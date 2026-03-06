రంజాన్ స్పెషల్ : "కద్దూ కా ఖీర్" - పక్కా కొలతలతో ఇంట్లోనే - నెవ్వర్ బిఫోర్ ఎవ్వర్ ఆఫ్టర్!
- కద్దూ కా ఖీర్ ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు - చేస్తే సూపర్ టేస్ట్ గ్యారెంటీ!
Published : March 6, 2026 at 5:31 PM IST
Kaddu Ka Kheer Recipe: "కద్దూ కా ఖీర్" రంజాన్ మాసంలో ఎక్కువగా చేసుకునే స్వీట్ రెసిపీ. దీని టేస్ట్ అమృతం లెక్క ఉంటుంది. తియ్యగా, క్రీమీగా ఉండే ఈ ఖీర్ను అలా నోట్లో వేసుకోగానే ఇలా కరిగిపోతుంది. అయితే, కేవలం రంజాన్ సమయంలో మాత్రమే కాకుండా నార్మల్గా వెడ్డింగ్స్, ఫంక్షన్స్ అప్పుడు కూడా చేసుకుని తింటుంటారు. అయితే, బయట మాత్రమే కాకుండా ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. అంతేకాకుండా పర్ఫెక్ట్గా కుదురుతుంది కూడా. ప్రాసెస్ కూడా సింపులే. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని కద్దూ కా ఖీర్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- చిక్కటి పాలు - 1 లీటర్
- సొరకాయ తురుము - అర కేజీ
- పంచదార - 300 గ్రాములు
- సగ్గుబియ్యం - 1 కప్పు
- పచ్చి కోవా - 100 గ్రాములు
- కండెన్సెడ్ మిల్క్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- జీడిపప్పు - గుప్పెడు
- బాదం పప్పులు - 20
- కిస్మిస్లు - 20
- నెయ్యి - తగినంత
- ఫుడ్ కలర్ - చిటికెడు
తయారీ విధానం :
- ఓ గిన్నెలోకి సగ్గుబియ్యం తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా నీళ్లు పోసి అరగంట సేపు నానబెట్టాలి. బాదం, జీడిపప్పులను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- లేత సొరకాయను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి సగానికి కట్ చేసుకోవాలి. ఆ సగ భాగంపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా, పొడుగ్గా ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి.
- ఓ ముక్క తీసుకుని లోపలి తెల్లటి భాగం, గింజలు తీసేసుకోవాలి. ఇలా అన్ని ముక్కలనూ క్లీన్ చేసినాక సన్నగా తురుముకోవాలి. ఇలా తురుముకున్న సొరకాయ మిశ్రమాన్ని అరకేజీ కొలత ప్రకారం తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి పావు కప్పు నెయ్యి వేసి కరిగించాలి. కరిగిన నెయ్యిలోకి కట్ చేసిన జీడిపప్పులు, బాదంపప్పులు, కిస్మిస్ వేసి లో-ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించాలి.
- డ్రైఫ్రూట్స్ మంచిగా వేగినాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. అదే నెయ్యిలోకి సొరకాయ తురుము వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించాలి.
- సొరకాయలోని పచ్చి వాసన పోయి నెయ్యిలో మంచిగా వేగినాక పాన్ను దింపి పక్కన ఉంచాలి.
- అదే స్టవ్ మీద అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి అందులో చిక్కటి పాలు పోసి మరిగించాలి.
- పాలు ఓ పొంగు వచ్చిన తర్వాత వేయించిన సొరకాయ తురుము, నానబెట్టిన సగ్గుబియ్యం వేసి కలుపుతూ లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించాలి.
- సగ్గుబియ్యం ఉడికిన తర్వాత పంచదార వేసి కరిగించాలి. షుగర్ కరిగినాక పచ్చి కోవా, కండెన్స్డ్ మిల్క్ వేసి కలిపి మరికాసేపు ఉడికించాలి.
- సొరకాయ, పాల మిశ్రమం దగ్గరపడినాక ఫుడ్ కలర్ వేసి కలిపి మరో రెండు నిమిషాలు ఉడికించాలి. అయితే, ఈ స్టేజ్లో స్వీట్ చెక్ చేసుకోవాలి.
- చివరగా వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్ వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే కద్దూ కా ఖీర్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఈ ఖీర్ కోసం కచ్చితంగా లేత సొరకాయ మాత్రమే వాడాలి. అప్పుడే పాయసం రుచిగా ఉంటుంది.
- పచ్చికోవా, కండెన్సెడ్ మిల్క్ వేయడం వల్ల పాయసం మంచి రుచితో పాటు క్రీమీగా వస్తుంది. మీరు వద్దనుకుంటే కండెన్సెడ్ మిల్క్ స్కిప్ చేసుకోవచ్చు.
- దీనిని వేడివేడిగా కన్నా చల్లారిన తర్వాత ఓ గంట పాటు ఫ్రిజ్లో ఉంచి ఆ తర్వాత సర్వ్ చేసుకుంటే మరింత కమ్మగా ఉంటుంది.
- పాలలో సొరకాయ మిశ్రమం వేసినప్పటి నుంచి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేవరకు లో-ఫ్లేమ్లోనే కలుపుతూ ఉడికించాలి. కలపకపోత పాలలోని మీగడ అంచులకు అంటుకుని పాయసం పల్చగా అవుతుంది.
