అమ్మో! 16కిలోల బంగారు 'జుంకాలు' - కళ్లు చెదిరేలా 'వెయ్యి నెమళ్ల' డిజైన్!
భారీ, అతి బరువైన చెవి బుట్టలు - 2 గిన్నిస్ రికార్డులు అందుకున్న 'జోయాలుక్కాస్'!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 3:29 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 3:42 PM IST
Joyalukkas Gold Rate : ప్రముఖ బంగారు ఆభరణాల సంస్థ జోయాలుక్కాస్ నెమలి ఆకారంలో చెవి బుట్టలు (జుంకాలు) తయారు చేసి ఏకకాలంలో రెండు గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డులను నెలకొల్పింది. వీటి బరువు 16 కిలోల కంటే ఎక్కువే కాగా, ఇప్పటివరకు తయారు చేసిన వాటిలో ఇవే అత్యంత బరువైనవి, అతిపెద్దవని గిన్నిస్ ప్రతినిధులు ధ్రువీకరించారు. ఈ చెవిపోగుల తయారీలో దాదాపు 55 మంది కళాకారులు శ్రమించారు. దాదాపు 5,840గంటలు కష్టపడి దక్షిణాసియా పెళ్లి నగలలో సాధారణంగా కనిపించే గంట ఆకారపు జుంకాల శైలిలో తీర్చిదిద్దారు.
జోయాలుక్కాస్ 'మయూర సహస్ర', 'వెయ్యి నెమళ్లు' అని పేరున్న ఈ పసిడి జతను దుబాయ్ గోల్డ్ డిస్ట్రిక్ట్లోని కంపెనీ కొత్త ఫ్లాగ్షిప్ స్టోర్'జ్యూయల్ ఆఫ్ జాయ్'లో ఏర్పాటు చేసింది. దీనిని ఈ నెల 24న యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (UAE) ఆర్థిక, పర్యాటక శాఖ మంత్రి అబ్దుల్లా బిన్ తౌక్ అల్ మర్రి ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ ప్రతినిధి చేతులు మీదుగా సర్టిఫికెట్లను గ్రూప్ ఛైర్మన్ అలుక్కాస్, చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆయన కుమారుడు జాన్ పాల్ అలుక్కాస్ అందుకున్నారు. ఈ బరువును అక్టోబర్ 12న దుబాయ్లో ధ్రువీకరించినట్లు గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ వెల్లడించింది.
మయూర సహస్రం (వెయ్యి నెమళ్లు)
నెమలి ఆకారంలో తీర్చిదిద్దిన ఈ డిజైన్ మాస్టర్ పీస్గా నిలుస్తోంది. భారతదేశపు జాతీయ చిహ్నమైన నెమలి నుంచి ప్రేరణ పొందినట్లుగా తెలుస్తోంది. హస్తకళా నైపుణ్యం చూపు తిప్పుకోనివ్వడం లేదు. సౌందర్యానికి చిహ్నమై, కళాత్మకకు ప్రతీకగా వెయ్యి నెమళ్ల వైభవాన్ని ప్రదర్శిస్తోంది.
