జొన్నపిండితో రొట్టెలు చేయడం రావట్లేదా? - ఇలా "చిల్లా" ట్రై చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 10:31 AM IST
Jowar Chilla Making in Telugu : జొన్నపిండితో మెజార్టీ పీపుల్ ఎక్కువగా రొట్టెలు చేస్తుంటారు. కానీ దీనితో సూపర్ సాఫ్ట్గా ఉండే చిల్లా కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేస్తే చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా వస్తాయి. పైగా చాలా తక్కువ సమయంలోనే ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన పని లేకుండా అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. మరి ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- జొన్నపిండి - 2 కప్పులు
- బొంబాయి రవ్వ - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు- రుచికి సరిపడా
- పెరుగు - అర కప్పు
- క్యాప్సికం - 1
- క్యారెట్ - 1
- ఉల్లిపాయ - 1
- కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
- అల్లం - కొద్దిగా
- పచ్చిమిర్చి - 4
- బేకింగ్సోడా - 1 టీ స్పూన్
- నువ్వులు - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో రెండు కప్పుల జొన్నపిండి, ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల బొంబాయి రవ్వ వేయాలి. ఇందులోనే అర కప్పు పెరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
- అదేవిధంగా ఒక ఉల్లిపాయ, ఒక క్యాప్సికం, నాలుగు పచ్చిమిర్చిని సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఒక క్యారెట్, కొంచెం అల్లం తీసుకొని పొట్టుతీసి సన్నగా తురుముకోవాలి.
- ఆ తర్వాత జొన్నపిండి మిశ్రమంలో తరిగి ఉంచిన ఉల్లిపచ్చిమిర్చి, క్యాప్సికం ముక్కలు వేయాలి. అలాగే క్యారెట్, అల్లం, కొత్తిమీర తురుము మరో కప్పు నీళ్లు పోసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. చివరగా ఒక టీ స్పూన్ బేకింగ్సోడా వేసి కలిపితే చిల్లా చేసుకోవడానికి అవసరమైన బ్యాటర్ రెడీ అయినట్లే.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి దోసె పాన్ పెట్టి నువ్వులను లైట్గా చల్లాలి. అనంతరం పిండిని గరిటెతో తీసుకొని పెనంపై దోసె మాదిరిగా పోయాలి.
- అనంతరం చిల్లాపై లైట్గా ఆయిల్ అప్లై చేసి లో ఫ్లేమ్లో కాల్చాలి. చిల్లా ఓ వైపు కాలిన తర్వాత మరో వైపు తిప్పి కాల్చుకోవాలి.
- ఇలా రెండు వైపులా కాల్చుకున్న తర్వాత ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని కూడా ఇలానే చేసి మీకు నచ్చిన చట్నీ లేదా కర్రీతో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే సూపర్ టేస్టీ జొన్న చిల్లా తయారైనట్లే!
- మీరు ఈ చిల్లాను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే జొన్నపిండితో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
చిట్కాలు :
- ఈ రెసిపీ కోసం క్యారెట్, క్యాప్సికం మాత్రమే కాకుండా మీకు నచ్చిన ఇతర కూరగాయలు కూడా ఉపయోగించవచ్చు.
- ఈ చిల్లా కోసం పిండి మరీ పల్చగా, మరీ గట్టిగా కాకుండా ఉండాలి. అలాగే పెనం మీద వేసినప్పుడు లైట్గా స్ప్రెడ్ చేస్తే సరిపోతుంది.
