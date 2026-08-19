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ప్లాస్టిక్​ బదులుగా "జూట్​​ బ్యాగులు" - కొనుగోలు, క్లీనింగ్​లో ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!

- బంగారు నారగా మార్కెట్లో విశేష ఆదరణ పొందుతోన్న జనపనార - వీటిని కొనేముందు కొన్ని విషయాలు గమనించాలని నిపుణుల సూచన!

Jute Bags Benefits
Jute Bags Benefits (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 19, 2026 at 9:25 AM IST

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Jute Bags Benefits: ప్రపంచవ్యాప్తంగా రోజురోజుకీ జూట్ (జనపనార) ఉత్పత్తుల వాడకం పెరుగుతోంది. "గోల్డెన్ ఫైబర్​"గా విశేష ఆదరణ పొందుతోంది. ప్లాస్టిక్ కాలుష్యం భూమికి పెనుముప్పుగా మారిన తరుణంలో జనపనారను వరప్రసాదంగా భావిస్తున్నారు. దీంతో ప్లాస్టిక్​కి ప్రత్యామ్నాయంగా జూట్ తో తయారు చేసిన బ్యాగులు, ఇతర వస్తువులు వాడడం పర్యావరణానికి చాలా మేలు చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అసలు జూట్​ బ్యాగుల వల్ల కలిగే మేలు ఏంటి? ఎలాంటివి ఎంచుకోవాలి? ఎలా క్లీన్​ చేయాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

జనపనార మొక్కలు పర్యావరణానికి చాలా మేలు చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ మొక్కలు గాలిలోని కార్బన్ డయాక్సైడ్​ను పీల్చుకుని, ఆక్సిజన్​ను ఎక్కువగా విడుదల చేస్తాయంటున్నారు. ఇక పొదుపుగా నీటి వినియోగంతోపాటు పురుగు మందులు, ఎరువుల వాడకం లేకుండానే సహజసిద్దంగా ఎదుగుతాయంటున్నారు. పంట కోసిన తర్వాత, కాండాలను నీటిలో నానబెట్టి పీచును వేరు చేస్తారని, దాన్ని ఎండబెట్టి, శుద్ధి చేసి, దారాలుగా మారుస్తారంటున్నారు. ఈ దారాలతోనే గోనె సంచులు, వస్త్రాలు తయారవుతాయని, వాటినే అందమైన డిజైన్లతో విభిన్నమైన వస్తువులుగా మలుస్తున్నారంటున్నారు. ఈ జూట్ బ్యాగ్​లు, ఇతర వస్తువులు విస్తృతంగా లభిస్తున్నాయని, ఆన్లైన్లోనూ ఆర్డర్ల ద్వారా కొనుగోళ్లు జరపవచ్చంటున్నారు. ధర విషయానికి వస్తే ఒక్కో జూట్​ బ్యాగ్​ ఖరీదు సుమారు రూ.100 నుంచి మొదలవుతుంది. ప్లాస్టిక్​తో పోలిస్తే జూట్ వస్తువులన్నీ అందుబాటు ధరల్లోనే ఉన్నాయంటున్నారు.

మార్కెట్లో ఏమేం ఉన్నాయంటే: జూట్​ ఉత్పత్తులు మార్కెట్లో చాలానే ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు.

  • కూరగాయలు, ల్యాప్​టాప్, లంచ్ బాక్స్ బ్యాగులు, ఫైల్ ఫోల్డర్లు, పర్సుల కోసం సంచులు ఉన్నాయంటున్నారు.
  • ఇక ఆహారధాన్యాలు, చక్కెర, కాఫీ గింజలు నిల్వ చేసుకునే సంచులు కూడా లభిస్తున్నాయని వివరిస్తున్నారు. వస్తువులను ప్యాక్ చేయడానికి వాడే తాళ్లు కూడా ఉన్నాయట.
  • ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్లో జనపనారకు విపరీతమైన క్రేజ్ ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కార్పెట్లు, మ్యాట్లు, జూట్ దరీలు, వాల్ హ్యాంగింగ్స్, గోడలను అలంకరించే కళాకృతులు ఇలా ఎన్నెన్నో దొరుకుతున్నాయని వివరిస్తున్నారు.
  • సోఫా, కుర్చీల కోసం అందమైన కవర్లు, పూల కుండీలను వేలాడదీయడానికి జనపనార తాళ్లు, నర్సరీలలో మొక్కలను పెంచే చిన్న చిన్న సంచులు కూడా లభిస్తున్నాయని చెబుతున్నారు.
  • చెప్పులు, సూటింగ్స్, షర్టింగ్స్, కోట్లు సహా ఆధునిక డిజైన్లతో చేసిన జూట్ నగలు ప్రస్తుతం ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయంటున్నారు. ఇక పిల్లల కోసం పర్యావరణహితమైన బొమ్మలు కూడా వీటితో తయారు చేస్తున్నారని పేర్కొంటున్నారు.

