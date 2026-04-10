స్పెషల్ అకేషన్లో రాయల్ డిష్! - "కాజు రైస్" ప్రిపేర్ చేయండిలా!
- ఘుమఘుమలతో అద్దిరిపోయే రెసిపీ - చిన్నా పెద్దా అందరికీ ఫేవరెట్ అయిపోతుంది!
Published : April 10, 2026 at 5:12 PM IST
kaju Rice : పండగలు, ఫంక్షన్లు.. ఇలా ప్రత్యేక సందర్భాలు ఏవైనా సరే. ఆ రోజు ఇంట్లో రెసిపీలు కూడా ప్రత్యేకంగానే ఉంటాయి. ఉండాలి కూడా! ఇంటికి అతిథులు వచ్చిన సందర్భంలో కూడా అందరికీ గుర్తుండేలా విందు ఏర్పాటు చేయాలి. అయితే, కర్రీ స్పెషల్గా చేసి, రైస్ మాత్రం వైట్ కుక్ చేస్తారు. అందుకే మీకోసం "కాజూ రైస్" రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం.
దీన్ని తయారు చేశారంటే అతిథులు ఎంతో హ్యాపీగా ఫీలవుతారు. నెయ్యిలోని సువాసన, జీడిపప్పులోని కమ్మదనం, మసాలా ఫ్లేవర్ అన్నీ కలిసి సరికొత్త రుచిని అందిస్తాయి. ఈ వంటకం చిన్నా పెద్దా అనే తేడా లేకుండా అందరికీ ఇష్టమైన రాయల్ డిష్ గా ఉంటుంది. మరి, తక్కువ సమయంలోనే, తక్కువ శ్రమతో ఈ రైస్ ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావలసిన పదార్థాలు :
- బాస్మతి బియ్యం - ఒక కప్పు
- జీడిపప్పు - ఒక కప్పు
- నెయ్యి - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- నూనె - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- షాజీర - అర టీస్పూన్
- బిర్యానీ - ఆకు ఒకటి
- లవంగాలు - నాలుగు
- ఇలాచీ - రెండు
- దాల్చిన చెక్క - ఒక చిన్న ముక్క
- పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
- ఉల్లిపాయ - రెండు పెద్దవి
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక టీస్పూన్
- పుదీనా - ఒక కట్ట
- కొత్తిమీర - ఒక కట్ట
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
కోడిగుడ్డు నువ్వుల కారం - అద్దిరిపోయే రుచితో - ఇలా ప్రిపేర్ చేయండి
తయారీ విధానం:
- ముందుగా బాస్మతి బియ్యాన్ని శుభ్రంగా కడిగి కనీసం 20 నిమిషాలపాటు నానబెట్టుకోవాలి. వీలైతే గంట ముందే నానబెట్టుకోవాలి
- దాని తర్వాత స్టవ్ మీద ఒక కడాయి పెట్టాలి. అందులో రెండు స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి
- వేడెక్కిన తర్వాత అందులో జీడిపప్పు వేసి దోరగా వేయించాలి. వీటిని వేయిస్తున్నప్పుడు చక్కటి సువాసన వస్తుంది. బంగారు రంగులోకి మారిన తర్వాత ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి
- పప్పులు వేపుకున్న తర్వాత అందులోనే బిర్యానీ ఆకు, లవంగాలు, ఇలాచీ, షాజీరా, దాల్చిన చెక్క వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి
- ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, రెండుగా చీల్చుకున్న పచ్చిమిర్చి వేసి ఉల్లిపాయలు కాస్త రంగు మారే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి
- ఆనియన్స్ రంగు మారిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు వేయాలి. పచ్చివాసన పోయేంత వరకు గరిటతో అటూ ఇటూ కలపండి
- ఆ తర్వాత కొత్తిమీర, పుదీనా కూడా వేసి ఒక నిమిషం వరకు మిక్స్ చేయాలి
- ఇప్పుడు ముందుగానే నానబెట్టుకున్న బాస్మతి బియ్యాన్ని వేసేయాలి. నీటిని పూర్తిగా వడకట్టాలి. తర్వాత బియ్యం విరిగిపోకుండా నెమ్మదిగా రెండు నిమిషాల సేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి. దీనివల్ల అన్నం పొడిపొడిగా వస్తుందని గుర్తు పెట్టుకోండి
- రైస్ వేగిన తర్వాత ఎసరు నీళ్లు పోసుకోవాలి. ఒక కప్పు బియ్యానికి కప్పున్నర నీళ్లు చొప్పున యాడ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం సరిపడా ఉప్పు వేసి కలుపుకోండి
- తర్వాత మూత పెట్టి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి. కుక్కర్లో పెట్టుకుంటే రెండు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉంచుకోవాలి
- అన్నం పూర్తిగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ బంద్ చేయాలి. అనంతరం ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న జీడిపప్పును గార్నిష్ చేసుకోవాలి
- అంతే అద్దిరిపోయే కాజు రైస్ సిద్ధమైపోతుంది. ఈ వేడి వేడి కాజూ రైస్ను రైతా, ఏదైనా మసాలా గ్రేవీ కర్రీతో తింటే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది
అమోఘమైన జఫ్రానీ బిర్యానీ - సువాసనకే మౌత్ వాటరింగ్ అయిపోద్ది!