జ్యూసీజ్యూసీగా "స్వీట్ బుల్లెట్స్" - రవ్వతో పావుగంటలో చేసుకోవచ్చు - రుచి అదుర్స్!
- కొత్తవారు కూడా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు - పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తినేస్తారు!
Published : January 3, 2026 at 10:21 AM IST
Juicy Rava Bullets: ఇంట్లో బొంబాయి రవ్వ ఉందంటే మెజార్టీ పీపుల్ ఉప్మా చేయాలని అనుకుంటుంటారు. అది వద్దనుకుంటే రవ్వ కేసరి, వడలు, ఇన్స్టంట్గా ఇడ్లీలు అంటూ మరిన్ని వెరైటీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ అవే కాకుండా మీకోసం అద్దిరిపోయే రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే స్వీట్ బుల్లెట్స్. తియ్యగా, జ్యూసీజ్యూసీగా ఉండే ఈ బుల్లెట్స్ను ఎంచక్కా చేసుకోవచ్చు. మొదటి సారి చేసుకున్నా పగుళ్లు లేకుండా సాఫ్ట్గా వస్తాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
- పాలు - 1 కప్పు
- మైదా పిండి - 1 టేబుల్స్పూన్లు
- పాల పొడి - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- నెయ్యి - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- బేకింగ్ సోడా - చిటికెడు
- పంచదార - 1 కప్పు
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- మిక్సీజార్లోకి బొంబాయి రవ్వ వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి పాలు పోసి మరిగించుకోవాలి. పాలు బాగా బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు గ్రైండ్ చేసిన బొంబాయి రవ్వ, పాల పొడి, మైదా పిండి వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పదార్థాలను పాలలో కలుపుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
- రవ్వ మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు మూత తీసి నెయ్యి, బేకింగ్ సోడా వేసి వీలైనంత ప్రెస్ చేస్తూ క్రాక్స్ లేకుండా సాఫ్ట్ ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి.
- ఇలా కలుపుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ బుల్లెట్ షేప్లో చేసుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకుని మూత పెట్టి పక్కన ఉంచాలి.
- పాకం కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి పంచదార, కప్పు నీరు పోసి మరిగించాలి. షుగర్ పూర్తిగా కరిగి జిగురుగా మారినాక యాలకుల పొడి వేసి కలిపి పాన్ను దింపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అదే స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ బాగా కాగాక సిమ్లో పెట్టి ప్రిపేర్ చేసుకున్న బుల్లెట్స్ను వేసుకోవాలి.
- కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- బుల్లెట్స్ పర్ఫెక్ట్గా వేగాక తీసి ముందే ప్రిపేర్ చేసుకున్న పాకంలో వేసి కలుపుకోవాలి.
- ఇలానే మిగిలిన వాటిని కడాయిలో వేసి వేయించి పంచదార పాకంలో వేసుకోవాలి.
- పాకంలో వేసిన బుల్లెట్స్ను ఓసారి కలిపి మూత పెట్టి గంట సేపు అలానే వదిలేయాలి. అనంతరం సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే రవ్వతో స్వీట్ బుల్లెట్స్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- బొంబాయి రవ్వను నేరుగా కాకుండా కాస్త దోరగా వేయించి చల్లారిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకుని స్వీట్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నా రుచి అద్దిరిపోతాయి.
- బొంబాయి రవ్వ ఎంత తీసుకుంటే అదే కొలత ప్రకారం పాలు, పంచదార వంటివి తీసుకోవాలి.
- పిండిని ఉడికించిన తర్వాత ముద్దగా కలిపేటప్పుడు గట్టిగా ఉంటే బుల్లెట్స్కు పగుళ్లు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి పిండిని కలిపేటప్పుడు లైట్గా మిల్క్ అప్లై చేసుకుంటూ సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి.
- బుల్లెట్ షేప్స్ ఇష్టం లేదంటే చిన్న చిన్న బాల్స్లాగా కూడా చేసుకుని కాల్చుకోవచ్చు.
- బుల్లెట్స్ను నూనెలో వేసి ఫ్రై చేసేటప్పుడు అవి వేగి కొంచెం గట్టిపడే వరకు నిధానంగా కలపాలి. కొద్దిగా గట్టిగా మారినప్పుడు నార్మల్గా కలుపుతూ వేయించుకోవచ్చు.
- మైదా పిండిని వేయడం వల్ల మొదటిసారి చేసేవారికి విరిగిపోకుండా వస్తాయి. వద్దనుకుంటే స్కిప్ చేసుకోవచ్చు.
ఇంట్లోనే "ఫంక్షన్ స్టైల్ ఉప్మా" - ఈ సీక్రెట్ టిప్తో అస్సలు గట్టిపడదు - టేస్ట్ మరో లెవల్!
కజ్జికాయలు కాదు "పాకం కజ్జికాయలు" చేసుకోండి - జ్యూసీజ్యూసీగా ఉంటాయి!