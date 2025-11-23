ETV Bharat / offbeat

చేదులేని "కాకరకాయ కారం" - మిక్సీ పట్టి ఇలా చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

వేడివేడి అన్నంలోకి కమ్మని 'కాకరకాయ కారం' - పిల్లలూ ఇష్టంగా తింటారు!

Kakarakaya Karam Recipe
Kakarakaya Karam Recipe (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 23, 2025 at 5:32 PM IST

Kakarakaya Karam Recipe : చల్లని క్లైమేట్​లో వేడివేడి అన్నంలో ఏదైనా కారం పొడి, కాస్త నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే ఆ టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది నల్లకారం, నువ్వుల కారం, కొబ్బరి కారం, పల్లీపొడి వంటివి ఎక్కువగా రెడీ చేసుకుంటుంటారు. అలాగే, కొందరు కాకరకాయ కారం చేస్తుంటారు. కానీ, కొన్నిసార్లు ఎంత బాగా చేసినా సరిగ్గా కుదరక చేదుగానే అనిపిస్తుంది. అలాంటి వారు ఓసారి ఈ స్టైల్​లో "కాకరకాయ కారం" చేసుకుని చూడండి. అస్సలు చేదు లేకుండా భలే రుచికరంగా ఉంటుంది! ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలతో పాటు ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా, కడుపునిండా తినేస్తారు. దీని ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా తేలిక. బిగినర్స్ కూడా ఈ కొలతలతో చాలా ఈజీ​గా, మంచి రుచికరంగా 'కాకరకాయ కారం' రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ కాకరకాయ కారం తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Kakarakaya Karam Recipe
కాకరకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పావుకిలో - కాకరకాయలు
  • నూనె - మూడు టేబుల్​స్పూన్లు
  • నువ్వులు - మూడు టేబుల్​స్పూన్లు
  • పల్లీలు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • చింతపండు - నిమ్మకాయంత
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
  • ఉప్పు - టేస్ట్​కి సరిపడా
  • పసుపు - అర చెంచా
  • కారం - నాలుగు చెంచాలు
  • ఆవాలు - 2 చెంచాలు
  • మినప్పప్పు - రెండు చెంచాలు
  • శనగపప్పు - రెండు చెంచాలు
  • ధనియాలు - 2 చెంచాలు
  • జీలకర్ర - ఒక చెంచా
  • కరివేపాకు - ఒక కట్ట

Kakarakaya Karam Recipe
కరివేపాకు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • నోరూరించే ఈ కారం పొడి తయారీ కోసం ముందుగా కాకరకాయలను శుభ్రంగా కడిగి సన్నగా, చక్రాల్లా కట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత వాటిలో ఉండే గింజలు తీసేసి పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, కరివేపాకు శుభ్రంగా కడిగి కాడల నుంచి వేరు చేసి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత సగం కాకరకాయ ముక్కలను వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ బాగా వేయించి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
Kakarakaya Karam Recipe
నువ్వులు (Getty Images)
  • ఇక్కడ కాకరకాయ ముక్కలను అన్నీ ఒకేసారి కాకుండా రెండు వాయలుగా వేయించాలి. ఎందుకంటే అన్నీ ఒకేసారి అయితే సరిగ్గా వేగవని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • తర్వాత, అదే నూనెలో వాటర్ లేకుండా శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న కరివేపాకును వేసి మంచిగా వేయించి కాకర ముక్కలు ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అనంతరం మిగిలిన నూనెలో ఆవాలు, పల్లీలు, శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు, జీలకర్ర, ధనియాలు, నువ్వులు, చింతపండు, పసుపు ఇలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా వేస్తూ అన్నింటినీ చక్కగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Kakarakaya Karam Recipe
పల్లీలు (Getty Images)
  • ఆ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని అందులో ఉప్పు, కారం జత చేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • పప్పులన్నీ మంచిగా నలిగాక అందులో వెల్లుల్లి రెబ్బలు, వేయించిన కాకరకాయ ముక్కలు జతచేసి మరోసారి గ్రైండ్‌ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, చేదనేది లేని చక్కటి "కాకరకాయ కారం" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్దతిలో కాకరకాయ కారం ట్రై చేయండి. వేడివేడి అన్నంలోకి కమ్మగా, అద్దిరిపోతుంది!
Kakarakaya Karam Recipe
వెల్లుల్లి (Getty Images)

