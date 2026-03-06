ETV Bharat / offbeat

రంజాన్​ స్పెషల్​ : "కద్దూ కా ఖీర్​" - పక్కా కొలతలతో ఇంట్లోనే - నెవ్వర్​ బిఫోర్​ ఎవ్వర్​ ఆఫ్టర్​!

- కద్దూ కా ఖీర్​ ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు - చేస్తే సూపర్​ టేస్ట్ గ్యారెంటీ!

Kaddu Ka Kheer Recipe
Kaddu Ka Kheer Recipe (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 6, 2026 at 5:31 PM IST

3 Min Read
Kaddu Ka Kheer Recipe: "కద్దూ కా ఖీర్​" రంజాన్​ మాసంలో ఎక్కువగా చేసుకునే స్వీట్​ రెసిపీ. దీని టేస్ట్​ అమృతం లెక్క ఉంటుంది. తియ్యగా, క్రీమీగా ఉండే ఈ ఖీర్​ను అలా నోట్లో వేసుకోగానే ఇలా కరిగిపోతుంది. అయితే, కేవలం రంజాన్​ సమయంలో మాత్రమే కాకుండా నార్మల్​గా వెడ్డింగ్స్​, ఫంక్షన్స్​ అప్పుడు కూడా చేసుకుని తింటుంటారు. అయితే, బయట మాత్రమే కాకుండా ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్​ చాలా బాగుంటుంది. అంతేకాకుండా పర్ఫెక్ట్​గా కుదురుతుంది కూడా. ప్రాసెస్​ కూడా సింపులే. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని కద్దూ కా ఖీర్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • చిక్కటి పాలు - 1 లీటర్​
  • సొరకాయ తురుము - అర కేజీ
  • పంచదార - 300 గ్రాములు
  • సగ్గుబియ్యం - 1 కప్పు
  • పచ్చి కోవా - 100 గ్రాములు
  • కండెన్సెడ్​ మిల్క్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీడిపప్పు - గుప్పెడు
  • బాదం పప్పులు - 20
  • కిస్​మిస్​లు - 20
  • నెయ్యి - తగినంత
  • ఫుడ్​ కలర్​ - చిటికెడు
తయారీ విధానం :

  • ఓ గిన్నెలోకి సగ్గుబియ్యం తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా నీళ్లు పోసి అరగంట సేపు నానబెట్టాలి. బాదం, జీడిపప్పులను సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • లేత సొరకాయను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి సగానికి కట్​ చేసుకోవాలి. ఆ సగ భాగంపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా, పొడుగ్గా ముక్కలు కట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఓ ముక్క తీసుకుని లోపలి తెల్లటి భాగం, గింజలు తీసేసుకోవాలి. ఇలా అన్ని ముక్కలనూ క్లీన్​ చేసినాక సన్నగా తురుముకోవాలి. ఇలా తురుముకున్న సొరకాయ మిశ్రమాన్ని అరకేజీ కొలత ప్రకారం తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి పావు కప్పు నెయ్యి వేసి కరిగించాలి. కరిగిన నెయ్యిలోకి కట్​ చేసిన జీడిపప్పులు, బాదంపప్పులు, కిస్​మిస్​ వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించాలి.
  • డ్రైఫ్రూట్స్​ మంచిగా వేగినాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. అదే నెయ్యిలోకి సొరకాయ తురుము వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించాలి.
  • సొరకాయలోని పచ్చి వాసన పోయి నెయ్యిలో మంచిగా వేగినాక పాన్​ను దింపి పక్కన ఉంచాలి.
  • అదే స్టవ్​ మీద అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి అందులో చిక్కటి పాలు పోసి మరిగించాలి.
  • పాలు ఓ పొంగు వచ్చిన తర్వాత వేయించిన సొరకాయ తురుము, నానబెట్టిన సగ్గుబియ్యం వేసి కలుపుతూ లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించాలి.
  • సగ్గుబియ్యం ఉడికిన తర్వాత పంచదార వేసి కరిగించాలి. షుగర్​ కరిగినాక పచ్చి కోవా, కండెన్స్​డ్​ మిల్క్​ వేసి కలిపి మరికాసేపు ఉడికించాలి.
  • సొరకాయ, పాల మిశ్రమం దగ్గరపడినాక ఫుడ్​ కలర్​ వేసి కలిపి మరో రెండు నిమిషాలు ఉడికించాలి. అయితే, ఈ స్టేజ్​లో స్వీట్​ చెక్​ చేసుకోవాలి.
  • చివరగా వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్​ వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకుంటే కద్దూ కా ఖీర్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:

  • ఈ ఖీర్​ కోసం కచ్చితంగా లేత సొరకాయ మాత్రమే వాడాలి. అప్పుడే పాయసం రుచిగా ఉంటుంది.
  • పచ్చికోవా, కండెన్సెడ్​ మిల్క్​ వేయడం వల్ల పాయసం మంచి రుచితో పాటు క్రీమీగా వస్తుంది. మీరు వద్దనుకుంటే కండెన్సెడ్​ మిల్క్​ స్కిప్​ చేసుకోవచ్చు.
  • దీనిని వేడివేడిగా కన్నా చల్లారిన తర్వాత ఓ గంట పాటు ఫ్రిజ్​లో ఉంచి ఆ తర్వాత సర్వ్​ చేసుకుంటే మరింత కమ్మగా ఉంటుంది.
  • పాలలో సొరకాయ మిశ్రమం వేసినప్పటి నుంచి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసేవరకు లో-ఫ్లేమ్​లోనే కలుపుతూ ఉడికించాలి. కలపకపోత పాలలోని మీగడ అంచులకు అంటుకుని పాయసం పల్చగా అవుతుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

