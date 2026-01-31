జొన్నపిండితో "పూరీలు" - నూనె పీల్చవు, కర్రీ లేకుండానే తినేయొచ్చు!
మైదాపిండి, గోధుమపిండితో పూరీలు కామన్ - కొత్తగా ఇలా జొన్నపిండితో ఓసారి ట్రై చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 31, 2026 at 10:32 AM IST
Jowar Poori in Telugu : పూరీ చాలా మందికి ఫేవరెట్ రెసిపీ. ఆయిల్ ఫుడ్ అయినా సరే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. వీటిని గోధుమపిండి, మైదాపిండితో ఎక్కువగా ప్రిపేర్ చేస్తారు. అలా కాకుండా ఈసారి కాస్త డిఫరెంట్గా జొన్నపిండితో పూరీలను ట్రై చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. ఇవి సాఫ్ట్గా రావడంతో పాటు ఆయిల్ కూడా అస్సలు పీల్చవు! అంతేకాక సూపర్గా పొంగడంతో పాటు చాలా టేస్టీగా వస్తాయి. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు తయారవుతాయి. వీటిని చట్నీ, కర్రీ లేకుండానే తినేయొచ్చు. మరి ఈ రెసిపీ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేెంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోధుమపిండి - అర కప్పు
- జొన్నపిండి - ఒక కప్పు
- శనగపిండి - పావు కప్పు
- వెల్లుల్లి - 12
- పచ్చిమిర్చి - 8
- కొత్తిమీర - కొంచెం
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నువ్వులు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆయిల్ - తగినంత
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టేబుల్ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక టేబుల్స్పూన్ ధనియాలు, ఒక టేబుల్స్పూన్ జీలకర్ర వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఆపై ఇందులోనే పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కొత్తిమీర, 12 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొంచెం కరివేపాకు, కొద్దిగా ఉప్పు యాడ్ చేసి మిక్సీ పట్టాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో కప్పు జొన్నపిండి, అర కప్పు గోధుమపిండి, పావు కప్పు శనగపిండి వేసి కలపాలి. అలాగే రెండు టేబుల్స్పూన్ల నువ్వులు, అర టీ స్పూన్ పసుపు, గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చివెల్లుల్లి పేస్ట్, కొద్దిగా నూనె పోసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- ఇందులో వేడివేడి నీళ్లు కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ పిండిని పూరీ పిండిలా సాఫ్ట్గా మిక్స్ చేయాలి. ఆపై కొద్దిగా నూనె వేసి పిండిని మరోసారి కలిపి మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- పదిహేను నిమిషాల తర్వాత పిండిని మరోసారి కలిపి చిన్నచిన్న ఉండలుగా చేయాలి. ఇప్పుడు చపాతీ పీట మీద ఒక్కొ ఉండను ఉంచి పొడి పిండి చల్లుతూ పూరీలాగా చపాతీ కర్రతో వత్తుకోవాలి. మీరు పూరీ ప్రెస్ మెషీన్లోనూ వీటిని చేసుకోవచ్చు.
- ఈ పూరీలను మరీ పల్చగా కాకుండా కాస్త మందంగానే వత్తుకోవాలి. అప్పుడే పూరీలు బాగా పొంగి సాఫ్ట్గా వస్తాయి.
- అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె కాగిన తర్వాత కడాయికి సరిపడా పూరీలు వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- ఒక నిమిషం తర్వాత పూరీలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ దోరగా కాల్చుకోవాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే నోరూరించే జొన్న పూరీలు సిద్ధంగా ఉంటాయి!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు.
