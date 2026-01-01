ETV Bharat / offbeat

చేదు లేని "కాకరకాయ వెల్లుల్లి కారం" - ఆరు నెలలు నిల్వ - వేడివేడి అన్నంలోకి అదుర్స్​!

- కాకరకాయ తినడానికి ఇష్టపడటం లేదా? - ఓసారి ఈ పద్ధతిలో చేసుకుంటే లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!

Kakarakaya Vellulli Karam Recipe
Kakarakaya Vellulli Karam Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 1, 2026 at 1:45 PM IST

Kakarakaya Vellulli Karam Recipe: కాకరకాయ పేరు చెప్పగానే ఇంట్లో వాళ్లు అబ్బా చేదు అనేస్తారు. ఇక తినమని చెబితే అంతే సంగతులు. అలాంటి వారు ఇష్టంగా తినేలా రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే కాకరకాయ వెల్లుల్లి కారం. అస్సలు చేదు లేకుండా ఇంకా ఇంకా తినాలి అనిపించేలా ఉంటుంది ఈ రెసిపీ. తయారు చేసుకోవడం సులువే. కేవలం ఇంట్లో ఉన్న అతి తక్కువ పదార్థాలతో మొదటి సారి చేసినా చాలా టేస్టీ ఇంకా పర్ఫెక్ట్​గా వస్తుంది. అంతేకాదు దీనిని ఒక్కసారి చేసుకుంటే సుమారు ఆరు నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది. కూరగాయలు లేనప్పుడు, నోటికి కారంకారంగా తినాలనిపించినప్పుడు ఇది పర్ఫెక్ట్​ కాంబో. మరి, లేట్​ చేయకుండా నోరూరించే కాకరకాయ వెల్లుల్లి కారం ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Kakarakaya Vellulli Karam
కాకరకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • కాకరకాయలు - అర కేజీ
  • నూనె - 5 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • ధనియాలు - 2 టీస్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 30
  • కారం - తగినంత
Kakarakaya Vellulli Karam
ధనియాలు - జీలకర్ర (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • కాకరకాయలను శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా కాటన్​ క్లాత్​తో తుడుచుకోవాలి.
  • అనంతరం కాకరకాయలపై రెండు వైపులా చివర్లు కట్​ చేసుకుని రౌండ్​ షేప్​లో ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి.
  • కాగిన నూనెలో కట్​ చేసిన కాకరకాయ ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ మగ్గించుకోవాలి.
Kakarakaya Vellulli Karam
వెల్లుల్లి రెబ్బలు (Getty Images)
  • ఈలోపు మిక్సీజార్​లోకి జీలకర్ర, ధనియాలు వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • అందులోకే వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రుచికి తగినట్లుగా కారం వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • కాకరకాయ ముక్కల్లో నూనె బాగా వేగి గోల్డెన్​ కలర్​ లోకి మారినాక పసుపు వేసి మరో రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
  • అనంతరం గ్రైండ్​ చేసిన వెల్లుల్లి కారం వేసి ముక్కలకు పట్టేలా నిధానంగా కలుపుకోవాలి.
Kakarakaya Vellulli Karam
కారం (Getty Images)
  • వెల్లుల్లి మిశ్రమం మొత్తాన్ని కలుపుకున్నాక మంటను సిమ్​లో పెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ సుమారు పావుగంట సేపు ఉడికించాలి.
  • కాకరకాయ ముక్కలకు వెల్లుల్లి కారం మొత్తం పట్టి నూనె పైకి తేలినప్పుడు స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • కాకరకాయ మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత తడిలేని, గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేస్తే ఎంతో టేస్టీగా ఉండి ఆరు నెలలు నిల్వ ఉండే కాకరకాయ వెల్లుల్లి కారం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Kakarakaya Vellulli Karam
కాకరకాయ వెల్లుల్లి కారం (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • లేత కాకరకాయలు తీసుకుంటే గింజలు తక్కువ ఉండి తొందరగా వేగడంతో పాటు మరీ అంత చేదుగా ఉండవు.
  • ఒకవేళ మీరు తీసుకున్న కాకరకాయలు కాస్త పెద్దవి అయితే వాటిని ముక్కలుగా కట్​ చేసుకున్నాక అందులో ఏమైనా పెద్ద గింజలు ఉంటే తీసేయాలి.
  • కాకరకాయలను కేవలం రౌండ్​ షేప్​లో మాత్రమే కాకుండా పొడుగ్గా కూడా కట్​ చేసుకోవచ్చు.
  • వెల్లుల్లి కారాన్ని మరీ మెత్తగా గ్రైండ్​ చేస్తే అంత రుచిగా అనిపించదు. కాస్త బరకగా ఉంటేనే తినేటప్పుడు దాని ఫ్లేవర్​ తెలిసి మరింత రుచికరంగా అనిపిస్తుంది.
  • ఈ కాకరకాయలను మరీ మాడిపోయే విధంగా కాకుండా మంచిగా వేగి బంగారు రంగు వచ్చేవరకు వేయించుకుంటే సరిపోతుంది.

