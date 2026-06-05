ఇలా స్కూళ్లు తెరుచుకోగానే.. అలా 5 రోజులు సెలవులు - బ్యాంక్ ఉద్యోగులకైతే 7 రోజులు!
- వేసవి సెలవులు ముగిశాక కూడా పిల్లలకు హాలిడేస్ - స్టూడెంట్స్తో పాటు ఉద్యోగులకు కూడా!
Published : June 5, 2026 at 1:51 PM IST
June Month Holidays for Schools and Banks: మరికొన్ని రోజుల్లో వేసవి సెలవులు ముగియనున్నాయి. దాదాపు రెండు నెలల పాటు హాలీడేస్ను ఎంజాయ్ చేసిన పిల్లలు బడి బాట పట్టనున్నారు. ఇక సెలవుల తర్వాత వెంటనే స్కూల్కు వెళ్లమంటే పిల్లలు చేసే మారాం అంతా ఇంతా కాదు. అయితే, వీరికి ఊరట ఇచ్చేలా జూన్ నెలలో కొన్ని సెలవులు రానున్నాయి. స్కూళ్లు ఇలా మొదలుకాగానే అలా హాలీడేస్ పిల్లలను పలకరించనున్నాయి. కేవలం పిల్లలకు మాత్రమే కాదు ఉద్యోగులకు కూడా సెలవులతో పండగే అనొచ్చు. మరి, జూన్ నెలలో ఎన్ని రోజులు హాలీడేస్ రానున్నాయో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని విద్యాసంస్థలకు ప్రస్తుతం వేసవి సెలవులు కొనసాగుతున్నాయి. ఏప్రిల్లో ప్రారంభమైన హాలిడేస్ మే మొత్తం సహా జూన్ 11 వరకు కొనసాగనున్నాయి. ఇక 12 నుంచి స్కూళ్లు పున:ప్రారంభం కానున్నాయి. అయితే ఇలా బడులు ఓపెన్ అవుతాయోలేదో అలా మళ్లీ సెలవులు వచ్చేస్తున్నాయి. స్కూల్స్ రీ ఓపెన్ అయ్యాక 5 లేదా ఆరు రోజుల పాటు సెలవులు రానున్నాయి.
ఏ రోజు సెలవు?
జూన్ 12న స్కూల్స్ స్టార్ట్స్ కాగానే జూన్ 13 రెండో శనివారం, 14 ఆదివారం. ఈ రెండు రోజులూ తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో విద్యాసంస్థలకు సెలవులే. ఇక జూన్ 21న ఆదివారం కాబట్టి సాధారణ సెలవు ఉంది. నెల చివరిలో అంటే జూన్ 26న మొహర్రం పండగ ఉంది. కాబట్టి ఈరోజు అధికారికంగా సెలవు ప్రకటించింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. జూన్ 27న(శనివారం). ఆరోజు కొన్ని స్కూల్స్కు సెలవు ఉంటుంది. మరికొన్ని స్కూల్స్ రన్ అవుతాయి. ఇక జూన్ 28న ఆదివారం కాబట్టి సాధారణ సెలవు. ఇలా వేసవి సెలవులు ముగిశాక కూడా విద్యార్థులకు జూన్లో ఐదు రోజుల పాటు సెలవులు రానున్నాయి.
బ్యాంక్ ఉద్యోగులకు వారం రోజులు సెలవులు: జూన్ 7, 14, 21, 28 తేదీలు ఆదివారాలు బ్యాంకులకు సెలవు. ఇక జూన్ 13న రెండో శనివారం కూడా సెలవు. జూన్ 26న మొహర్రం పండుగ సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులకు సెలవుంది. జూన్ 27 తేదీన నాలుగవ శనివారం. ఇలా మొత్తంగా జూన్ నెలలో బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్కు 7 రోజుల పాటు హాలీడేస్ రానున్నాయి.
లాంగ్ వీకెండ్స్: జూన్ 2026లో బ్యాంక్ ఉద్యోగులతో పాటు ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ వాళ్లకు కూడా వరుస సెలవులు వస్తున్నాయి. అయితే ఈ సెలవులు వారాంతంతో కలిసి రావడంతో లాంగ్ వీకెండ్స్ రాబోతున్నాయి. జూన్ 13 రెండో శనివారం, జూన్ 14 ఆదివారం రెండు రోజులు సెలవులు వస్తున్నాయి. ఇక జూన్ 26న (శుక్రవారం) మొహర్రం కారణంగా హాలీడే. తెలంగాణ ప్రభుత్వం జూన్ 25, గురువారాన్ని ఆప్షనల్ హాలిడేగా ప్రకటించింది. కొందరు ఉద్యోగులకు జూన్ 27, 28న కూడా సెలవులే. ఇలా జూన్ చివర్లో వరుసగా నాలుగు రోజులు సెలవులు పొందే అవకాశం తెలంగాణ ఉద్యోగులకు వచ్చింది.
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