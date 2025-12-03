నువ్వుల కాకరకాయ చేదు ఉండదు! - సూపర్ టేస్ట్తో నోరూరిస్తుంది
- చేదు లేని కమ్మని 'కాకరకాయ కర్రీ' - పిల్లలకూ చాలా బాగా నచ్చుతుంది!
Published : December 3, 2025 at 3:08 PM IST
Kakarakaya Curry with Nuvvulu : ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే వాటిల్లో "నువ్వులు" ఒకటి. ఇవి ఉండేది నలుసంతే కానీ పోషకాలు మాత్రం అనంతం. అందుకే, ఈ చిట్టిగింజల్ని పిండి వంటకాల నుంచి కూరల వరకు అన్నింటిలో వాడుతుంటారు. ఇవి వంటలకు సరికొత్త రుచినిస్తాయి. ముఖ్యంగా వీటిల్లో ఉండే పీచు, ఐరన్, క్యాల్షియం, అధికంగా ఉండే కొవ్వులు చలికాలంలో శరీరం వేడిని పెంచడానికి సహకరిస్తాయి. దాంతో చాలా మంది ఈ సీజన్లో నువ్వుల కాంబినేషన్లో రకరకాల రెసిపీలు చేసుకుంటుంటారు. ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం అలాంటి ఒక రెసిపీనే తీసుకొచ్చాం. అదే, నువ్వుల పొడితో నోరూరించే "కాకరకాయ కర్రీ".
ఇది చేదు లేకుండా భలే కమ్మగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి ఈ పద్ధతిలో చేసి పెట్టారంటే ఇంట్లో వాళ్లూ ఎప్పుడూ ఇలాగే చేయమని అడుగుతారు. పిల్లలూ ఈ కర్రీతో నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే తింటారు. మరి, టేస్టీ అండ్ హెల్దీ నువ్వుల కాకరకాయ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కాకరకాయలు - 150 గ్రాములు
- నువ్వులు - పావు కప్పు
- టమాటా ముక్కలు - ఒక కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - మూడు
- ఉల్లిపాయ తరుగు - అర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- చింతపండు - కొద్దిగా
- నూనె - మూడ్నాలుగు చెంచాలు
- ఆవాలు - చెంచా
- జీలకర్ర - చెంచా
- శనగపప్పు - ఒక స్పూన్
- కరివేపాకు - రెండు రెబ్బలు
- మినప్పప్పు - ఒక చెంచా
- కారం - టేస్ట్కి సరిపడా
- పసుపు - కొద్దిగా
- ఇంగువ - పావు చెంచా
- కొత్తిమీర తరుగు - గుప్పెడు
తయారీ విధానం :
- ఈ కర్రీ తయారీ కోసం ముందుగా తాజా కాకరకాయలను తీసుకుని పీలర్ లేదా చెంచాతో పైన గరుకుగా ఉండే చెక్కును లైట్గా తొలగించుకోవాలి.
- ఆపై వాటిని శుభ్రంగా కడిగి నిలువుగా, చిన్న చిన్న ముక్కల్లా కోసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఒకవేళ మీకు నచ్చితే రౌండ్ షేప్లో చక్రాల్లా కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు.
- అలాగే, రెసిపీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, టమాటా ముక్కలను కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- అనంతరం ఒక గిన్నెలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న కాకరకాయ ముక్కలు తీసుకుని అందులో కొద్దిగా చింతపండు, కాస్త పసుపు, రాళ్లుప్పు, తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని ఆ గిన్నెను స్టవ్ మీద ఉంచి ఉడికించుకోవాలి.
- కాకరకాయ ముక్కలు ఉడికేలోపు స్టవ్ మరో బర్నర్ మీద చిన్న కడాయిలో నువ్వులను వేసి లో-ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించి చల్లార్చుకోవాలి. అవి చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేసుకుని పొడిలా చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు ఉడికిన కాకరకాయ ముక్కల్లో ఉండే వేడి నీటిని వంపేసి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం కర్రీ కోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి వేయించుకోవాలి.
- పోపు వేగిన తర్వాత అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ వేగి లేత గోధుమ రంగులోకి వచ్చాక టమాటా ముక్కలు జత చేసి మగ్గించుకోవాలి.
- టమాటా ముక్కలు సాఫ్ట్గా మగ్గిన తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో ఉడికించి పెట్టుకున్న కాకరకాయ ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు, గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న నువ్వులపొడి, టేస్ట్కి సరిపడా కారం యాడ్ చేసుకుని మరోసారి అంతా కలిసేలా బాగా కలపాలి.
- ఆపై పాన్పై మూత పెట్టి స్టవ్ను లో-ఫ్లేమ్లో ఉంచి కర్రీ దగ్గరకు అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- కర్రీ కాస్త దగ్గరకు అయ్యి లైట్గా నూనె సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు చివర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు చల్లి దింపేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, నువ్వుల పొడితో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "కాకరకాయ కర్రీ" అప్పటికప్పుడు తయారవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా నువ్వులతో కాకరకాయ కర్రీ ట్రై చేయండి. చేదు లేకుండా కమ్మగా ఉండే దీన్ని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!
