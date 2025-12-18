ETV Bharat / offbeat

పుల్లపుల్లని "కడప కారం దోసెలు" - వీటిని ఒక్కసారైనా రుచి చూడాల్సిందే!

దోసెలు ఎప్పుడూ ఒకేలా ఎందుకు - ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి!

Kadapa Karam Dosa
Kadapa Karam Dosa (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 3:32 PM IST

2 Min Read
Karam Dosa Prepare in Telugu : దోసెలంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండవు చెప్పండి. వీటిని టమోటా లేదా పల్లీ లేదా కొబ్బరి చట్నీతో కలిపి తింటుంటే కిర్రాక్​ ఉంటుంది. ఇక ఇందులో కూడా ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి. వీటిని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొ స్టైల్లో చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడు ఒకే విధంగా కాకుండా ఈసారి రాయలసీమ స్పెషల్ కడప కారం దోసెలను ఇంట్లో ఓసారి ట్రై చేయండి. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే సూపర్​గా వస్తాయి. పైగా తయారు చేసుకోవడం సులువే. ఇవి నోటికి కొత్త రుచినిస్తూ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి. మరి ఆలస్యం​ చేయకుండా కడప కారం దోసెలు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Kadapa Karam Dosa
బియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మినపప్పు - 1 కప్పు
  • బియ్యం - 3 కప్పులు
  • మెంతులు - 1 టీ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 20
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
  • పుట్నాలు - అర కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయలు - 2
Kadapa Karam Dosa
మినపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం గిన్నెలో కప్పు మినపప్పు వేసి నాలుగు గంటల పాటు నానబెట్టాలి. అలాగే మరో గిన్నెలో మూడు కప్పుల బియ్యం, సరిపడా నీళ్లు పోసి 4 గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా మరో కప్పులో ఒక టీ స్పూన్ మెంతులు, నీళ్లు పోసి నాలుగు గంటల పాటు నానబెట్టాలి. 4 గంటల తర్వాత మినపప్పు, బియ్యం మెంతుల మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్​లో వేయాలి. ఇప్పుడు సరిపడా నీళ్లు పోసి రుబ్బాలి. పిండి రుబ్బిన తర్వాత రాత్రంతా పులియబెట్టాలి.
Kadapa Karam Dosa
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • మరుసటి రోజు ఉదయం కారం కోసం గిన్నెలో 20 ఎండుమిర్చి, సరిపడా నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. పదిహేను నిమిషాల తర్వాత మిక్సీజార్​లో నానబెట్టిన ఎండుమిర్చి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు మిక్సీజార్​లో ఆరు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అర కప్పు పుట్నాలు వేసి గ్రైండ్ చేయాలి.
Kadapa Karam Dosa
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • మరోవైపు దోసె పాన్​లో పిండిని కొద్దిగా గిన్నెలోకి తీసుకొని రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొంచెం నీళ్లు పోసి కలపాలి.
  • ఇప్పుడు దోసె పాన్​ మీద పిండిని గరిటెతో తీసుకొని దోసె మాదిరిగా పోయాలి. ఆ తర్వాత దోసె చుట్టూ ఆయిల్ అప్లై చేయాలి. ఆపైన ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి వేసి అప్లై చేయాలి.
  • అనంతరం దోసెను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ దోరగా కాల్చుకోవాలి. ఆ పైన ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఎర్రకారం వేసి అప్లై చేయాలి. ఎర్రకారం పైన గ్రైండ్ చేసుకున్న పప్పుల పొడి వేసి కలిపి ప్లేట్​లో వేయాలి.
Kadapa Karam Dosa
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • అంతే వేడివేడి కడప కారం దోసెలు రెడీ అయినట్లే!
  • ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇంకోసారి చేయమని అడుగుతారు!

