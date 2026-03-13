చేదు లేని "కాకరకాయ కాజు ఫ్రై" - సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది! - వారం రోజులు స్టోర్!
- కాకరకాయతో అద్దిరిపోయే ఫ్రై రెసిపీ - ఈ టిప్స్ ఫాలో అవుతూ చేశారంటే చేదు అసలే ఉండదు!
Published : March 13, 2026 at 12:24 PM IST
Kakarakaya Kaju Fry: పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండి ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే కూరగాయల్లో కాకరకాయ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటుంది. అయితే కొద్దిమంది దీనిని ఇష్టంగా తింటే, మరికొద్దిమంది చేదు కారణంగా వద్దని మొహం చిట్లిస్తుంటారు. అలాంటివారు కూడా హ్యాపీగా తినేలా అద్భుతమైన రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే కాకరకాయ కాజు ఫ్రై. జీడిపప్పు, కొబ్బరి మిశ్రమం కలిపి చేసే ఈ వంటకం సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. అస్సలు చేదు అనేది లేకుండా తినేకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. పైగా ఫ్రిజ్లో పెడితే వారం రోజులు నిల్వ కూడా. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని కాకరకాయ కాజు ఫ్రై ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
మసాలా పేస్ట్ కోసం :
- ధనియాలు - ఒకటిన్నర టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
- ఎండుమిర్చి - 2
- పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
కర్రీ కోసం:
- కాకరకాయలు - 250 గ్రాములు
- పసుపు - 1 టీస్పూన్
- నూనె - 4 టేబుల్స్పూన్లు
- మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీడిపప్పు - గుప్పెడు
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- కారం - తగినంత
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కాకరకాయలను శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా తుడిచి చివర్లు కట్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం రౌండ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. అందులోకి 1 టీస్పూన్ ఉప్పు, అర టీస్పూన్ పసుపు వేసి కలిపి మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
- అరగంట తర్వాత కాకరకాయ ముక్కలు చూస్తే నీరు ఊరుతుంది. అప్పుడు ఆ నీటిని పారబోసి ఓ రెండుసార్లు ప్రెష్ వాటర్తో కడగాలి. అనంతరం ముక్కలను నీళ్లు లేకుండా గట్టిగా పిండుతూ మరో గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. అందులోకి రెడీ చేసుకున్న కాకరకాయ ముక్కలు వేసి లో-ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఇవి అలా వేగుతున్నప్పుడు మిక్సీజార్ తీసుకుని అందులోకి ధనియాలు, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి, ఎండుమిర్చి, పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- కాకరకాయ ముక్కలు మంచిగా వేగి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి.
- అదే నూనెలోకి వెల్లుల్లి రెబ్బలు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర, ఆవాలు, జీడిపప్పు వేసి కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
- జీడిపప్పు లైట్గా కలర్ మారినాక కరివేపాకు, పసుపు వేసి కలిపి వేయించాలి. అనంతరం గ్రైండ్ చేసిన కొబ్బరి మిశ్రమం వేసి మరీ ఎక్కువ సేపు కాకుండా పచ్చి వాసన పోయేలా ఫ్రై చేయాలి.
- ఇలా రెండు నిమిషాల మగ్గించినాక వేయించిన కాకరకాయ ముక్కలు వేసి ఓసారి కలపాలి.
- అనంతరం రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం వేసి కలిపి మరో 5 నిమిషాల పాటు లో-ఫ్లేమ్లో వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తే సరి. ఎంతో రుచికరంగా ఉండే కాకరకాయ కాజు ఫ్రై రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- కాకరకాయలను మరీ మందంగా కాకుండా కాస్త పల్చగానే రౌండ్గా కట్ చేసుకోవాలి. మందం ఎక్కువ అయితే నూనెలో సరిగ్గా వేగదు.
- పచ్చి కొబ్బరి లేకపోతే దాని బదులు వేయించిన పల్లీలు అయినా తీసుకోవచ్చు. జీడిపప్పు లేకపోతే పల్లీలు వాడొచ్చు.
