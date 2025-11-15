Bihar Election Results 2025

నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే "కలాఖండ్ పాయసం" - సింపుల్​గా ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు!

కలాఖండ్​తో ఇలా పాయసం చేసి చూడండి - టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Kalakand Payasam
Kalakand Payasam (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 15, 2025 at 11:42 AM IST

2 Min Read
Kalakand Payasam Recipe in Telugu : పాయసం అనగానే మనకు సేమియా, క్యారెట్​, బియ్యం పాయసం లాంటివి గుర్తుకొస్తాయి. అలా కాకుండా ఈసారి కలాఖండ్​తో పాయసం చేసి చూడండి టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. సింపుల్​గా దీనిని ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. బంధువులు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా చేసి వారికి సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వండి. అంతేకాక మీకు కొత్తగా ఏదైనా స్వీట్​ను తినాలనిపించినప్పుడు ఈ రెసిపీని చేసి తింటే మరోసారి చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. మరి టేస్టీటేస్టీ కలాఖండ్ పాయసం చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Kalakand Payasam
బియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - అర కప్పు
  • పెసరపప్పు - అర కప్పు
  • పాలు - అర కప్పు
  • జీడిపప్పు - 8
  • బాదం - 6
  • గసగసాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కలాఖండ్ - 5
  • పంచదార - 1 కప్పు
Kalakand Payasam
పెసరపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో అర కప్పు బియ్యం, అర కప్పు పెసరపప్పు, సరిపడా నీళ్లు పోసి గంట సేపు నానబెట్టాలి.
  • మరోవైపు గిన్నెలో అర కప్పు పాలు, ఎనిమిది జీడిపప్పు పలుకులు, ఆరు బాదం, ఒక టేబుల్ స్పూన్ గసగసాలు వేసి అర గంట సేపు నానబెట్టాలి. ఆ తర్వాత వీటిని మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి.
Kalakand Payasam
పాలు (Getty Images)
  • గంట సేపటి తర్వాత కుక్కర్​లో నానబెట్టిన పప్పుబియ్యం మిశ్రమం, రెండున్నర కప్పుల నీళ్లు పోసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉంచాలి.
  • నాలుగు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత బియ్యంపప్పు మిశ్రమాన్ని గుత్తితో మాష్ చేసుకోవాలి. ఇందులో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న బాదంజీడిపప్పు పేస్ట్ వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
Kalakand Payasam
డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత ఇందులో నాలుగు కలాఖండ్​లను వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం కప్పు పంచదార యాడ్ చేసి నాలుగు నిమిషాల పాటు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కలపాలి.
Kalakand Payasam
కలాఖండ్ (ETV Bharat)
  • నాలుగు నిమిషాల తర్వాత పైన ఇంకో కలాఖండ్ వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
  • అంతే నోరూరించే కలాఖండ్ పాయసం రెడీ అయినట్లే!
  • ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ పాయసంగా మారుతుంది!
  • మీరు కలాఖండ్ పాయసాన్ని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే బియ్యం, పెసరపప్పుతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

TAGGED:

KALAKAND PAYASAM SWEET
KALAKAND KHEER PREPARE
కలాఖండ్ పాయసం తయారీ విధానం
KALAKAND RECIPE IN TELUGU
KALAKAND PAYASAM

