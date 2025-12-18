పుల్లపుల్లని "కడప కారం దోసెలు" - వీటిని ఒక్కసారైనా రుచి చూడాల్సిందే!
దోసెలు ఎప్పుడూ ఒకేలా ఎందుకు - ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 18, 2025 at 3:32 PM IST
Karam Dosa Prepare in Telugu : దోసెలంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండవు చెప్పండి. వీటిని టమోటా లేదా పల్లీ లేదా కొబ్బరి చట్నీతో కలిపి తింటుంటే కిర్రాక్ ఉంటుంది. ఇక ఇందులో కూడా ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి. వీటిని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొ స్టైల్లో చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడు ఒకే విధంగా కాకుండా ఈసారి రాయలసీమ స్పెషల్ కడప కారం దోసెలను ఇంట్లో ఓసారి ట్రై చేయండి. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే సూపర్గా వస్తాయి. పైగా తయారు చేసుకోవడం సులువే. ఇవి నోటికి కొత్త రుచినిస్తూ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి. మరి ఆలస్యం చేయకుండా కడప కారం దోసెలు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మినపప్పు - 1 కప్పు
- బియ్యం - 3 కప్పులు
- మెంతులు - 1 టీ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 20
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
- పుట్నాలు - అర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - 2
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం గిన్నెలో కప్పు మినపప్పు వేసి నాలుగు గంటల పాటు నానబెట్టాలి. అలాగే మరో గిన్నెలో మూడు కప్పుల బియ్యం, సరిపడా నీళ్లు పోసి 4 గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- అదేవిధంగా మరో కప్పులో ఒక టీ స్పూన్ మెంతులు, నీళ్లు పోసి నాలుగు గంటల పాటు నానబెట్టాలి. 4 గంటల తర్వాత మినపప్పు, బియ్యం మెంతుల మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్లో వేయాలి. ఇప్పుడు సరిపడా నీళ్లు పోసి రుబ్బాలి. పిండి రుబ్బిన తర్వాత రాత్రంతా పులియబెట్టాలి.
- మరుసటి రోజు ఉదయం కారం కోసం గిన్నెలో 20 ఎండుమిర్చి, సరిపడా నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. పదిహేను నిమిషాల తర్వాత మిక్సీజార్లో నానబెట్టిన ఎండుమిర్చి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు మిక్సీజార్లో ఆరు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అర కప్పు పుట్నాలు వేసి గ్రైండ్ చేయాలి.
- మరోవైపు దోసె పాన్లో పిండిని కొద్దిగా గిన్నెలోకి తీసుకొని రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొంచెం నీళ్లు పోసి కలపాలి.
- ఇప్పుడు దోసె పాన్ మీద పిండిని గరిటెతో తీసుకొని దోసె మాదిరిగా పోయాలి. ఆ తర్వాత దోసె చుట్టూ ఆయిల్ అప్లై చేయాలి. ఆపైన ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి వేసి అప్లై చేయాలి.
- అనంతరం దోసెను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ దోరగా కాల్చుకోవాలి. ఆ పైన ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఎర్రకారం వేసి అప్లై చేయాలి. ఎర్రకారం పైన గ్రైండ్ చేసుకున్న పప్పుల పొడి వేసి కలిపి ప్లేట్లో వేయాలి.
- అంతే వేడివేడి కడప కారం దోసెలు రెడీ అయినట్లే!
- ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇంకోసారి చేయమని అడుగుతారు!
