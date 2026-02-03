ETV Bharat / offbeat

జొన్న పిండితో టేస్టీ "సూప్​" - పావుగంటలో రెడీ - కూల్​ క్లైమెట్​లో అద్దిరిపోతుంది!

-జొన్న పిండి, కూరగాయల కాంబోలో రుచికరమైన సూప్​ - చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

Jowar Soup Recipe
Jowar Soup Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 3, 2026 at 12:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Jowar Soup Recipe: కూల్​ క్లైమెట్​లో వేడివేడిగా ఏదైనా తాగుతుంటే ఆ ఫీలింగ్​ వేరే లెవల్​. అందుకే చాలా మంది టీ, కాఫీలతో పాటు సూప్స్​ తాగుతుంటారు. ఇక సూప్స్​ను టమాటా, క్యారెట్​, బీట్​రూట్​ అంటూ రకరకాల పదార్థాలతో​ తయారు చేస్తుంటారు. అయితే కేవలం పైన చెప్పిన వాటితో కాకుండా ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే జొన్న పిండితో కూడా రుచికరమైన సూప్​ చేసుకోవచ్చు. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. రకరకాల కూరగాయలతో చేసుకునే ఈ సూప్​ను పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తాగుతుంటారు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని జొన్న సూప్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Jowar Soup
జొన్న పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • నూనె - 2 టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - అర టీస్పూన్​
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • క్యారెట్​ - 1
  • టమాటా - 1
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • జొన్న పిండి - 2 టీస్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • నిమ్మరసం - 1 టీస్పూన్​
Jowar Soup
టమాటాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఈ సూప్​ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పదార్థాలు రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఉల్లిపాయ, టమాటాను సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి తురుముకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో జీలకర్ర వేసి చిట్లనివ్వాలి.
Jowar Soup
క్యారెట్​ (Getty Images)
  • జీలకర్ర ఫ్రై అయ్యాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు మగ్గించాలి.
  • ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ, క్యారెట్​ తరుగు, టమాటా ముక్కలు, కరివేపాకు వేసి కలిపి వేయించాలి.
  • టమాటా ముక్కలు వేగి కాస్త మెత్తబడ్డాక అర లీటర్​ నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, మిరియాల పొడి వేసి కలిపి మరిగించాలి.
Jowar Soup
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఈలోపు మరో గిన్నెలోకి జొన్న పిండి తీసుకుని పావు కప్పు నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ మీద గిన్నెలోని వాటర్​ మరుగుతున్నప్పుడు కలిపి పెట్టుకున్న జొన్న పిండిని యాడ్​ చేసుకుని కలిపి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • జొన్న మిశ్రమం ఉడికినాక కొత్తిమీర తరుగు, నిమ్మరసం యాడ్​ చేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే రుచికరమైన జొన్న సూప్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Jowar Soup
జొన్న సూప్​ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • పైన చెప్పిన కొలత ప్రకారం అయితే ఈ సూప్​ ఇద్దరికి వస్తుంది. మీకు ఎక్కువ పరిమాణంలో కావాలనుకుంటే అందుకు తగినట్లుగా పదార్థాలను పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • కేవలం టమాటా, ఉల్లిపాయ, క్యారెట్​ వంటివి మాత్రమే కాకుండా బీన్స్​, బఠానీ, క్యాబేజీ వంటి మీకు నచ్చిన ఇతర కూరగాయలను కూడా యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • మరుగుతున్న వాటర్​లో జొన్న పిండిని కలిపిన తర్వాత సూప్​ ఏమైనా చిక్కగా అనిపిస్తే దాని కన్సిస్టెన్సీకి తగినట్లుగా నీళ్లను కొన్ని పోసుకోవచ్చు.

మార్నింగ్ "టిఫెన్" ఏమి చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారా? - మీ కోసమే ఈ ఇన్​స్టంట్ "దోశ" రెసిపీ!

రెగ్యులర్ కర్రీలు బోర్ కొట్టాయా? - పల్లెటూరి "వంకాయ పచ్చి పులుసు"! - టేస్ట్ సూపర్!

TAGGED:

SOUP WITH JONNA PINDI
JOWAR SOUP RECIPE
TASTY AND HEALTHY JOWAR SOUP
జొన్న సూప్​ ఎలా చేసుకోవాలి
JOWAR SOUP RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.