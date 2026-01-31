జొన్న పిండితో "గుంత పొంగనాలు" - పావుగంటలోనే రెడీ!
- తక్కువ నూనెతో ఎక్కువ రుచి! - బ్రేక్ఫాస్ట్, స్నాక్స్గా బెస్ట్ ఆప్షన్!
Published : January 31, 2026 at 9:20 AM IST
Jowar Flour Gunta Ponganalu: ఆరోగ్య రీత్యా చాలా మంది చిరుధాన్యాలను తమ డైట్లో చేర్చుకుంటున్నారు. మరీ, ముఖ్యంగా జొన్నలను క్రమం తప్పకుండా తీసుకుంటున్నారు. ఇక వీటితో వంటలు అంటే చాలా మందికి జొన్న రొట్టెలే గుర్తుకువస్తాయి. కానీ జొన్న పిండితో కమ్మని గుంత పొంగనాలు కూడా చేసుకోవచ్చు. తక్కువ నూనెతో ప్రిపేర్ చేసుకునే ఈ రెసిపీ చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. టిఫెన్స్ చేయడానికి ఇడ్లీ, దోశ పిండి లేకపోతే ఈ పిండిని యూజ్ చేసి అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. కేవలం బ్రేక్ఫాస్ట్కి మాత్రమే కాకుండా స్నాక్స్గా వీటిని చేసుకుని తినొచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని జొన్న పిండితో గుంత పొంగనాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- జొన్న పిండి - 1 కప్పు
- బొంబాయి రవ్వ - అర కప్పు
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- క్యారెట్ - 1
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- పెసరపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పెరుగు - అర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బేకింగ్ సోడా - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- చిన్న గిన్నెలోకి పెసరపప్పు తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా నీళ్లు పోసి ఓ అరగంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఈలోపు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కరివేపాకును వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి జొన్న పిండి, బొంబాయి రవ్వ, పెరుగు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసి పిండిని మిక్స్ చేసుకోవాలి. పిండి మరీ లూజుగా కాకుండా కాస్త గట్టిగానే ఉండాలి.
- ఈ విధంగా కలుపుకున్న పిండిపై మూత పెట్టి ఓ 10 నిమిషాలు పక్కన పెట్టాలి.
- పిండి నానినాక అందులోకి నానబెట్టిన పెసరపప్పు, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, క్యారెట్, కొత్తిమీర, జీలకర్ర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, బేకింగ్ సోడా వేసి మరోసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు లైట్గా నీళ్లు యాడ్ చేసుకుంటూ గుంత పొంగనాలు వేసుకునేందుకు సరిపడేలా వాటర్ పోసుకోవాలి.
- పిండిని ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకున్నాక స్టవ్ ఆన్ చేసి గుంత పొంగనాల పెనం పెట్టి హీట్ చేసుకోవాలి.
- పెనం హీట్ అయ్యాక నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని గరిటె సాయంతో కొద్దికొద్దిగా వేసుకోవాలి.
- మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి కాల్చుకోవాలి. పొంగనాలు ఓ వైపు ఎర్రగా కాలినాక రెండో వైపు తిప్పీ కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా రెండు వైపులా మంచి గోల్డెన్ కలర్లోకి కాల్చుకున్నాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని కూడా ఇలా గుంత పొంగనాలుగా చేసుకుని నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుంటే కిర్రాక్గా ఉండే జొన్న పిండి గుంత పొంగనాలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- పెసరపప్పును అరగంట సేపు నానబెట్టే టైమ్ లేకపోతే మసిలే నీటిలో వేసి ఓ 10 నిమిషాలు ఉంచితే సరి. ఎంచక్కా నానిపోతుంది.
- జొన్న పిండి ఎంత తీసుకుంటే దాని సగానికి పెరుగు, రవ్వ తీసుకోవాలి. పుల్లటి పెరుగు తీసుకుంటే పొంగనాల రుచి మరింత బాగుంటుంది.
