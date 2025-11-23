చేదులేని "కాకరకాయ కారం" - మిక్సీ పట్టి ఇలా చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
వేడివేడి అన్నంలోకి కమ్మని 'కాకరకాయ కారం' - పిల్లలూ ఇష్టంగా తింటారు!
Published : November 23, 2025 at 5:32 PM IST
Kakarakaya Karam Recipe : చల్లని క్లైమేట్లో వేడివేడి అన్నంలో ఏదైనా కారం పొడి, కాస్త నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే ఆ టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది నల్లకారం, నువ్వుల కారం, కొబ్బరి కారం, పల్లీపొడి వంటివి ఎక్కువగా రెడీ చేసుకుంటుంటారు. అలాగే, కొందరు కాకరకాయ కారం చేస్తుంటారు. కానీ, కొన్నిసార్లు ఎంత బాగా చేసినా సరిగ్గా కుదరక చేదుగానే అనిపిస్తుంది. అలాంటి వారు ఓసారి ఈ స్టైల్లో "కాకరకాయ కారం" చేసుకుని చూడండి. అస్సలు చేదు లేకుండా భలే రుచికరంగా ఉంటుంది! ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలతో పాటు ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా, కడుపునిండా తినేస్తారు. దీని ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా తేలిక. బిగినర్స్ కూడా ఈ కొలతలతో చాలా ఈజీగా, మంచి రుచికరంగా 'కాకరకాయ కారం' రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ కాకరకాయ కారం తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పావుకిలో - కాకరకాయలు
- నూనె - మూడు టేబుల్స్పూన్లు
- నువ్వులు - మూడు టేబుల్స్పూన్లు
- పల్లీలు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- చింతపండు - నిమ్మకాయంత
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
- ఉప్పు - టేస్ట్కి సరిపడా
- పసుపు - అర చెంచా
- కారం - నాలుగు చెంచాలు
- ఆవాలు - 2 చెంచాలు
- మినప్పప్పు - రెండు చెంచాలు
- శనగపప్పు - రెండు చెంచాలు
- ధనియాలు - 2 చెంచాలు
- జీలకర్ర - ఒక చెంచా
- కరివేపాకు - ఒక కట్ట
తయారీ విధానం :
- నోరూరించే ఈ కారం పొడి తయారీ కోసం ముందుగా కాకరకాయలను శుభ్రంగా కడిగి సన్నగా, చక్రాల్లా కట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత వాటిలో ఉండే గింజలు తీసేసి పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, కరివేపాకు శుభ్రంగా కడిగి కాడల నుంచి వేరు చేసి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత సగం కాకరకాయ ముక్కలను వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ బాగా వేయించి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇక్కడ కాకరకాయ ముక్కలను అన్నీ ఒకేసారి కాకుండా రెండు వాయలుగా వేయించాలి. ఎందుకంటే అన్నీ ఒకేసారి అయితే సరిగ్గా వేగవని గుర్తుంచుకోవాలి.
- తర్వాత, అదే నూనెలో వాటర్ లేకుండా శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న కరివేపాకును వేసి మంచిగా వేయించి కాకర ముక్కలు ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం మిగిలిన నూనెలో ఆవాలు, పల్లీలు, శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు, జీలకర్ర, ధనియాలు, నువ్వులు, చింతపండు, పసుపు ఇలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా వేస్తూ అన్నింటినీ చక్కగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని అందులో ఉప్పు, కారం జత చేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- పప్పులన్నీ మంచిగా నలిగాక అందులో వెల్లుల్లి రెబ్బలు, వేయించిన కాకరకాయ ముక్కలు జతచేసి మరోసారి గ్రైండ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, చేదనేది లేని చక్కటి "కాకరకాయ కారం" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్దతిలో కాకరకాయ కారం ట్రై చేయండి. వేడివేడి అన్నంలోకి కమ్మగా, అద్దిరిపోతుంది!
