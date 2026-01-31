జొన్నపిండితో "పూరీలు" - నూనె పీల్చవు, కర్రీ లేకుండానే తినేయొచ్చు!

ETV Bharat / offbeat

Jowar Poori in Telugu : పూరీ చాలా మందికి ఫేవరెట్ రెసిపీ​. ఆయిల్​ ఫుడ్​ అయినా సరే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. వీటిని గోధుమపిండి, మైదాపిండితో ఎక్కువగా ప్రిపేర్ చేస్తారు. అలా కాకుండా ఈసారి కాస్త డిఫరెంట్​గా జొన్నపిండితో పూరీలను ట్రై చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. ఇవి సాఫ్ట్​గా రావడంతో పాటు ఆయిల్ కూడా అస్సలు పీల్చవు! అంతేకాక సూపర్​గా పొంగడంతో పాటు చాలా టేస్టీగా వస్తాయి. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు తయారవుతాయి. వీటిని చట్నీ, కర్రీ లేకుండానే తినేయొచ్చు. మరి ఈ రెసిపీ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేెంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

Jowar Poori
జొన్నపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గోధుమపిండి - అర కప్పు
  • జొన్నపిండి - ఒక కప్పు
  • శనగపిండి - పావు కప్పు
  • వెల్లుల్లి - 12
  • పచ్చిమిర్చి - 8
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నువ్వులు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆయిల్ - తగినంత
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టేబుల్ స్పూన్
Jowar Poori
గోధుమపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక టేబుల్​స్పూన్​ ధనియాలు, ఒక టేబుల్​స్పూన్​ జీలకర్ర వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఆపై ఇందులోనే పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కొత్తిమీర, 12 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొంచెం కరివేపాకు, కొద్దిగా ఉప్పు యాడ్ చేసి మిక్సీ పట్టాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో కప్పు జొన్నపిండి, అర కప్పు గోధుమపిండి, పావు కప్పు శనగపిండి వేసి కలపాలి. అలాగే రెండు టేబుల్​స్పూన్ల నువ్వులు, అర టీ స్పూన్ పసుపు, గ్రైండ్​ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చివెల్లుల్లి పేస్ట్​, కొద్దిగా నూనె పోసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
  • ఇందులో వేడివేడి నీళ్లు కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ పిండిని పూరీ పిండిలా సాఫ్ట్​గా మిక్స్ చేయాలి. ఆపై కొద్దిగా నూనె వేసి పిండిని మరోసారి కలిపి మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
Jowar Poori
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • పదిహేను నిమిషాల తర్వాత పిండిని మరోసారి కలిపి చిన్నచిన్న ఉండలుగా చేయాలి. ఇప్పుడు చపాతీ పీట మీద ఒక్కొ ఉండను ఉంచి పొడి పిండి చల్లుతూ పూరీలాగా చపాతీ కర్రతో వత్తుకోవాలి. మీరు పూరీ ప్రెస్​ మెషీన్​లోనూ వీటిని చేసుకోవచ్చు.
  • ఈ పూరీలను మరీ పల్చగా కాకుండా కాస్త మందంగానే వత్తుకోవాలి. అప్పుడే పూరీలు బాగా పొంగి సాఫ్ట్​గా వస్తాయి.
Jowar Poori
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె కాగిన తర్వాత కడాయికి సరిపడా పూరీలు వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
  • ఒక నిమిషం తర్వాత పూరీలను రెండు వైపులా టర్న్​ చేస్తూ దోరగా కాల్చుకోవాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
Jowar Poori
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • అంతే నోరూరించే జొన్న పూరీలు సిద్ధంగా ఉంటాయి!
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు.

