కమ్మటి "కాకరకాయ వెల్లుల్లి కారం" - ఇలా చేస్తే చేదు కాదు, టేస్టీగా ఉంటుంది!
Published : January 31, 2026 at 10:58 AM IST
Kakarakaya velluli Karam Recipe : కాకరకాయ తినాలని ఉన్నా 'చేదు' అనే ఒకే ఒక్క కారణంతో చాలా మంది దూరంగా ఉంటుంటారు. కానీ, వెల్లుల్లి కారం కాకరకాయ రెసిపీ అస్సలు చేదుగా ఉండదు. పైగా ఒక్క సారి చేసి పెట్టుకున్నారంటే నెల రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది. ఇలా చేశారంటే చాలా రుచిగా ఉంటుంది. తాజా కాకరకాయలు తెచ్చుకుని ఓ అరగంట టైం కేటాయించుకుని ఇలాంటి వెల్లుల్లి కారం రెడీ చేసుకోండి. వేడి వేడి అన్నంలోకి కాస్త నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- కాకరకాయలు - అర కేజీ
- పసుపు - పావు స్పూన్
- ఉప్పు - 1 స్పూన్
- ధనియాలు - అర టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- కారం - 2 స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి పాయలు - 8
- ఎండు కొబ్బరి తరుగు - 1 టేబుల్ స్పూన్లు
- నూనె - తగినంత
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
తయారీ విధానం :
- ముందుగా అర కేజీ కాకరకాయలు శుభ్రం చేసుకుని గుండ్రంగా, కాస్త మందంగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అందులో పసుపు, ఉప్పు వేసుకుని బాగా కలుపుకొని 30 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల కాకరకాయల్లో చేదు నీళ్లూరి తగ్గిపోతుంది. పైగా ఫ్రై చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ముక్కలు కరకరలాడుతుంటాయి.
- ఇపుడు వెల్లులి కారం కోసం మిక్సీలోకి ధనియాలు, జీలకర్ర వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కారం, పొట్టు తీయని వెల్లుల్లి పాయలు, ఎండు కొబ్బరి తురుము వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు కాకరకాయ ముక్కలు చూస్తే కాస్త నీళ్లూరుతాయి. వాటిని చేతితో పిండి నీళ్లు తీసేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకోవాలి. కాకరకాయ ముక్కలను మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించాలి. మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ వేయించాలి. వేగేంత వరకూ మంట పెంచకుండా చూసుకోవాలి. పైన మూత పెట్టి కుక్ చేస్తే తొందరగా వేగవు.
- కాకరకాయ ముక్కలు వేగిన తర్వాత ముందుగా మిక్సీ పట్టుకున్న వెల్లుల్లి కారంతో పాటు ఉప్పు, కరివేపాకు వేసుకుని బాగా కలుపుతూ మరో 3 నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకుంటే చాలు! ఇలా కుక్ చేసుకున్న కాకరకాయ వెల్లుల్లి కారం రుచి వేడి వేడి అన్నంలో కాస్త నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ కారం పొడి నెల రొజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది.
