చేదు లేకుండా "కాకరకాయ కాజు ఫ్రై" - వేడివేడి అన్నంలోకి అమృతమే!
కాకరకాయ, కాజుతో సింపుల్గా చేసుకునే రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
Published : January 6, 2026 at 2:31 PM IST
Bitter Melon Kaju Fry in Telugu : కాకరకాయతో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. వీటితో కర్రీ లేదా ఫ్రై చేస్తారు. అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓకొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే కాకరకాయ కాజు ఫ్రై. ఇది అస్సలు చేదు లేకుండా ఉండి వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది. ఒక్కసారి ఇలా చేసి తిన్నారంటే మళ్లీమళ్లీ చేసుకొని తింటారు. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది. మరి ఆలస్యం చేయకుండా నోరూరించే కాకరకాయ కాజు ఫ్రై ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కాకరకాయలు - 6
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - కొద్దిగా
- ఆయిల్ - 8 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీడిపప్పు పలుకులు (కాజు) - ముప్పావు కప్పు
- ధనియాలు - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - 2 టీ స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - 2
- కొబ్బరి పొడి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
- కారం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- చింతపండు - కొంచెం
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- ఉల్లిపాయ - 1
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఆరు కాకరకాయలను కడిగి పొట్టు తీసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అనంతరం కాకరకాయ ముక్కలను గిన్నెలో వేయాలి. వీటిపై పుసుపు, ఉప్పు వేసి మిక్స్ చేసి గంట సేపు పక్కనుంచాలి.
- గంట తర్వాత కాకరకాయ ముక్కలను గట్టిగా పిండి ప్లేట్లో వేయాలి. అలాగే ఒక ఉల్లిపాయను కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ముప్పావు కప్పు జీడిపప్పు వేసి వేయించాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్లో వేయాలి.
- ఇదే నూనెలో ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు ఎండుమిర్చి వేసి వేయించాలి. ఇవి వేగిన తర్వాత మూడు టేబుల్ స్పూన్ల కొబ్బరి పొడి, 20 వెల్లుల్లి రెబ్బలు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.
- అనంతరం వెల్లుల్లి కొబ్బరి పొడి మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్ వేయాలి. ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కారం వేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేయాలి. ఇందులోనే కొన్ని వేయించిన జీడిపప్పు పలుకులు, కొద్దిగా చింతపండు వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
- ఇదే కడాయిలో ఐదు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
- ఇందులోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కాకరకాయ ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి కలిపి మూతపెట్టాలి. అనంతరం మూతపై నీళ్లు పోసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ 20 నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
- ఇరవై నిమిషాల తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న కారం, వేయించిన జీడిపప్పులు వేసి రెండు నిమిషాల పాటు మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే ఘుమఘుమలాడే కాకరకాయ కాజు ఫ్రై మీ ముందుంటుంది!
- వేడివేడి అన్నంలో ఈ కర్రీ, కాస్త నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే లాగించేస్తారు.
