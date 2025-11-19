ఘుమఘుమలాడే "కాజు మష్రూమ్ కర్రీ" - నాన్వెజ్ కూరలను మించిన టేస్ట్!
పుట్టగొడుగులతో ఇలా కర్రీ చేసి చూడండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2025 at 6:04 PM IST
Cashew Mushroom Curry Prepare : పుట్టగొడుగులతో చేసిన వంటలంటే చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. అయితే ఎప్పుడు చేసే పద్ధతిలో కాకుండా ఈసారి కాజు మష్రూమ్ కర్రీ ట్రై చేయండి. ఇలా చేస్తే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. అంత బాగుంటుంది దీని టేస్ట్. అంతేకాక నాజ్వెజ్ కూరలకు మించిన రుచిని ఆస్వాదిస్తారు. ఇంట్లోనే దీనిని సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని పాటిస్తూ ఈ విధంగా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఈ రెసిపీ కావాల్సిన పదార్థాలు, ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పుట్టగొడుగులు - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
- టమోటాలు - 4
- ఉల్లిపాయలు - 3
- పచ్చిమిర్చి - 6
- కారం - 2 స్పూన్లు
- జీడిపప్పు (కాజు) - అర కప్పు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- పసుపు - చిటికెడు
- ధనియాల పొడి - అర స్పూన్
- గరం మసాలా - అర స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర - కొంచెం
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఆయిల్ - 3 స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా పావు కిలో పుట్టగొడుగులను కడిగి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే నాలుగు టమోటాలు, మూడు ఉల్లిపాయలు, ఆరు పచ్చిమిర్చిని తరిగి పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో మూడు స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. అలాగే ఒక స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయిన తర్వాత అర కప్పు జీడిపప్పు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. అదేవిధంగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు వేసి వేయించాలి.
- టమోటా ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత చిటికెడు పసుపు, అర స్పూన్ ధనియాల పొడి, అర స్పూన్ గరం మసాలా, రెండు స్పూన్ల కారం వేసి ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇందులోనే పుట్టగొడుగు ముక్కలు వేసి మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
- ఐదు నిమిషాల తర్వాత చివరన కొద్దిగా కొత్తిమీర యాడ్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే ఘుమఘులాడే జీడిపప్పు పుట్టగొడుగుల (కాజు మష్రూమ్) కర్రీ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే పిల్లలు, పెద్దలకు ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది!
- మీరు ఈ కర్రీని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే పుట్టగొడుగులతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
