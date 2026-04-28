నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "కాకరకాయ వెల్లుల్లి కారం" - చేదు అస్సలే ఉండదు!

కాకరకాయతో సింపుల్​గా చేసుకునే రెసిపీ - వేడివేడి అన్నంలోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Published : April 28, 2026 at 3:42 PM IST

Kakarakaya Vellulli Karam : కాకరకాయ పేరు చెప్పగానే చాలా మంది చేదు అనేస్తారు. అలాంటి వారు ఇష్టంగా తినేలా ఓ రెసిపీ ఉంది. అదే కాకరకాయ వెల్లుల్లి కారం. అస్సలు చేదు లేకుండా తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. ప్రిపేర్​ చేసుకోవడం కూడా సులువే. అంతేకాక ఆరు నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది! మరి ఈ రెసీపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

చిటికెలో "మ్యాంగో జ్యూస్" - మండుటెండల్లో కూల్​ కూల్​గా తాగేయండి!

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కాకరకాయలు - ఒక కేజీ (1000 గ్రాములు)
  • జీలకర్ర - 2 టీ స్పూన్లు
  • ధనియాలు - 4 టీ స్పూన్లు
  • ఆయిల్ - 10 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
  • కారం - సరిపడా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 50
తయారీ విధానం :

  • కాకరకాయలను శుభ్రంగా కడిగి కాటన్​ క్లాత్​తో తుడవాలి. ఆ తర్వాత రెండు వైపులా చివర్లు కట్​ చేసి రౌండ్​ షేప్​లో ముక్కలుగా తరిగి ఉంచాలి.
  • అదేవిధంగా మిక్సిజార్​లో నాలుగు టీ స్పూన్ల ధనియాలు, రెండు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే 50 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రుచికి సరిపడా కారం వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా మిక్సీ పట్టాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో 10 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న కాకరకాయ ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేయాలి. ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కలుపుతూ వేయించాలి.
  • కాకరకాయ ముక్కలు బాగా వేగి గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారాక ఒక టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసి మరో రెండు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. రెండు నిమిషాల తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి కారం వేసి ముక్కలకు పట్టేలా బాగా మిక్స్ చేయాలి.
  • ఈ మిశ్రమం చక్కగా కలిశాక మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ పదిహేను నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. 15 నిమిషాల తర్వాత ఆయిల్ పైకి తేలుతుంది. ఈ క్రమంలో స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • అంతే కాకరకాయ వెల్లుల్లి కారం తయారైనట్లే!
  • ఈ రెసిపీని ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే ఆరు నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!

టిప్స్ :

  • కాకరకాయలను కేవలం రౌండ్​ షేప్​లో మాత్రమే కాకుండా పొడుగ్గా కూడా కట్​ చేసుకోవచ్చు.
  • లేత కాకరకాయలు తీసుకుంటే గింజలు తక్కువ ఉండి తొందరగా ఫ్రై అవుతాయి. అంతేకాక మరీ అంత చేదుగా ఉండవు.
  • వెల్లుల్లి కారాన్ని మరీ మెత్తగా గ్రైండ్​ చేస్తే అంత టేస్ట్​ అనిపించదు. కాస్త బరకగా ఉంటేనే తినేటప్పుడు దాని ఫ్లేవర్​ తెలిసి మరింత రుచిగా అనిపిస్తుంది.

టేస్టీ, క్రంచీ "ఓట్స్​ బిస్కెట్స్​" - ఓవెన్ లేకుండానే ఇన్​స్టంట్​గా రెడీ!

నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే "రైస్​ ఖీర్​ పుడ్డింగ్" - సింపుల్​గా ఇంట్లోనే రెడీ!

