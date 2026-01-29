బిహారీ స్పెషల్ "కచోరీలు" - ఇలా చేశారంటే ఎన్ని తిన్నా బోర్ కొట్టదు!
Bihari Special Litti Kachori : ఇండ్లలో వివిధ రకాల రెసిపీలు ప్రిపేర్ చేస్తారు. అయినా ఇంట్లో వారు వెరైటీగా ఏదైనా చేయమని అడుగుతుంటారు. ఇలాంటి సమయంలో గృహిణులు కొత్తగా ఏదైనా చేయాలని కంగారు పడుతుంటారు. ఇక మీరు కంగారు పడకుండా క్విక్గా, ఈజీగా తయారయ్యే రెసిపీని ఈరోజు మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాం. అదే బిహారీ స్పెషల్ లిట్టి కచోరీ. దీనిని అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేయోచ్చు.ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేశారంటే సూపర్గా వస్తాయి. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది. మరి ఈ లిట్టి కచోరీలు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోధుమపిండి - ఒక కప్పు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- శనగలు - ఒక కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - పావు కప్పు
- కలోంజి సీడ్స్ - 1 టీ స్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
- ఇంగువ - అర టీ స్పూన్
- నెయ్యి - తగినంత
- వాము - అర టీ స్పూన్
- మామిడికాయ పచ్చడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- నిమ్మరసం - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో కప్పు శనగలు వేసి వేయించాలి. ఇవి వేగిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వేసి గ్రైండ్ చేయాలి.
- అదేవిధంగా గిన్నెలో కప్పు గోధుమపిండి, సరిపడా నీళ్లు పోసి చపాతీ పిండి మాదిరిగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టఫింగ్ కోసం మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకన్న శనగపిండి, అర టీ స్పూన్ వాము, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేయాలి. అలాగే ఐదు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ మామిడికాయ పచ్చడి, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు, తరిగి ఉంచిన పచ్చిమిర్చి ముక్కలు యాడ్ చేసి కలపాలి.
- ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ కలోంజి సీడ్స్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేయాలి. అదేవిధంగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పావు కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం, కొన్ని నీళ్లు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత గోధుమపిండి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్నచపాతీలాగా చేసి లోపల స్టఫింగ్ ఉంచి బాల్స్లాగా కచోరీలను చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గుంతపొంగనాల పాన్ పెట్టాలి. పాన్ హీట్ అయ్యాక గుంతలకు నెయ్యి అప్లై చేసి తయారు చేసుకున్న కచోరీలను వేయాలి.
- అనంతరం మూతపెట్టి కచోరీలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ కాల్చుకోవాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే వేడివేడి లిట్టి కచోరీలు సిద్ధంగా ఉంటాయి!
- మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ఇంట్లో ఈ విధంగా ట్రై చేసి చూడండి.
- ఈ కచోరీలను గ్రీన్ చిల్లీ సాస్తో తింటే సూపర్ అనాల్సిందే!