జుంకాలు విశేషాలు :
- అత్యంత బరువైన బంగారు బుట్టల జత (గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ టైటిల్స్)
- అతిపెద్ద చెవి బుట్టలు (జుంకాలు) జత (గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ టైటిల్స్)
- ఉత్పత్తి : బంగారు జుంకాలు
- బంగారం స్వచ్ఛత: 22 క్యారెట్లు
- నికర బంగారం బరువు: 16.514 కిలోగ్రాములు
- పొడవు: 1.215 మీటర్లు
- వ్యాసం: 0.682 మీటర్లు
- కేటాయించిన పని గంటలు: 5,840 గంటలు
- పాల్గొన్న నైపుణ్యం గల కళాకారులు: 55
- ఆవిష్కరణ: 24 అక్టోబర్ 2026, దుబాయ్
- శాశ్వత ప్రదర్శన: జ్యుయెల్ ఆఫ్ జాయ్, దుబాయ్
ఈ ఆభరణంలోని భారతీయ కళానైపుణ్యం ఉట్టిపడుతుండగా పసిడి కాంతులు మరింత అందాన్ని చేకూరుస్తున్నాయి. ఈ జుంకాలను అమ్మకానికి పెట్టలేదని, 'జ్యువెల్ ఆఫ్ జాయ్'లో శాశ్వతంగా ప్రజల ప్రదర్శన కోసం ఉంచనున్నట్లు జోయాలుక్కాస్ వెల్లడించింది. డిజైన్ రూపకల్పన మొదలుకుని తుది రూపం కల్పించే వరకూ ప్రతి దశలోనూ అసాధారణమైన కచ్చితత్వం పాటించారు. నెమలి స్ఫూర్తితో రూపొందించిన క్లిష్టమైన నమూనాలు, విస్తృతమైన హస్తకళ ఒక గొప్ప కళాఖండాన్ని సృష్టించడం కళానైపుణ్యం, అంకితభావాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్నాయి.
'జ్యువెల్ ఆఫ్ జాయ్' ఏర్పాటు చేసిన ఈ ఆభరణం విలువను కంపెనీ వెల్లడించనప్పటికీ దుబాయ్లో ఈ నెల 24 (శనివారం) 24-క్యారెట్ల బంగారం ధర ఆధారంగా గ్రాముకు సుమారు 481 దిర్హమ్ ($131)లు (భారతీయ కరెన్సీలో 12,468 రూపాయలు). బంగారం విలువ దాదాపు 2 మిలియన్ డాలర్లు కాగా, తయారీ ఖర్చులు అదనం.
దుబాయ్కి అంకితం
"ఈ జుంకాలు ఈ నగరానికి ప్రతీక అని, అసాధ్యమైన ఆలోచనను బంగారంగా మలిచిన కళాకారులకు అంకితం అని" జాన్ పాల్ అలుక్కాస్ పేర్కొన్నారు. "ఒకే ఆభరణంతో రెండు గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ టైటిల్స్ సాధించడం తమ కుటుంబానికి గర్వకారణం" అని పేర్కొన్నారు. ఈ రికార్డులను యూఏఈకి అంకితం చేస్తూ దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాలుగా బంగారు నగరమైన దుబాయ్తో పాటే జోయాలుక్కాస్ అంచెలంచెలుగా ఎదిగిందని తెలిపారు. దుబాయ్ సహా దక్షిణ భారత రాష్ట్రమైన కేరళలోని త్రిస్సూర్లో ప్రధాన కార్యాలయాలు కలిగిన ఈ గ్రూప్ 13 దేశాల్లో 200కు పైగా షోరూమ్లను నిర్వహిస్తోందని వెల్లడించారు.
కేరళంలో మొదలై
కేరళంలోని త్రిస్సూర్లోని ఆభరణాల వ్యాపార కుటుంబానికి చెందిన వర్గీస్ అలుక్కాస్ మొదటగా ఇక్కడ ఒక్క దుకాణంతో వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత ఆయన కుమారుడు జాయ్ అలుక్కాస్ గల్ఫ్లో వ్యాపారం ప్రారంభించి, విదేశీ వ్యవహారాల బాధ్యతలు స్వీకరించారు. 2001లో జాయ్ అలుక్కాస్ జ్యువెలరీని స్థాపించగా, 5.4 బిలియన్ డాలర్ల సంపదతో, భారతదేశంలోని అత్యంత ధనవంతులలో 52వ స్థానం, కేరళకు చెందిన వ్యాపారవేత్తలలో మూడో స్థానంలో నిలిచారు.
ఎమిరేట్లోని ఆభరణాల వ్యాపారులు గతంలో గిన్నిస్ రికార్డులను నెలకొల్పగా, వ్యాపార సామ్రాజ్య విస్తరణలో భాగంగా రూపొందించిన చెవిపోగులతో అలుక్కాస్ వాటిని తిరగరాసింది.
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