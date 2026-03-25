పెరుగుతో "జొన్న ఉప్మా" - సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది! - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!

- రెగ్యులర్​ ఉప్మా తిని బోర్​ కొడితే ఇది సూపర్ ఆప్షన్ - పిల్లలూ, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటారు!

Jowar Upma with Curd
Jowar Upma with Curd (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 25, 2026 at 5:11 PM IST

Jowar Upma with Curd: ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే చిరుధాన్యాల్లో జొన్నలు ఒకటి. అందుకే ప్రస్తుతం చాలా మంది వీటిని తమ డైట్​లో చేర్చుకుంటున్నారు. జొన్న పిండి, జొన్న రవ్వతో రకరకాల రెసిపీలు ప్రిపేర్​ చేసుకుని తింటున్నారు. అయితే, జొన్న రవ్వతో చాలా మంది ఉప్మాను తయారు చేస్తుంటారు. దీని టేస్ట్​ బాగుంటుంది. అయితే నార్మల్​గా కాకుండా పెరుగును యాడ్​ చేసుకుని చేసుకుంటే దీని టేస్ట్​ మరింత బాగుంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని పెరుగు జొన్న ఉప్మా ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Jowar Upma with Curd
Jowar Upma with Curd (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • జొన్న రవ్వ - 1 కప్పు
  • పెరుగు - 1 కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • టమాటాలు - 2
  • నెయ్యి - తగినంత
  • పల్లీలు - గుప్పెడు
  • శనగపప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • క్యారెట్​ - 1
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Jowar Upma with Curd
Jowar Upma with Curd (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఉల్లిపాయలు, క్యారెట్​, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, టమాటాలను మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా అల్లం ముక్కను సన్నగా తరగాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి 1 కప్పు పెరుగు తీసుకుని విస్కర్​ సాయంతో స్మూత్​గా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ పెరుగులోకి పచ్చిమిర్చి, అల్లం ముక్క, కొత్తిమీర తరుగు, టమాటా ముక్కలు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఆ పెరుగులోకి మూడు కప్పుల నీరు పోసి కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Jowar Upma with Curd
Jowar Upma with Curd (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి 3 టేబుల్​స్పూన్ల నెయ్యి పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కరిగిన నెయ్యిలో పల్లీలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించాలి.
  • పల్లీలు క్రిస్పీగా వేగినాక తీసి పక్కన పెట్టాలి. అదే నెయ్యిలో శనగపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి వేసి వేయించాలి.
  • తాలింపు గింజలు చక్కగా వేగినాక ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఓ నిమిషం పాటు వేయించాలి.
  • ఆనియన్స్​ లైట్​గా ఫ్రై అయ్యాక క్యారెట్​ ముక్కలు, కరివేపాకు వేసి మరో రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
Jowar Upma with Curd
Jowar Upma with Curd (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత జొన్న రవ్వను వేసి లో ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి. రవ్వ నెయ్యిలో మంచిగా వేగినాక పసుపు వేసి కలపాలి.
  • అనంతరం రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరోసారి కలిపి పెరుగు మిశ్రమాన్ని వేసుకుని ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
  • రవ్వను మంచిగా మిక్స్​ చేసుకున్నాక మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి. రవ్వ ఉడికి దగ్గరపడినాక మరో 2 టీస్పూన్ల నెయ్యి, వేయించిన పల్లీలు వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే పెరుగుతో జొన్న ఉప్మా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Jowar Upma with Curd
Jowar Upma with Curd (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • పల్లీలను నెయ్యిలో వేయించి చివరన వేసుకోవడం వల్ల ఉప్మా తినేటప్పుడు మంచిగా క్రిస్పీగా వేయించాలి.
  • ఏ కప్పుతో రవ్వ తీసుకుంటే అదే కప్పుతో నీళ్లు, పెరుగు తీసుకోవాలి. అదే విధంగా 1 కప్పు రవ్వకు 1 కప్పు పెరుగు, 3 కప్పుల నీళ్లు పోసుకుంటే రవ్వ చక్కగా ఉడుకుతుంది.
  • నెయ్యి వద్దనుకుంటే దాని ప్లేస్​లో బటర్​ లేదా నూనె యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.

మార్చి 27న శ్రీరామనవమి - రాములోరికి నచ్చే "రవ్వ పాయసం" చేసి పెట్టండి!

స్వీట్​ పొటాటోతో కమ్మని "హల్వా" - నోట్లో వేసుకోగానే ఐస్​క్రీమ్​ మాదిరి కరిగిపోతుంది!

