జొన్నపిండితో అద్దిరిపోయే "ఉప్మా" - అప్పటికప్పుడు కమ్మగా ఇలా చేసుకోవచ్చు!
ఉప్మాను ఈ విధంగా చేసి చూడండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2025 at 12:19 PM IST
Jowar flour Upma Prepare in Telugu : ఇండ్లలో వివిధ రకాల టిఫిన్స్ తయారు చేస్తుంటారు. ఇందులో ఉప్మా కూడా ఒకటి. దీనిని ఎప్పుడూ ఒకే విధంగా చేస్తే బోర్ కొడుతుంది. అందుకే ఈసారి కాస్త డిఫరెంట్గా జొన్నపిండితో ఉప్మా చేశారంటే సూపర్గా వస్తుంది. సింపుల్గా, తక్కువ టైమ్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు? ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక మళ్లీ మళ్లీ చేసి పెట్టమని అడుగుతారు. మరి వేడివేడి జొన్నపిండితో ఉప్మా తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పద్దార్థాలు, ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- జొన్నపిండి - 1 కప్పు
- ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- మినపగుండ్లు - 1 స్పూన్
- శనగపప్పు - 1 స్పూన్
- ఆవాలు - 1 స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- పల్లీలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - 1
- టమోటాలు - 2
- నెయ్యి - 1 స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు స్పూన్
- జీడిపప్పు - 10
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- అల్లం తరుగు - 1 స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 3
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక స్పూన్ మినపగుండ్లు, ఒక స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక స్పూన్ ఆవాలు వేయాలి. అలాగే అర స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టేబుల్ స్పూన్ పల్లీలు, 10 జీడిపప్పు పలుకులు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేగనివ్వాలి. అలాగే ఒక స్పూన్ అల్లం తరుగు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి, టమోటా ముక్కలు వేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి మూడు నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి.
- అనంతరం కప్పు జొన్నపిండిని వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేగనివ్వాలి. అదేవిధంగా ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి. అలాగే పావు స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో మూడు కప్పుల నీళ్లు పోసి మరిగించాలి.
- ఇప్పుడు మరిగించిన వేడి నీటిని జొన్నపిండి మిశ్రమంలో కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ ఉండలు లేకుండా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఓసారి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే వేడివేడి జొన్నపిండితో ఉప్మా రెడీ అయిపోతుంది!
- ఈ రెసిపీని ఏదైనా చట్నీ లేదా పొడితో తిన్నారంటే అద్దిరిపోతుంది!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
