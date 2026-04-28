నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "కాకరకాయ వెల్లుల్లి కారం" - చేదు అస్సలే ఉండదు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 28, 2026 at 3:42 PM IST
Kakarakaya Vellulli Karam : కాకరకాయ పేరు చెప్పగానే చాలా మంది చేదు అనేస్తారు. అలాంటి వారు ఇష్టంగా తినేలా ఓ రెసిపీ ఉంది. అదే కాకరకాయ వెల్లుల్లి కారం. అస్సలు చేదు లేకుండా తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా సులువే. అంతేకాక ఆరు నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది! మరి ఈ రెసీపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కాకరకాయలు - ఒక కేజీ (1000 గ్రాములు)
- జీలకర్ర - 2 టీ స్పూన్లు
- ధనియాలు - 4 టీ స్పూన్లు
- ఆయిల్ - 10 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - 1 టీ స్పూన్
- కారం - సరిపడా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 50
తయారీ విధానం :
- కాకరకాయలను శుభ్రంగా కడిగి కాటన్ క్లాత్తో తుడవాలి. ఆ తర్వాత రెండు వైపులా చివర్లు కట్ చేసి రౌండ్ షేప్లో ముక్కలుగా తరిగి ఉంచాలి.
- అదేవిధంగా మిక్సిజార్లో నాలుగు టీ స్పూన్ల ధనియాలు, రెండు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే 50 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రుచికి సరిపడా కారం వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా మిక్సీ పట్టాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో 10 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న కాకరకాయ ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేయాలి. ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి కలుపుతూ వేయించాలి.
- కాకరకాయ ముక్కలు బాగా వేగి గోల్డెన్ కలర్లోకి మారాక ఒక టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసి మరో రెండు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. రెండు నిమిషాల తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి కారం వేసి ముక్కలకు పట్టేలా బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- ఈ మిశ్రమం చక్కగా కలిశాక మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ పదిహేను నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. 15 నిమిషాల తర్వాత ఆయిల్ పైకి తేలుతుంది. ఈ క్రమంలో స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- అంతే కాకరకాయ వెల్లుల్లి కారం తయారైనట్లే!
- ఈ రెసిపీని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే ఆరు నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
టిప్స్ :
- కాకరకాయలను కేవలం రౌండ్ షేప్లో మాత్రమే కాకుండా పొడుగ్గా కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు.
- లేత కాకరకాయలు తీసుకుంటే గింజలు తక్కువ ఉండి తొందరగా ఫ్రై అవుతాయి. అంతేకాక మరీ అంత చేదుగా ఉండవు.
- వెల్లుల్లి కారాన్ని మరీ మెత్తగా గ్రైండ్ చేస్తే అంత టేస్ట్ అనిపించదు. కాస్త బరకగా ఉంటేనే తినేటప్పుడు దాని ఫ్లేవర్ తెలిసి మరింత రుచిగా అనిపిస్తుంది.
