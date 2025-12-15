జొన్నపిండితో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "దోశలు" - చట్నీ లేకుండానే హ్యాపీగా తినేయొచ్చు!
రుచితో పాటు ఆరోగ్యాన్నిచ్చే 'జొన్న దోశలు' - అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు!
Jowar Dosa Recipe in Telugu : నేటి రోజుల్లో చాలా మంది ఆరోగ్య ప్రయోజనాల దృష్ట్యా జొన్నలు, రాగులు, ఇతర మిల్లెట్స్ను డైలీ డైట్లో ఉండేలా చూసుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా బరువు తగ్గాలనుకునేవారు, డయాబెటిస్ పేషెంట్స్ జొన్నలతో చేసిన ఆహారాలను ఎక్కువగా తీసుకుంటుంటారు. అయితే, మనందరికీ జొన్నలు అనగానే ముందుగా రొట్టెలు గుర్తొస్తాయి. కానీ, కొందరికీ అవి ప్రిపేర్ చేసుకోవడం రాదు. అలాంటివారి కోసం క్విక్ అండ్ ఈజీగా చేసుకునే మరో అద్బుతమైన రెసిపీ ఉంది. అదే, సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "జొన్న దోశలు". ఇవి నార్మల్గా చేసుకునే వాటి కంటే చాలా రుచికరంగా ఉంటాయి. పిల్లలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. జొన్నపిండి, ఉల్లిపాయలతో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఈ దోశలను ఎలాంటి చట్నీ లేకుండానే హ్యాపీగా తినేయొచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ దోశలను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- జొన్నపిండి - రెండు కప్పులు
- ఉల్లిపాయలు - నాలుగు(మీడియం సైజ్వి)
- పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
- అల్లం - రెండించుల ముక్క
- జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- నెయ్యి - కొద్దిగా
- సన్నని క్యారెట్ తురుము - కొంచెం(దోశపై వేసుకోవడానికి)
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రుచికరమైన జొన్న దోశల తయారీకి ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో జొన్నపిండి తీసుకుని రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా విస్కర్తో బాగా కలపాలి.
- తర్వాత గిన్నెపై మూత ఉంచి పది నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి. ఇక్కడ జొన్నపిండి తీసుకున్న కప్పునే వాటర్ పోసుకోవడానికి యూజ్ చేయాలి..
- ఆలోపు ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిరపకాయలను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే, అల్లాన్ని పొట్టు తీసి సన్నగా తురుముకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు పది నిమిషాలు నానిన జొన్నపిండిని తీసుకుని మరో రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసుకుని మరోసారి అంతా కలిసేలా బాగా కలపాలి. అంటే, పిండి కన్సిస్టెన్సీ కాస్త పలుచగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- తర్వాత కలిపిన పిండిలో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, సన్నని అల్లం తురుము, జీలకర్ర, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కరివేపాకు తరుగు వేసుకుని ఒకసారి ఇంగ్రీడియంట్స్ పిండిలో బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద దోశ పాన్ పెట్టుకుని కాస్త నూనె వేసుకుని టిష్యూ పేపర్ లేదా ఉల్లిపాయతో శుభ్రంగా పాన్ను తుడవాలి.
- ఆపై పాన్ వేడెక్కిన తర్వాత పిండిని మరొక్కసారి కలిపి దానిపై పాన్ మొత్తం పిండి పట్టేలా గరిటెతో దోశలా వేసుకోవాలి. అంతేకానీ, మధ్యలో పిండిని వేసి దోశలా స్ప్రెడ్ చేయొద్దు.
- పాన్ మొత్తం పిండి పట్టేలా దోశను వేసుకున్నాక దానిపై లైట్గా కారాన్ని చల్లుకోవాలి.
- తర్వాత కొద్దిగా నెయ్యిని కూడా వేసుకుని గరిటెతో దోశ మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై సన్నని క్యారెట్ తురుము, కొత్తిమీర తరుగును లైట్గా దోశ మొత్తం వేసుకుని ఒకసారి గరిటెతో అద్దినట్టు చేయాలి.
- అనంతరం లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో దోశ కాస్త కలర్ ఛేంజ్ అయ్యేంత వరకు కాల్చుకోవాలి.
- దోశ చక్కగా కాలి అంచులు రీమూవ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు మధ్యలోకి మడిచి అటు ఇటు తిప్పేస్తూ మరో రెండు మూడు నిమిషాలు కాలనివ్వాలి.
- ఇలా చేయడం ద్వారా దోశపై గార్నిష్ చేసుకున్న క్యారెట్ తురుము కూడా చక్కగా కుక్ అవుతుంది.
- మడతబెట్టిన దోశను రెండు వైపులా మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేలా కాల్చుకున్నాక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోండి.
- అంతే, ఆనియన్, క్యారెట్ స్టఫింగ్తో నోరూరించే హెల్దీ అండ్ టేస్టీ దోశలు సింపుల్గా రెడీ అవుతాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా దోశలు ట్రై చేయండి. పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్గా ఉండే వీటిని ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
