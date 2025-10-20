పండిన కాకరకాయలను పడేస్తున్నారా? - ఇలా "పచ్చడి" చేసుకుంటే సూపర్ టేస్ట్ - అన్నం, టిఫెన్స్లోకి పర్ఫెక్ట్!
-కాకరకాయలతో కూర, పులుసు మాత్రమే కాదు - ఇలా పచ్చడి చేసుకోండి, అద్భుతంగా ఉంటుంది! - 10 రోజులు నిల్వ కూడా!
Published : October 20, 2025 at 10:12 AM IST
Tasty Kakarakaya Pachadi: చాలా మంది మార్కెట్కు వెళ్లి తెచ్చే కూరగాయల్లో కాకరకాయలు ఒకటి. ఎందుకంటే ఇందులోని పోషకాలు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో కాకరకాయలు పండిపోతుంటాయి. దీంతో చాలా మంది అవి అవసరం లేదని పడేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా పండిన కాకరకాయలతో అద్భుతమైన పచ్చడి చేసుకోవచ్చు. వేడి వేడి అన్నంలోకి ఈ పచ్చడి వేసుకుని తింటే ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుంది. కేవలం అన్నం మాత్రమే కాకుండా ఇడ్లీ, దోశ, పూరీ, చపాతీ లాంటి వాటిల్లోకి కూడా సూపర్గా ఉంటుంది. పైగా ఈ పచ్చడిని తయారు చేసుకోవడం కూడా ఈజీనే. మరి మీ ఇంట్లో కూడా పండిన కాకరకాయలు ఉంటే ఇలా పచ్చడి చేసుకోండి. మరి లేట్ చేయకుండా ఈ పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానం ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- చింతపండు - చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్
- పండిన కాకరకాయలు - అర కేజీ
- టమాటాలు - 3
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- ఉప్పు - సరిపడా
- కారం - సరిపడా
- బెల్లం తురుము - 2 టేబుల్స్పూన్లు
పోపు కోసం:
- నూనె - పావు కప్పు
- ఎండుమిర్చి - 5
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- కరివేపాకు - గుప్పెడు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా ఓ గిన్నెలోకి చింతపండు తీసుకుని అది మునిగేవరకు నీళ్లు పోసుకోవాలి. ఇప్పుడు చింతపండు ఉన్న గిన్నెను స్టవ్ మీద పెట్టి ఓ రెండు నిమిషాలు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఈలోపు కాకరకాయలు, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా తుడవాలి. అనంతరం కాకరకాయ చివర్లు కట్ చేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. గింజలు తీయాల్సిన పనిలేదు. టమాటాలను కూడా ఇలానే కట్ చేసి పక్కన పెట్టాలి. అల్లంపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తరగాలి.
- పెద్దసైజ్ మిక్సీజార్లోకి కాకరకాయ ముక్కలు, టమాటా ముక్కలు, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం తరుగు, ఉప్పు, కారం, బెల్లం తురుము వేసి ఓసారి గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత నానబెట్టిన చింతపండును వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి తీసుకోవాలి. అవసరమనుకుంటే చింతపండు నానబెట్టిన నీళ్లు పోసి మెత్తగా రుబ్బుకోవచ్చు.
- పచ్చడిని గ్రైండ్ చేసిన తర్వాత తాలింపు పెట్టుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ హీటెక్కిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి. ఇవి వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి క్రిస్పీగా ఫ్రై చేయాలి.
- పోపు వేగిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసిన కాకరకాయ మిశ్రమం వేసి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం మంటను సిమ్లో ఉంచి పచ్చడి నూనెలో మగ్గి దగ్గరపడేవరకు కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- పచ్చడి వేగి నూనె పైకి తేలిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి. మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేస్తే సరి. ఎంతో రుచికరంగా ఉండే కాకరకాయ పచ్చడి రెడీ. ఇది సుమారు 10 రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది.
చిట్కాలు:
- పండిన కాకరకాయలు పెద్దగా చేదు ఉండవు కాబట్టి, గింజలు, పైన చెక్కు తీసుకోవడం అవసరం లేదు. ఒకవేళ మీకు వద్దనుకుంటే వాటిని తీసేసి ముక్కలుగా చేసుకుంటే సరి.
- పచ్చడి టేస్టీగా ఉండాలంటే ఉప్పు, కారం సరిపడా ఉండాలి. కాబట్టి మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా వాటిని యాడ్ చేసుకోవాలి.
