన దోసకాయలతో అద్భుతమైన "పచ్చడి" అప్పటికప్పుడు ఈజీగా రెడీ అవుతుంది!
- ఒకవేళ మీకు రోలు అందుబాటులో ఉంటే అందులో ఈ పచ్చడి చేసుకునే మిక్సీలో చేసుకున్నదానికంటే డబుల్ టేస్టీగా ఉంటుంది.
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ చేసుకునేలా కాకుండా ఓసారి ఈ వెరైటీ పద్ధతిలో దోసకాయ పచ్చడి చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది!
ఈ పద్ధతిలో "కాకరకాయ ఉల్లికారం" చేయండి - చేదు ఉండదు, టేస్ట్ సూపర్!