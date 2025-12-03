ETV Bharat / offbeat

నువ్వుల కాకరకాయ చేదు ఉండదు! - సూపర్ టేస్ట్​తో నోరూరిస్తుంది

- చేదు లేని కమ్మని 'కాకరకాయ కర్రీ' - పిల్లలకూ చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

Kakarakaya Curry with Nuvvulu
Kakarakaya Curry with Nuvvulu (ETV Bharat)
Kakarakaya Curry with Nuvvulu : ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే వాటిల్లో "నువ్వులు" ఒకటి. ఇవి ఉండేది నలుసంతే కానీ పోషకాలు మాత్రం అనంతం. అందుకే, ఈ చిట్టిగింజల్ని పిండి వంటకాల నుంచి కూరల వరకు అన్నింటిలో వాడుతుంటారు. ఇవి వంటలకు సరికొత్త రుచినిస్తాయి. ముఖ్యంగా వీటిల్లో ఉండే పీచు, ఐరన్, క్యాల్షియం, అధికంగా ఉండే కొవ్వులు చలికాలంలో శరీరం వేడిని పెంచడానికి సహకరిస్తాయి. దాంతో చాలా మంది ఈ సీజన్​లో నువ్వుల కాంబినేషన్​లో రకరకాల రెసిపీలు చేసుకుంటుంటారు. ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం అలాంటి ఒక రెసిపీనే తీసుకొచ్చాం. అదే, నువ్వుల పొడితో నోరూరించే "కాకరకాయ కర్రీ".

ఇది చేదు లేకుండా భలే కమ్మగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి ఈ పద్ధతిలో చేసి పెట్టారంటే ఇంట్లో వాళ్లూ ఎప్పుడూ ఇలాగే చేయమని అడుగుతారు. పిల్లలూ ఈ కర్రీతో నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే తింటారు. మరి, టేస్టీ అండ్ హెల్దీ నువ్వుల కాకరకాయ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Kakarakaya Curry with Nuvvulu
కాకరకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కాకరకాయలు - 150 గ్రాములు
  • నువ్వులు - పావు కప్పు
  • టమాటా ముక్కలు - ఒక కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - మూడు
  • ఉల్లిపాయ తరుగు - అర కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • నూనె - మూడ్నాలుగు చెంచాలు
  • ఆవాలు - చెంచా
  • జీలకర్ర - చెంచా
  • శనగపప్పు - ఒక స్పూన్
  • కరివేపాకు - రెండు రెబ్బలు
  • మినప్పప్పు - ఒక చెంచా
  • కారం - టేస్ట్​కి సరిపడా
  • పసుపు - కొద్దిగా
  • ఇంగువ - పావు చెంచా
  • కొత్తిమీర తరుగు - గుప్పెడు

Kakarakaya Curry with Nuvvulu
నువ్వులు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ కర్రీ తయారీ కోసం ముందుగా తాజా కాకరకాయలను తీసుకుని పీలర్​ లేదా చెంచాతో పైన గరుకుగా ఉండే చెక్కును లైట్​గా తొలగించుకోవాలి.
  • ఆపై వాటిని శుభ్రంగా కడిగి నిలువుగా, చిన్న చిన్న ముక్కల్లా కోసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఒకవేళ మీకు నచ్చితే రౌండ్​ షేప్​లో చక్రాల్లా కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు.
  • అలాగే, రెసిపీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, టమాటా ముక్కలను కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • అనంతరం ఒక గిన్నెలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న కాకరకాయ ముక్కలు తీసుకుని అందులో కొద్దిగా చింతపండు, కాస్త పసుపు, రాళ్లుప్పు, తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని ఆ గిన్నెను స్టవ్​ మీద ఉంచి ఉడికించుకోవాలి.
Kakarakaya Curry with Nuvvulu
టమాటాలు (Getty Images)
  • కాకరకాయ ముక్కలు ఉడికేలోపు స్టవ్ మరో బర్నర్ మీద చిన్న కడాయిలో నువ్వులను వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించి చల్లార్చుకోవాలి. అవి చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్​లో వేసుకుని పొడిలా చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు ఉడికిన కాకరకాయ ముక్కల్లో ఉండే వేడి నీటిని వంపేసి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం కర్రీ కోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి వేయించుకోవాలి.
Kakarakaya Curry with Nuvvulu
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • పోపు వేగిన తర్వాత అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగి లేత గోధుమ రంగులోకి వచ్చాక టమాటా ముక్కలు జత చేసి మగ్గించుకోవాలి.
  • టమాటా ముక్కలు సాఫ్ట్​గా మగ్గిన తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో ఉడికించి పెట్టుకున్న కాకరకాయ ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు, గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న నువ్వులపొడి, టేస్ట్​కి సరిపడా కారం యాడ్ చేసుకుని మరోసారి అంతా కలిసేలా బాగా కలపాలి.
Kakarakaya Curry with Nuvvulu
కారం (Getty Images)
  • ఆపై పాన్​పై మూత పెట్టి స్టవ్​ను లో-ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కర్రీ దగ్గరకు అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • కర్రీ కాస్త దగ్గరకు అయ్యి లైట్​గా నూనె సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు చివర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు చల్లి దింపేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, నువ్వుల పొడితో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "కాకరకాయ కర్రీ" అప్పటికప్పుడు తయారవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా నువ్వులతో కాకరకాయ కర్రీ ట్రై చేయండి. చేదు లేకుండా కమ్మగా ఉండే దీన్ని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!

