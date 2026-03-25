పెరుగుతో "జొన్న ఉప్మా" - సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది! - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!
- రెగ్యులర్ ఉప్మా తిని బోర్ కొడితే ఇది సూపర్ ఆప్షన్ - పిల్లలూ, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటారు!
Published : March 25, 2026 at 5:11 PM IST
Jowar Upma with Curd: ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే చిరుధాన్యాల్లో జొన్నలు ఒకటి. అందుకే ప్రస్తుతం చాలా మంది వీటిని తమ డైట్లో చేర్చుకుంటున్నారు. జొన్న పిండి, జొన్న రవ్వతో రకరకాల రెసిపీలు ప్రిపేర్ చేసుకుని తింటున్నారు. అయితే, జొన్న రవ్వతో చాలా మంది ఉప్మాను తయారు చేస్తుంటారు. దీని టేస్ట్ బాగుంటుంది. అయితే నార్మల్గా కాకుండా పెరుగును యాడ్ చేసుకుని చేసుకుంటే దీని టేస్ట్ మరింత బాగుంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని పెరుగు జొన్న ఉప్మా ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- జొన్న రవ్వ - 1 కప్పు
- పెరుగు - 1 కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 3
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- టమాటాలు - 2
- నెయ్యి - తగినంత
- పల్లీలు - గుప్పెడు
- శనగపప్పు - 1 టీస్పూన్
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- ఉల్లిపాయలు - 2
- క్యారెట్ - 1
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం:
- ఉల్లిపాయలు, క్యారెట్, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, టమాటాలను మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా అల్లం ముక్కను సన్నగా తరగాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి 1 కప్పు పెరుగు తీసుకుని విస్కర్ సాయంతో స్మూత్గా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ పెరుగులోకి పచ్చిమిర్చి, అల్లం ముక్క, కొత్తిమీర తరుగు, టమాటా ముక్కలు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఆ పెరుగులోకి మూడు కప్పుల నీరు పోసి కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి 3 టేబుల్స్పూన్ల నెయ్యి పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కరిగిన నెయ్యిలో పల్లీలు వేసి లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించాలి.
- పల్లీలు క్రిస్పీగా వేగినాక తీసి పక్కన పెట్టాలి. అదే నెయ్యిలో శనగపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి వేసి వేయించాలి.
- తాలింపు గింజలు చక్కగా వేగినాక ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఓ నిమిషం పాటు వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ లైట్గా ఫ్రై అయ్యాక క్యారెట్ ముక్కలు, కరివేపాకు వేసి మరో రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత జొన్న రవ్వను వేసి లో ఫ్లేమ్లో వేయించాలి. రవ్వ నెయ్యిలో మంచిగా వేగినాక పసుపు వేసి కలపాలి.
- అనంతరం రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరోసారి కలిపి పెరుగు మిశ్రమాన్ని వేసుకుని ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
- రవ్వను మంచిగా మిక్స్ చేసుకున్నాక మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి. రవ్వ ఉడికి దగ్గరపడినాక మరో 2 టీస్పూన్ల నెయ్యి, వేయించిన పల్లీలు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే పెరుగుతో జొన్న ఉప్మా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- పల్లీలను నెయ్యిలో వేయించి చివరన వేసుకోవడం వల్ల ఉప్మా తినేటప్పుడు మంచిగా క్రిస్పీగా వేయించాలి.
- ఏ కప్పుతో రవ్వ తీసుకుంటే అదే కప్పుతో నీళ్లు, పెరుగు తీసుకోవాలి. అదే విధంగా 1 కప్పు రవ్వకు 1 కప్పు పెరుగు, 3 కప్పుల నీళ్లు పోసుకుంటే రవ్వ చక్కగా ఉడుకుతుంది.
- నెయ్యి వద్దనుకుంటే దాని ప్లేస్లో బటర్ లేదా నూనె యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