జూట్​ వల్ల లాభాలు :

  • జనపనార వస్తువులు నాణ్యంగా ఉంటాయని, దృఢంగా ఉండి బరువును మోస్తాయని, ఒక జూట్ సంచిని సంవత్సరాల పాటు వాడుకోవచ్చని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.
  • ఈ బ్యాగుల తయారీలో రసాయనాల వాడకం చాలా తక్కువ అని, ఆహార ధాన్యాలు, కూరగాయలు, పండ్లను జనపనార సంచుల్లో ఉంచడం వల్ల ఆహారంలో రసాయనాలు చేరవంటున్నారు.
  • జూట్ ఉత్పత్తులు వందశాతం డీగ్రేడబుల్ అంటున్నారు నిపుణులు. అంటే జనపనార సంచులను పారేసినప్పుడు అవి మట్టిలో సులభంగా కలిసిపోయి, సేంద్రియ ఎరువుగా మారి నేలకు పోషకాలను అందిస్తాయని వివరిస్తున్నారు.
  • జనపనారను శుద్ధి చేసి మృదువైన వస్త్రాలుగా తయారు చేస్తున్నారని, ఇవి గాలిని బాగా ప్రసరింపజేస్తాయంటున్నారు. చెమట పట్టదు కాబట్టి చర్మ వ్యాధులు కూడా రావని తెలుపుతున్నారు.
  • జనపనార మ్యాట్లు, రగ్గులు సహజమైన ఫైబర్​తో తయారవుతాయని, ఇవి దుమ్మును బాగా పీల్చుకుని తేమను నియంత్రించడం వల్ల ఇంట్లో గాలి స్వచ్ఛంగా ఉంటుందంటున్నారు.

ఎలాంటివి కొనాలి? : జనపనారకు డిమాండ్​ పెరుగుతుండటంతో మార్కెట్లో నాసిరకం లభిస్తున్నాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కొనే ముందు కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అవేంటంటే..

  • జనపనార ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు, అవి సహజమైన రంగులతో తయారు చేసినవా? కాదా? అని చూసుకోవడం మంచిదంటున్నారు. కృత్రిమ రంగులు వాడితే అది పర్యావరణానికి, చర్మానికి మంచిది కాదంటున్నారు.
  • జూట్​ బ్యాగులు కొనేటప్పుడు నాణ్యత కూడా ముఖ్యమే అంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే మందంగా అల్లిన బ్యాగులను ఎంచుకోవాలంటున్నారు. అప్పుడే అది ఎక్కువ కాలం మన్నుతుందని, బరువును కూడా తట్టుకుంటుందని చెబుతున్నారు.
  • బ్యాగ్​ను క్యారీ చేయడానికి హ్యాండిల్స్​ ఇస్తుంటారు. అయితే ఇవి ప్లాస్టిక్ లేదా నైలాన్​తో చేసినవి కాకుండా, ఖాదీ లేదా కాటన్​తో చేసిన హ్యాండిల్స్ ఉన్నవి ఎంచుకోవాలంటున్నారు. అలాగే బ్యాగ్​ లోపల ప్లాస్టిక్​ కోటింగ్​ ఉండకుండా గంజితో లామినేట్​ చేసిన లేదా కాటన్​ క్లాత్ కోటింగ్​ ఉన్న వాటిని సెలెక్ట్​ చేసుకోవడం మంచిదని వివరిస్తున్నారు.

ఎలా క్లీన్​ చేయాలి? :

  • జూట్ బ్యాగులను సాధారణ కాటన్ లేదా ప్లాస్టిక్ బ్యాగుల మాదిరిగా నేరుగా నీటిలో నానబెట్టి ఉతకకూడదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే జనపనార పీచు నీటిలో నానితే బలహీనపడి, దాని ఆకారాన్ని కోల్పోతుందంటున్నారు. అందుకే మొత్తం బ్యాగును నీటిలో ముంచకుండా, మచ్చలు ఉన్న చోట మాత్రమే శుభ్రం చేయాలంటున్నారు.
  • ముందుగా బ్యాగు పై ఉన్న దుమ్మును మెత్తటి బ్రష్​ లేదా వస్త్రంతో దులపాలంటున్నారు.
  • అనంతరం ఒక గిన్నెలో చల్లటి నీరు తీసుకుని, అందులో కొన్ని చుక్కలు మైల్డ్​లిక్విడ్ డిటర్జెంట్ లేదా బేబీ షాంపూ వేసి కలపాలంటున్నారు.
  • ఇప్పుడు ఒక మెత్తటి వస్త్రాన్ని నీటిలో ముంచి, బాగా పిండి, దానితో బ్యాగు పై ఉన్న మచ్చలను మెల్లగా తుడవాలని చెబుతున్నారు.
  • మరో శుభ్రమైన తడి వస్త్రంతో సోప్ పోయేలా మరోసారి తుడవాలని, చివరగా పొడి వస్త్రంతో తుడిచి నీడలో ఆరబెడితే సరిపోతుందని వివరిస్తున్నారు.

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