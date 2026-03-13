ETV Bharat / offbeat

చేదు లేని "కాకరకాయ కాజు ఫ్రై" - సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది! - వారం రోజులు స్టోర్​!

- కాకరకాయతో అద్దిరిపోయే ఫ్రై రెసిపీ - ఈ టిప్స్ ఫాలో అవుతూ చేశారంటే చేదు అసలే ఉండదు!

Kakarakaya Kaju Fry
Kakarakaya Kaju Fry (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 13, 2026 at 12:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Kakarakaya Kaju Fry: పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండి ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే కూరగాయల్లో కాకరకాయ ఫస్ట్​ ప్లేస్​లో ఉంటుంది. అయితే కొద్దిమంది దీనిని ఇష్టంగా తింటే, మరికొద్దిమంది చేదు కారణంగా వద్దని మొహం చిట్లిస్తుంటారు. అలాంటివారు కూడా హ్యాపీగా తినేలా అద్భుతమైన రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే కాకరకాయ కాజు ఫ్రై. జీడిపప్పు, కొబ్బరి మిశ్రమం కలిపి చేసే ఈ వంటకం సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది. అస్సలు చేదు అనేది లేకుండా తినేకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. పైగా ఫ్రిజ్​లో పెడితే వారం రోజులు నిల్వ కూడా. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని కాకరకాయ కాజు ఫ్రై ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

మసాలా పేస్ట్​ కోసం :

  • ధనియాలు - ఒకటిన్నర టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
Kakarakaya Kaju Fry
Kakarakaya Kaju Fry (Getty Images)

కర్రీ కోసం:

  • కాకరకాయలు - 250 గ్రాములు
  • పసుపు - 1 టీస్పూన్​
  • నూనె - 4 టేబుల్​స్పూన్లు
  • మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్​
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీడిపప్పు - గుప్పెడు
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • కారం - తగినంత
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Kakarakaya Kaju Fry
Kakarakaya Kaju Fry (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కాకరకాయలను శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా తుడిచి చివర్లు కట్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం రౌండ్​ ముక్కలుగా కట్​ చేసుకుని మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి. అందులోకి 1 టీస్పూన్​ ఉప్పు, అర టీస్పూన్​ పసుపు వేసి కలిపి మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
  • అరగంట తర్వాత కాకరకాయ ముక్కలు చూస్తే నీరు ఊరుతుంది. అప్పుడు ఆ నీటిని పారబోసి ఓ రెండుసార్లు ప్రెష్​ వాటర్​తో కడగాలి. అనంతరం ముక్కలను నీళ్లు లేకుండా గట్టిగా పిండుతూ మరో గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
Kakarakaya Kaju Fry
Kakarakaya Kaju Fry (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. అందులోకి రెడీ చేసుకున్న కాకరకాయ ముక్కలు వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఇవి అలా వేగుతున్నప్పుడు మిక్సీజార్​ తీసుకుని అందులోకి ధనియాలు, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి, ఎండుమిర్చి, పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • కాకరకాయ ముక్కలు మంచిగా వేగి గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి.
  • అదే నూనెలోకి వెల్లుల్లి రెబ్బలు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర, ఆవాలు, జీడిపప్పు వేసి కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
Kakarakaya Kaju Fry
Kakarakaya Kaju Fry (Getty Images)
  • జీడిపప్పు లైట్​గా కలర్​ మారినాక కరివేపాకు, పసుపు వేసి కలిపి వేయించాలి. అనంతరం గ్రైండ్​ చేసిన కొబ్బరి మిశ్రమం వేసి మరీ ఎక్కువ సేపు కాకుండా పచ్చి వాసన పోయేలా ఫ్రై చేయాలి.
  • ఇలా రెండు నిమిషాల మగ్గించినాక వేయించిన కాకరకాయ ముక్కలు వేసి ఓసారి కలపాలి.
  • అనంతరం రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం వేసి కలిపి మరో 5 నిమిషాల పాటు లో-ఫ్లేమ్​లో వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేస్తే సరి. ఎంతో రుచికరంగా ఉండే కాకరకాయ కాజు ఫ్రై రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Kakarakaya Kaju Fry
Kakarakaya Kaju Fry (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • కాకరకాయలను మరీ మందంగా కాకుండా కాస్త పల్చగానే రౌండ్​గా కట్​ చేసుకోవాలి. మందం ఎక్కువ అయితే నూనెలో సరిగ్గా వేగదు.
  • పచ్చి కొబ్బరి లేకపోతే దాని బదులు వేయించిన పల్లీలు అయినా తీసుకోవచ్చు. జీడిపప్పు లేకపోతే పల్లీలు వాడొచ్చు.

కమ్మని "మిరపకాయ నిల్వ పచ్చడి" - టేస్ట్​ అద్భుతంగా ఉంటుంది - 3 నెలలు నిల్వ!

ఇంట్లోనే "బాదం ప్రీమిక్స్​ పౌడర్​" - కోరుకున్న వెంటనే "బాదం పాలు"!

TAGGED:

KAKARAKAYA CASHEW FRY
KAKARAKAYA KAJU FRY
BITTERGOURD RECIPE WITH KAJU
కాకరకాయ కాజు ఫ్రై ఎలా
KAKARAKAYA KAJU FRY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.