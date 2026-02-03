జొన్న పిండితో టేస్టీ "సూప్" - పావుగంటలో రెడీ - కూల్ క్లైమెట్లో అద్దిరిపోతుంది!
-జొన్న పిండి, కూరగాయల కాంబోలో రుచికరమైన సూప్ - చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
Published : February 3, 2026 at 12:01 PM IST
Jowar Soup Recipe: కూల్ క్లైమెట్లో వేడివేడిగా ఏదైనా తాగుతుంటే ఆ ఫీలింగ్ వేరే లెవల్. అందుకే చాలా మంది టీ, కాఫీలతో పాటు సూప్స్ తాగుతుంటారు. ఇక సూప్స్ను టమాటా, క్యారెట్, బీట్రూట్ అంటూ రకరకాల పదార్థాలతో తయారు చేస్తుంటారు. అయితే కేవలం పైన చెప్పిన వాటితో కాకుండా ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే జొన్న పిండితో కూడా రుచికరమైన సూప్ చేసుకోవచ్చు. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. రకరకాల కూరగాయలతో చేసుకునే ఈ సూప్ను పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తాగుతుంటారు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని జొన్న సూప్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- నూనె - 2 టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - అర టీస్పూన్
- ఉల్లిపాయ - 1
- క్యారెట్ - 1
- టమాటా - 1
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్
- జొన్న పిండి - 2 టీస్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- నిమ్మరసం - 1 టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ఈ సూప్ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పదార్థాలు రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఉల్లిపాయ, టమాటాను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి తురుముకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో జీలకర్ర వేసి చిట్లనివ్వాలి.
- జీలకర్ర ఫ్రై అయ్యాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు మగ్గించాలి.
- ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ, క్యారెట్ తరుగు, టమాటా ముక్కలు, కరివేపాకు వేసి కలిపి వేయించాలి.
- టమాటా ముక్కలు వేగి కాస్త మెత్తబడ్డాక అర లీటర్ నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, మిరియాల పొడి వేసి కలిపి మరిగించాలి.
- ఈలోపు మరో గిన్నెలోకి జొన్న పిండి తీసుకుని పావు కప్పు నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ మీద గిన్నెలోని వాటర్ మరుగుతున్నప్పుడు కలిపి పెట్టుకున్న జొన్న పిండిని యాడ్ చేసుకుని కలిపి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- జొన్న మిశ్రమం ఉడికినాక కొత్తిమీర తరుగు, నిమ్మరసం యాడ్ చేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే రుచికరమైన జొన్న సూప్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- పైన చెప్పిన కొలత ప్రకారం అయితే ఈ సూప్ ఇద్దరికి వస్తుంది. మీకు ఎక్కువ పరిమాణంలో కావాలనుకుంటే అందుకు తగినట్లుగా పదార్థాలను పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
- కేవలం టమాటా, ఉల్లిపాయ, క్యారెట్ వంటివి మాత్రమే కాకుండా బీన్స్, బఠానీ, క్యాబేజీ వంటి మీకు నచ్చిన ఇతర కూరగాయలను కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- మరుగుతున్న వాటర్లో జొన్న పిండిని కలిపిన తర్వాత సూప్ ఏమైనా చిక్కగా అనిపిస్తే దాని కన్సిస్టెన్సీకి తగినట్లుగా నీళ్లను కొన్ని పోసుకోవచ్చు.
