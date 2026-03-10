కాకరకాయ వేపుడు నచ్చట్లేదా? - ఇలా చేశారంటే ఇష్టం లేని వాళ్లూ ఫ్యాన్స్ అయిపోతారు!

ETV Bharat / offbeat

KAKARAKAYA FRY RECIPE : మనలో చాలామందికి కాకరకాయ తినాలనిపిస్తుంది కానీ, చేదు కారణంగా ఇష్ట పడరు. కానీ, కాకరకాయ ఫ్రై ఒక్కసారి నచ్చారంటే చాలు! మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు. అలాంటి రెసిపీ ఇక్కడ చదివి ఒక్క సారి ట్రై చేసి చూడండి. కాకరకాయ ముక్కలు కరకరలాడుతూ స్నాక్స్ టేస్ట్ దొరుకుతుంది. ఎప్పుడూ తినేకంటే ఈ ఫ్రైతో ఎక్కువే తింటారు. అంతేకాదు! ఇలాంటి కాకరకాయ ఫ్రైకి మీరు ఫ్యాన్స్ అయిపోతారు.

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • కాకరకాయలు - పావు కేజీ
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • అల్లం - కొద్దిగా
  • వెల్లుల్లి - 8
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 1 స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా పావు కేజీ కాకరకాయలను పైన పొట్టు తీసేసుకుని క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత గింజలు లేకుండా సన్నగా, పొడవుగా ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె వేసుకోవాలి. వేడెక్కగానే కాకరకాయ ముక్కలు వేసుకుని దోరగా వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి. తక్కువ నూనెతో విడతల వారీగా కాకరకాయ ముక్కలు ఫ్రై చేసుకుని పక్కకు తీసుకోవాలి.
  • ఇపుడు మిగిలిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ తరుగు వేసుకోవాలి. రంగు మారే వరకు మధ్య మధ్యలో బాగా కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి. ఈ లోగా మిక్సీ జార్​లోకి అల్లం, వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి వేసుకుని కచ్చా పచ్చగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇపుడు ఉల్లిపాయల్లో కరివేపాకు, గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి, అల్లం పేస్ట్ వేసుకుని కలపాలి. 3 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్​​లో బాగా కలుపుతూ వేయించాలి. ఆ తర్వాత వేయించిన కాకరకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా పసుపు వేసుకుని కలపాలి. మరో 3 నిమిషాల పాటు వేయించాలి. ముక్కలు ఎర్రగా వేగిన తర్వాత 1 స్పూన్ కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి వేసుకుని కలపాలి. పొడులు కాకరకాయ ముక్కలకు పట్టే వరకు సన్నటి మంటపై వేయించాలి. అంతే! నోరూరించే కాకరకాయ ఫ్రై రెడీగా ఉంటుంది.

