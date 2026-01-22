ETV Bharat / offbeat

కుక్కర్​లో అద్దిరిపోయే "కాజు పులావ్" - ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Cashew Pulao
Cashew Pulao (ETV Bharat)
ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 2:44 PM IST

2 Min Read
Cashew Pulao Making Process : రోజూ అన్నంలోకి పప్పు, పచ్చడి, పెరుగు, రసం వంటివి తిని బోర్​ కొట్టిందా? కాస్త వెరైటీగా ఏదైనా ప్రిపేర్ చేయాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసమే ఒక అద్భుతమైన రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే కమ్మని కాజు పులావ్​. మంచి ఫ్లేవర్​తో ఘుమఘుమలాడే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. ఎప్పుడూ మటన్, చికెన్​, ఎగ్​ వంటివే కాకుండా ఓసారి ఇలా జీడిపప్పుతో ట్రై చేశారంటే అద్భుతమైన రుచితో నోరూరిస్తుంది. పైగా అప్పటికప్పుడు కుక్కర్​లో ఇన్​స్టంట్​గా తయారవుతుంది. మరి అల్టిమేట్ టేస్ట్​తో నోరూరించే కాజు పులావ్ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

బాస్మతీ బియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బాస్మతీ బియ్యం - ఒక కప్పు
  • నెయ్యి - 2 టీ స్పూన్లు
  • నూనె - 2 టీ స్పూన్లు
  • లవంగాలు - 6
  • యాలకులు - 5
  • షాజీర - 1 టీ స్పూన్
  • దాల్చినచెక్క - 1
  • బిర్యానీ ఆకు - 1
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • జీడిపప్పు - 75 గ్రాములు
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • కొత్తిమీర తరుగు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పుదీనా తరుగు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - 2 చిటికెడ్లు
  • రోజ్ వాటర్ - అర టీ స్పూన్
జీడిపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో కప్పు బాస్మతీ బియ్యం, సరిపడా నీళ్లు పోసి గంట సేపు నానబెట్టాలి.
  • అలాగే ఒక ఉల్లిపాయ, రెండు పచ్చిమిర్చిని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా కావాల్సిన పరిమాణంలో పుదీనా, కొత్తిమీరను తరిగి ఉంచాలి.
అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్​లో రెండు టీ స్పూన్ల నెయ్యి, రెండు టీ స్పూన్ల నూనె వేయాలి. ఇవి వేడైన తర్వాత ఆరు లవంగాలు, ఐదు యాలకులు, ఒక టీ స్పూన్ షాజీర, ఒక దాల్చినచెక్క, ఒక బిర్యానీ ఆకు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆనియన్స్ లైట్​ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్​లోకి వచ్చాక 75 గ్రాముల జీడిపప్పు వేసి క్రిస్పీగా వేయించాలి. ఇందులోనే పచ్చిమిర్చి తరుగు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కొత్తిమీర తరుగు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పుదీనా తరుగు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • ఈ మిశ్రమం వేగిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు రుచికి సరిపడా ఉప్పు, రెండు చిటికెడ్ల పసుపు యాడ్ చేసి వేయించాలి.
  • అనంతరం ఒకటింపావు కప్పుల నీళ్లు పోయాలి. అలాగే గంటసేపు నానబెట్టిన బాస్మతీ బియ్యం వేసి​ మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఒక విజిల్ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 15 నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • 15 నిమిషాల తర్వాత కుక్కర్ మూత తీసి అర టీ స్పూన్ రోజ్ వాటర్ వేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • ఇక అంతే నోరూరించే కాజు పులావ్ రెడీ అయినట్లే!
  • ఈ కాజు పులావ్ వెజ్​, నాన్​వెజ్​ కర్రీలతో పాటు రైతాతో సూపర్​గా ఉంటుంది!

