జొన్నపిండితో టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "టిఫెన్" - రొట్టెల కంటే సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు!
'జొన్నరొట్టెలు' చేయరానివారికి సూపర్ ఛాయిస్ - రుచితో పాటు ఆరోగ్యం కూడా!
Published : February 15, 2026 at 3:35 PM IST
Jowar Paratha Recipe in Telugu : ప్రస్తుతం చాలా మంది ఆరోగ్యానికి మంచిదని జొన్నలను తమ డైలీ డైట్లో భాగం చేసుకుంటున్నారు. అయితే, నార్మల్గా మనందరికీ జొన్నలు అనగానే ముందుగా గుర్తొచ్చేవి రొట్టెలు. కానీ, చాలా మందికి వీటిని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం రాదు. అలాంటి వారికోసమే ఈ సూపర్ రెసిపీ. అదే, సూపర్ టేస్టీ 'జొన్న పరోటాలు'. వీటిని ఎక్కువ కష్టపడకుండా అప్పటికప్పుడు చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు.
టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటాయి. పిల్లలైతే వీటిని ఒకటికి రెండు భలే ఇష్టంగా తింటారు. మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి క్విక్ అండ్ ఈజీగా ఏదైనా టిఫెన్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇవి సూపర్ ఆప్షన్. లంచ్ బాక్స్, డిన్నర్లోకీ వీటిని తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ పరోటాలు మంచి రుచినివ్వడమే కాకుండా ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. అలాగే, ఇవి ఎక్కువసేపు సాఫ్ట్గానూ ఉంటాయి. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ పరోటాలను ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- జొన్న పిండి - రెండు కప్పులు
- గోధుమపిండి - అర కప్పు
- మెంతికూర తరుగు - రెండు కప్పులు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- ధనియాలపొడి - రెండు టీస్పూన్లు
- కారం - ఒక టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ - ఒక టీస్పూన్
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక టీస్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - ఒక టీస్పూన్
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- తెల్ల నువ్వులు - ఆరు టీస్పూన్లు
- పెరుగు - ఒకటిన్నర కప్పులు
- నూనె - నాలుగైదు చెంచాలు
- నెయ్యి - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా మెంతికూరను తీసుకుని కాడల నుంచి తుంచుకోవాలి. ఆపై దాన్ని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సన్నగా తరిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో జల్లించుకున్న జొన్నపిండి, గోధుమపిండి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని మెంతికూర తరుగు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, ధనియాలపొడి, కారం, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, జీలకర్రపొడి వేసుకోవాలి.
- అలాగే, పసుపు, తెల్ల నువ్వులు వేసుకుని చేతితో ప్రెస్ చేస్తూ ఒకసారి పదార్థాలన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అలా కలిపిన తర్వాత అందులో పెరుగు, నాలుగు టీస్పూన్ల నూనె వేసి మరోసారి మిశ్రమాన్ని బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఈ టైమ్లో ఒకవేళ మీకు పిండిముద్ద గట్టిగా అనిపిస్తే కొద్దిగా నీళ్లు చల్లి కలుపుకోవచ్చు.
- ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ సాఫ్ట్గా కాకుండా సెమీ సాఫ్ట్గా ఉండాలి.
- అనంతరం కలిపిన పిండిముద్దలో నుంచి కొద్దిగా తీసుకుని ఉండలా చేసి పొడిపిండిలో అన్ని వైపులా డిప్ చేయాలి.
- తర్వాత దాన్ని చపాతీ పీటపై ఉంచి చపాతీ రోలర్తో మరీ పలుచగా కాకుండా పరోటా మాదిరి కాస్త మందపాటి రొట్టెలా వత్తుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఒకవేళ మీకు నచ్చితే పరోటాలుగా చేసుకున్నాక దానిపై కొన్ని తెల్ల నువ్వులు వేసి పిండిలో కలిసేలా వత్తుకోవచ్చు.
- నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద పెనం పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. పెనం వేడయ్యాక ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పరోటాను వేసి హై ఫ్లేమ్లోనే రెండు వైపులా 50 నుంచి 60 శాతం కాలేలా కాల్చుకోవాలి.
- పరోటాను రెండు వైపులా దోరదోరగా కాల్చుకున్నాక కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని బాగా కాల్చి సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని పరోటాలుగా చేసుకుని మీకు నచ్చిన ఊరగాయతో సర్వ్ చేసుకుని తిన్నారంటే చాలు.
- అంతే, సూపర్ సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీగా ఉండే "జొన్న పరోటాలు" అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ అవుతాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి రెగ్యులర్ టిఫెన్స్ కాకుండా ఇలా జొన్నపిండితో పరోటాలు ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ సూపర్ అంటూ భలే ఇష్టంగా తింటారు.
