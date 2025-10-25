దాబా స్టైల్ "కడాయి చికెన్" - ఇలా చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోవాల్సిందే!
- చికెన్తో ఎన్నడూ చేయని సరికొత్త రెసిపీ - అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి సూపర్ కాంబో!
Published : October 25, 2025 at 1:50 PM IST
Kadai Chicken Recipe in Dhaba Style : వాతావరణం చల్లగా మారుతున్నప్పుడు మసాలా కర్రీలు తినాలనిపించడం సహజం. అవి కూడా చికెన్తో చేసినవైతే ఇక తిరుగేముంది. అందుకే, మీకోసం ఈ చల్లని వేళ అలాంటి ఒక అద్దిరిపోయే రెసిపీనే తీసుకొచ్చాం. అదే, ఘుమఘుమలాడే దాబా స్టైల్ "కడాయి చికెన్". ఇది రెగ్యులర్గా చేసుకునే వాటితో పోల్చితే మసాలా ఫ్లేవర్తో, సరికొత్త రుచిలో భలే కమ్మగా ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నం, పులావ్, రోటీ, చపాతీ ఇలా దేనిలోకైనా కిర్రాక్ కాంబినేషన్ అవుతుంది.
ఒక్కసారి ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే ఇంట్లో వారందరూ వారెవ్వా ఏమన్నా వండినావా అంటూ మిమ్మల్ని మెచ్చుకోవాల్సిందే. పిల్లలు కూడా దీన్ని ఇష్టంగా తింటారు. పైగా ఈ కర్రీ కోసం పెద్దగా శ్రమ పడాల్సిన పని లేదు. ఎవరైనా అప్పటికప్పుడు చాలా సులభంగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, దాబా స్టైల్లో నోరూరించే ఈ చికెన్ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - అరకిలో
- టమాటా గుజ్జు - ఒకటింబావు కప్పు
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ముప్పావు కప్పు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక టేబుల్స్పూన్
- క్యాప్సికం - ఒకటి
- కారం - చెంచా (తగినంత)
- పసుపు - పావుచెంచా
- ఉప్పు - టేస్ట్కి సరిపడా
- జీలకర్ర - అరచెంచా
- గరంమసాలా - ఒక చెంచా
- వెన్న - ఒక టేబుల్స్పూన్
- నూనె - పావు కప్పు
మసాలా పొడి కోసం :
- ధనియాలు - ఒక టేబుల్స్పూన్
- సోంపు - ఒక చెంచా
- లవంగాలు - రెండు
- దాల్చినచెక్క - చిన్నముక్క
- యాలకులు - మూడు
- మిరియాలు - పావుచెంచా
- ఎండుమిర్చి - రెండు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో చికెన్ ముక్కలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, కర్రీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో టమాటా గుజ్జు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, క్యాప్సికం ముక్కలను ముందుగానే సిద్ధం చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు రెసిపీలోకి అవసరమైన ఒక స్పెషల్ మసాలా పొడిని రెడీ చేసుకోవాలి.
- అందుకోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో ధనియాలు, యాలకులు, లవంగాలు, మిరియాలు, దాల్చినచెక్క, సోంపు, ఎండుమిర్చి ఇలా ఒక్కొక్కటిగా వేసుకుని అన్నింటినీ లో-ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించుకోవాలి.
- అవి మంచిగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని కాస్త చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిని పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత జీలకర్ర, కట్ చేసి పెట్టుకున్న వాటిల్లో సగం ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఆనియన్స్ కాస్త రంగు మారేంత వరకు వేయించాలి.
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు లైట్గా వేగాక అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేయాలి.
- తర్వాత అందులో శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలు, కారం, పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, గరంమసాలా వేసి కలుపుకోవాలి.
- ఆపై ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పొడి రెండు చెంచాలు, టమాటా గుజ్జును జత చేసి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ చికెన్ ముక్కలకు పట్టేలా మరోసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టాలి.
- అనంతరం స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ చికెన్ ముప్పావువంతు ఉడికే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక కడాయిని దింపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద మరో కడాయిని పెట్టి బటర్ వేసుకోవాలి. అది కరిగి వేడెక్కాక ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాప్సికం ముక్కలు, మిగిలిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవి మంచిగా వేగాయనుకున్నాక అందులో ముందుగా ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న చికెన్ మిశ్రమం మొత్తాన్ని వేసి అంతా బాగా కలిసేలా కలపాలి.
- తర్వాత కడాయిపై మూత ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ చికెన్ పూర్తిగా ఉడికే వరకు కుక్ చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, మసాలా ఫ్లేవర్తో నోరూరించే దాబా స్టైల్ "కడాయి చికెన్ కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
