జ్యూసీజ్యూసీగా "స్వీట్​ బుల్లెట్స్​" - రవ్వతో పావుగంటలో చేసుకోవచ్చు - రుచి అదుర్స్​!

- కొత్తవారు కూడా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు - పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తినేస్తారు!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 3, 2026 at 10:21 AM IST

Juicy Rava Bullets: ఇంట్లో బొంబాయి రవ్వ ఉందంటే మెజార్టీ పీపుల్​ ఉప్మా చేయాలని అనుకుంటుంటారు. అది వద్దనుకుంటే రవ్వ కేసరి, వడలు, ఇన్​స్టంట్​గా ఇడ్లీలు అంటూ మరిన్ని వెరైటీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ అవే కాకుండా మీకోసం అద్దిరిపోయే రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే స్వీట్​ బుల్లెట్స్.​ తియ్యగా, జ్యూసీజ్యూసీగా ఉండే ఈ బుల్లెట్స్​ను ఎంచక్కా చేసుకోవచ్చు. మొదటి సారి చేసుకున్నా పగుళ్లు లేకుండా సాఫ్ట్​గా వస్తాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్​. మరి, లేట్​ చేయకుండా ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఓ లుక్కేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
  • పాలు - 1 కప్పు
  • మైదా పిండి - 1 టేబుల్​స్పూన్లు
  • పాల పొడి - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • నెయ్యి - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • బేకింగ్​ సోడా - చిటికెడు
  • పంచదార - 1 కప్పు
  • యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్​
తయారీ విధానం:

  • మిక్సీజార్​లోకి బొంబాయి రవ్వ వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి పాలు పోసి మరిగించుకోవాలి. పాలు బాగా బాయిల్​ అవుతున్నప్పుడు గ్రైండ్​ చేసిన బొంబాయి రవ్వ, పాల పొడి, మైదా పిండి వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • పదార్థాలను పాలలో కలుపుకున్నాక స్టవ్​ ఆఫ్ చేసి మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
  • రవ్వ మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు మూత తీసి నెయ్యి, బేకింగ్​ సోడా వేసి వీలైనంత ప్రెస్​ చేస్తూ క్రాక్స్​ లేకుండా సాఫ్ట్​ ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఇలా కలుపుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ బుల్లెట్​ షేప్​లో చేసుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకుని మూత పెట్టి పక్కన ఉంచాలి.
  • పాకం కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి పంచదార, కప్పు నీరు పోసి మరిగించాలి. షుగర్​ పూర్తిగా కరిగి జిగురుగా మారినాక యాలకుల పొడి వేసి కలిపి పాన్​ను దింపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అదే స్టవ్​ మీద కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్​ బాగా కాగాక సిమ్​లో పెట్టి ప్రిపేర్​ చేసుకున్న బుల్లెట్స్​ను వేసుకోవాలి.
  • కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • బుల్లెట్స్​ పర్ఫెక్ట్​గా వేగాక తీసి ముందే ప్రిపేర్​ చేసుకున్న పాకంలో వేసి కలుపుకోవాలి.
బుల్లెట్స్​ (ETV Bharat)
  • ఇలానే మిగిలిన వాటిని కడాయిలో వేసి వేయించి పంచదార పాకంలో వేసుకోవాలి.
  • పాకంలో వేసిన బుల్లెట్స్​ను ఓసారి కలిపి మూత పెట్టి గంట సేపు అలానే వదిలేయాలి. అనంతరం సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే రవ్వతో స్వీట్ బుల్లెట్స్​​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి. ​
రవ్వ బుల్లెట్స్​ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • బొంబాయి రవ్వను నేరుగా కాకుండా కాస్త దోరగా వేయించి చల్లారిన తర్వాత గ్రైండ్​ చేసుకుని స్వీట్​ ప్రిపేర్​ చేసుకున్నా రుచి అద్దిరిపోతాయి.
  • బొంబాయి రవ్వ ఎంత తీసుకుంటే అదే కొలత ప్రకారం పాలు, పంచదార వంటివి తీసుకోవాలి.
  • పిండిని ఉడికించిన తర్వాత ముద్దగా కలిపేటప్పుడు గట్టిగా ఉంటే బుల్లెట్స్​కు పగుళ్లు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి పిండిని కలిపేటప్పుడు లైట్​గా మిల్క్​ అప్లై చేసుకుంటూ సాఫ్ట్​గా కలుపుకోవాలి.
  • బుల్లెట్​ షేప్స్​ ఇష్టం లేదంటే చిన్న చిన్న బాల్స్​లాగా కూడా చేసుకుని కాల్చుకోవచ్చు.
  • బుల్లెట్స్​ను నూనెలో వేసి ఫ్రై చేసేటప్పుడు అవి వేగి కొంచెం గట్టిపడే వరకు నిధానంగా కలపాలి. కొద్దిగా గట్టిగా మారినప్పుడు నార్మల్​గా కలుపుతూ వేయించుకోవచ్చు.
  • మైదా పిండిని వేయడం వల్ల మొదటిసారి చేసేవారికి విరిగిపోకుండా వస్తాయి. వద్దనుకుంటే స్కిప్​ చేసుకోవచ్చు.

