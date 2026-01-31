ETV Bharat / offbeat

జొన్న పిండితో "గుంత పొంగనాలు" - పావుగంటలోనే రెడీ!

- తక్కువ నూనెతో ఎక్కువ రుచి! - బ్రేక్​ఫాస్ట్​, స్నాక్స్​గా బెస్ట్​ ఆప్షన్​!

Jowar Flour Gunta Ponganalu
Jowar Flour Gunta Ponganalu: ఆరోగ్య రీత్యా చాలా మంది చిరుధాన్యాలను తమ డైట్​లో చేర్చుకుంటున్నారు. మరీ, ముఖ్యంగా జొన్నలను క్రమం తప్పకుండా తీసుకుంటున్నారు. ఇక వీటితో వంటలు అంటే చాలా మందికి జొన్న రొట్టెలే గుర్తుకువస్తాయి. కానీ జొన్న పిండితో కమ్మని గుంత పొంగనాలు కూడా చేసుకోవచ్చు. తక్కువ నూనెతో ప్రిపేర్​ చేసుకునే ఈ రెసిపీ చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. టిఫెన్స్​ చేయడానికి ఇడ్లీ, దోశ పిండి లేకపోతే ఈ పిండిని యూజ్​ చేసి అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. కేవలం బ్రేక్​ఫాస్ట్​కి మాత్రమే కాకుండా స్నాక్స్​గా వీటిని చేసుకుని తినొచ్చు. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని జొన్న పిండితో గుంత పొంగనాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

జొన్న పిండి

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • జొన్న పిండి - 1 కప్పు
  • బొంబాయి రవ్వ - అర కప్పు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • క్యారెట్​ - 1
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • పెసరపప్పు - 2 టేబుల్​ స్పూన్లు
  • పెరుగు - అర కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బేకింగ్​ సోడా - అర టీస్పూన్​
బొంబాయి రవ్వ

తయారీ విధానం:

  • చిన్న గిన్నెలోకి పెసరపప్పు తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా నీళ్లు పోసి ఓ అరగంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఈలోపు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కరివేపాకును వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి.
పెరుగు
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి జొన్న పిండి, బొంబాయి రవ్వ, పెరుగు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసి పిండిని మిక్స్​ చేసుకోవాలి. పిండి మరీ లూజుగా కాకుండా కాస్త గట్టిగానే ఉండాలి.
  • ఈ విధంగా కలుపుకున్న పిండిపై మూత పెట్టి ఓ 10 నిమిషాలు పక్కన పెట్టాలి.
పెసరపప్పు
  • పిండి నానినాక అందులోకి నానబెట్టిన పెసరపప్పు, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, క్యారెట్​, కొత్తిమీర, జీలకర్ర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, బేకింగ్​ సోడా వేసి మరోసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు లైట్​గా నీళ్లు యాడ్​ చేసుకుంటూ గుంత పొంగనాలు వేసుకునేందుకు సరిపడేలా వాటర్​ పోసుకోవాలి.
ఉల్లిపాయలు
  • పిండిని ఈ విధంగా మిక్స్​ చేసుకున్నాక స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గుంత పొంగనాల పెనం పెట్టి హీట్​ చేసుకోవాలి.
  • పెనం హీట్​ అయ్యాక నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని గరిటె సాయంతో కొద్దికొద్దిగా వేసుకోవాలి.
  • మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కాల్చుకోవాలి. పొంగనాలు ఓ వైపు ఎర్రగా కాలినాక రెండో వైపు తిప్పీ కుక్​ చేసుకోవాలి.
క్యారెట్​ తురుము
  • ఇలా రెండు వైపులా మంచి గోల్డెన్​ కలర్​లోకి కాల్చుకున్నాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని కూడా ఇలా గుంత పొంగనాలుగా చేసుకుని నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్​ చేసుకుంటే కిర్రాక్​గా ఉండే జొన్న పిండి గుంత పొంగనాలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
జొన్న పిండి గుంత పొంగనాలు

చిట్కాలు:

  • పెసరపప్పును అరగంట సేపు నానబెట్టే టైమ్​ లేకపోతే మసిలే నీటిలో వేసి ఓ 10 నిమిషాలు ఉంచితే సరి. ఎంచక్కా నానిపోతుంది.
  • జొన్న పిండి ఎంత తీసుకుంటే దాని సగానికి పెరుగు, రవ్వ తీసుకోవాలి. పుల్లటి పెరుగు తీసుకుంటే పొంగనాల రుచి మరింత బాగుంటుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

