ఒక్క అడుగు..!

- బద్ధకంతో, నిర్లక్ష్యంతో పనులు వాయిదా వేస్తున్నారా? - "ఒక్క నిమిషం"తో సక్సెస్​ సాధించవచ్చంటున్న జపనీస్ ఫార్ములా!

Published : May 30, 2026 at 2:32 PM IST

ఒక్క రూపాయి కెపాసిటీ ఎంతో.. 99 మందికి తెలియదు

ఒక్క నిమిషం ఏం మార్చగలదో.. 98 మంది పసిగట్టలేరు

ఒక్క అడుగు దమ్మేంటో.. 97 మంది గుర్తించలేరు

అందుకే..

నూటికి ముగ్గురే కొత్త ప్రయత్నం మొదలు పెడతారు

నూటికి ఇద్దరే సమయం విలువ గుర్తిస్తారు

నూటికి ఒక్కరే కోటీశ్వరులవుతారు!

మరి, మీరు?

ఆ గట్టునుంటారా? ఈ గట్టునుంటారా??

మీకో విషయం..

ఈ క్షణం మీరు ఏ గట్టునైనా ఉండనీ.. అనుకుంటే, అవతలి గట్టుకు చేరిపోవచ్చు!

చాలా ఈజీ.. డెడ్ ఈజీ!

దీనికో పవర్ ఫుల్​ "జపనీస్ మంత్రం" ఉంది!

దాన్నిగానీ నేర్చుకున్నారంటే.. ఒక్క నిమిషంలోనే అంతా జరిగిపోద్ది!

పొద్దున్నే నిద్ర లేవాలంటే మెజారిటీ జనానికి ప్రాణం మీదకొస్తుంది. లేదంటే ఏదైనా పనిచేయాలంటే బద్ధకం ముందుకొస్తుంది

ఇలాంటప్పుడు "కైజెన్‌" టిప్ ట్రై చేయాలంటోంది జపనీస్ సొసైటీ. చాలా మంది జపనీస్‌ యువత దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారు. మనసు నో చెప్పలేని ఫార్ములా ఇది.

గంటసేపు పని చేయాలంటే బోర్ కొట్టొచ్చు. గంటసేపు వర్కవుట్ చేయాలన్నా.. ధ్యానం చేయాలన్నా.. అబ్బో మనవల్ల కాదు అని మనసు మొండికేయొచ్చు. కానీ ఒక్క నిమిషమే అన్నారనుకోండి.. "ఓస్​ అంతేనా!" అని ఓకే చెప్పేస్తుంది.

ఏదైనా ఒకే నిమిషం :

తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలని నిర్ణయించుకొని పొద్దున్నే లేవలేకపోతున్నవారు

పుస్తకం చదవాలని తెచ్చుకొని షెల్ఫ్​లోనుంచి బయటకు తీయని వారు

మెడిటేషన్​ చేయాలనునుకుని.. ఆ వైపే చూడకుంటా ఉంటున్నవారు

ఇలా.. పని ఏదైనా సరే ముందు "ఒక్క నిమిషం"తో స్టార్ట్ చేయమంటుంది "కైజైన్" ఫార్ములా.

ఒక్క నిమిషంలో ఎన్ని పుషప్స్​ చేయగలరో అన్నే చేయాలి. ధ్యానంలో ఒక్క నిమిషం సమయం మాత్రమే కూర్చోవాలి. ఒక్క నిమిషంలో పుస్తకంలో ఎన్నిపేరాలు చదవగలరో.. అన్నే చదవాలి. అయితే, ఈ ఒక్కనిమిషం ఫార్ములాను మాత్రం రోజూ కంటిన్యూ చేయాలి. రోజూ ఒక్క నిమిషం సమయం కేటాయించలేనంత బిజీగా ఎవ్వరూ ఉండరు. అంత బద్ధకంగా కూడా ఎవ్వరూ ఉండరు.

ఇలా డైలీ చేయడం వల్ల మనకు తెలియకుండానే ఒక క్రమశిక్షణ అలవాటు అవుతుంది. ఇలా అలవాటు పెరిగేకొద్దీ డోస్ పెంచుకుంటూ వెళ్లొచ్చు. ఒకేసారి ఎవరెస్టు శిఖరం మీదకు చేరాలనే లక్ష్యంతో పని చేయకూడదు. ఒక్కో అడుగు వేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్లాలి.

కొంత కాలం తర్వాత వెనుదిరిగి చూస్తే.. మిమ్మల్ని మీరే నమ్మలేనంతగా ఆ పనిలో నిమగ్నమైపోతారు! అప్పుడు మీ సాధనను చూసి మీరే ఆశ్చర్యపోతారు అని చెబుతోంది కైజైన్. అప్పుడు మీ మీద ఎనలేని నమ్మకం వచ్చేస్తుంది. మీకంటూ అవగాహన వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు మీ పరిస్థితిని బట్టి పెద్ద పెద్ద లక్ష్యాలను కూడా నిర్దేశించుకోవచ్చు అంటోంది ఈ జపనీస్ మంత్రం.

కైజెన్ సూత్రం అనేది కేవలం వ్యక్తిగత విషయాలకు, రోజూవారి పర్సనల్​ పనులకు మాత్రమే కాదు.. సంస్థలు, వ్యవస్థల అభివృద్ధిలోనూ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని అధ్యయనాలు కూడా స్పష్టం చేస్తున్నాయి. దీనిని సరిగ్గా అమలు చేస్తే ఉద్యోగుల మానసిక ఆరోగ్యం, జాబ్ సంతృప్తి కూడా మెరుగవుతాయని NIH ప్రచురించిన రీసెర్చ్ పేర్కొంది.

కైజైన్ ఫార్ములాను పాటించడం ద్వారా ఉత్పాదకత పెరుగుతుందని, పనితీరు కూడా మెరుగుపడుతుందని రీసెర్చ్ గేట్ ప్రచురించిన అధ్యయనం తెలిపింది

సో.. ఈ వన్​ మినిట్​ ఐడియా చాలా ఈజీగా బాగుంది కదూ! మరి, ఈ రోజే స్టార్ట్ చేద్దామా?

జై బోలో కైజైన్ ఫార్ములాకీ...!

