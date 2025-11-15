నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే "కలాఖండ్ పాయసం" - సింపుల్గా ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు!
కలాఖండ్తో ఇలా పాయసం చేసి చూడండి - టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది!
Kalakand Payasam Recipe in Telugu : పాయసం అనగానే మనకు సేమియా, క్యారెట్, బియ్యం పాయసం లాంటివి గుర్తుకొస్తాయి. అలా కాకుండా ఈసారి కలాఖండ్తో పాయసం చేసి చూడండి టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. సింపుల్గా దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. బంధువులు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా చేసి వారికి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వండి. అంతేకాక మీకు కొత్తగా ఏదైనా స్వీట్ను తినాలనిపించినప్పుడు ఈ రెసిపీని చేసి తింటే మరోసారి చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. మరి టేస్టీటేస్టీ కలాఖండ్ పాయసం చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - అర కప్పు
- పెసరపప్పు - అర కప్పు
- పాలు - అర కప్పు
- జీడిపప్పు - 8
- బాదం - 6
- గసగసాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కలాఖండ్ - 5
- పంచదార - 1 కప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో అర కప్పు బియ్యం, అర కప్పు పెసరపప్పు, సరిపడా నీళ్లు పోసి గంట సేపు నానబెట్టాలి.
- మరోవైపు గిన్నెలో అర కప్పు పాలు, ఎనిమిది జీడిపప్పు పలుకులు, ఆరు బాదం, ఒక టేబుల్ స్పూన్ గసగసాలు వేసి అర గంట సేపు నానబెట్టాలి. ఆ తర్వాత వీటిని మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి.
- గంట సేపటి తర్వాత కుక్కర్లో నానబెట్టిన పప్పుబియ్యం మిశ్రమం, రెండున్నర కప్పుల నీళ్లు పోసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉంచాలి.
- నాలుగు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత బియ్యంపప్పు మిశ్రమాన్ని గుత్తితో మాష్ చేసుకోవాలి. ఇందులో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న బాదంజీడిపప్పు పేస్ట్ వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- ఆ తర్వాత ఇందులో నాలుగు కలాఖండ్లను వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం కప్పు పంచదార యాడ్ చేసి నాలుగు నిమిషాల పాటు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి కలపాలి.
- నాలుగు నిమిషాల తర్వాత పైన ఇంకో కలాఖండ్ వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- అంతే నోరూరించే కలాఖండ్ పాయసం రెడీ అయినట్లే!
- ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ పాయసంగా మారుతుంది!
- మీరు కలాఖండ్ పాయసాన్ని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే బియ్యం, పెసరపప్పుతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
