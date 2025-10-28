"స్వీట్ లేకుండా హాట్ కజ్జికాయలు" - సింపుల్గా ఇలా తయారు చేసుకోవచ్చు!
మైదా లేని కజ్జికాయలు - బయటకొనేకంటే ఇంట్లోనే చేసి పెట్టొచ్చు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2025 at 5:14 PM IST
Kajjikayalu : బెల్లం, పంచదార, కొబ్బరి, జీడిపప్పులు, పల్లీలు, యాలకులు కలిపి చేసే కజ్జికాయలు అనగానే తీపి గుర్తుకొస్తుంది. కానీ, స్వీట్ కజ్జికాయలు కాకుండా ఎపుడైనా హాట్ కజ్జికాయలు ట్రై చేశారా? ఇవి ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా ఓ సారి ట్రై చేసి టేస్ట్ చేయండి.
"స్వీట్ కాదు హాట్ బిస్కెట్" - పిల్లలు స్నాక్స్ అడిగితే కొత్తగా ఇలా చేసివ్వండి!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- బంగాళాదుంపలు - 3
- గోధుమ పిండి - 1 గ్లాసు
- తెల్ల నువ్వులు - 1 స్పూన్
- వాము - అర స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
- నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 3
- ఉల్లిపాయ - మీడియం సైజు
- కారం - 1 స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
- గరం మసాలా - అర స్పూన్
- చాట్ మసాలా - అర స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మీడియం సైజు బంగాళాదుంపలను తొక్కతీసుకుని ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత మాష్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి. ఇపుడు గోధుమ పిండి, తెల్లనువ్వులు, అర స్పూన్ వాము, రుచికి సరిపడా ఉప్పు కూడా వేసుకుని, నూనె కలుపుకుని బాగా మర్దనా చేస్తూ కలపాలి. కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ సాఫ్ట్ గా కలుపుకోవాలి.
- పిండి మిశ్రమం కాస్త గట్టిగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. పిండిని పక్కన పెట్టుకుని స్టఫింగ్ కోసం కడాయిలో 1 టేబుల్ స్పూన్ నూనె, జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి వేసుకుని వేయించాలి. మీడియం సైజు ఉల్లిపాయను సన్నగా కట్ చేసుకుని వేసి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించాలి. ఆ తర్వాత బంగాళాదుంప మిశ్రమాన్ని కలపాలి. ఇపుడు కారం, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, చాట్ మసాలా, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలపాలి.
- స్పైసీ మసాలా అంతా వేసుకున్నాక 2 నిమిషాల పాటు బాగా కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు కూడా వేసుకుని మరో నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమంలో ఏవైనా నీళ్లు ఉన్నా ఎగిరిపోయే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని సాఫ్ట్ గా కలుపుకుని ఉండలు చేసుకోవాలి. ఈ ఉండలను చపాతీ పీటపై రోల్ చేసుకోవాలి. చపాతీల మాదిరిగా పల్చగా, మందంగా కాకుండా తాల్చుకోవాలి. ఇపుడు చిన్న సైజు ప్లేట్ మూత తీసుకుని గుండ్రని షేప్లో కట్ చేసి తీసుకోవాలి.
- చిన్న చిన్న పూరీ సైజులో కట్ చేసుకోవాలి. అదనంగా ఉన్న పిండిని మళ్లీ తీసేసుకుని వాడుకోవచ్చు. ఇపుడు రెడీ చేసుకున్న పిండి మిశ్రమాన్ని పూరీ మధ్య పెట్టుకుని అంచులను కొద్దిగా తడి చేసి కజ్జికాయల మాదిరిగా అంటుకునేలా చూడాలి. ఆ తర్వాత ఒక ఫోర్క్తో అంచులపై వత్తితే మంచి డిజైన్ కూడా వస్తుంది. ఇలా రెడీ చేసుకున్న కజ్జికాయలను నూనెలో కాల్చి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
"కార్తీకం స్పెషల్ అల్లం వంకాయ కర్రీ" - ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండా ఇలా కమ్మగా చేసుకోవచ్చు!
తక్కువ నూనెతో కరకరలాడే "వడలు" - సగ్గుబియ్యంతో ఇలా చేస్తే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి!