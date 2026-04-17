జొన్నపిండితో రొట్టెలు చేయడం రావట్లేదా? ​ - ఇలా "చిల్లా" ట్రై చేయండి!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 10:31 AM IST

Jowar Chilla Making in Telugu : జొన్నపిండితో మెజార్టీ పీపుల్ ఎక్కువగా రొట్టెలు చేస్తుంటారు. కానీ దీనితో సూపర్​ సాఫ్ట్​గా ఉండే చిల్లా కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేస్తే చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా వస్తాయి. పైగా చాలా తక్కువ సమయంలోనే ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన పని లేకుండా అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. మరి ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • జొన్నపిండి - 2 కప్పులు
  • బొంబాయి రవ్వ - 6 టేబుల్ ​స్పూన్లు
  • ఉప్పు- రుచికి సరిపడా
  • పెరుగు - అర కప్పు
  • క్యాప్సికం - 1
  • క్యారెట్​ - 1
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
  • అల్లం - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • బేకింగ్​సోడా - 1 టీ స్పూన్
  • నువ్వులు - కొంచెం
తయారీ విధానం :

  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో రెండు కప్పుల జొన్నపిండి, ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల బొంబాయి రవ్వ వేయాలి. ఇందులోనే అర కప్పు పెరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
  • అదేవిధంగా ఒక ఉల్లిపాయ, ఒక క్యాప్సికం, నాలుగు పచ్చిమిర్చిని సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఒక క్యారెట్​, కొంచెం అల్లం తీసుకొని పొట్టుతీసి సన్నగా తురుముకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత జొన్నపిండి మిశ్రమంలో తరిగి ఉంచిన ఉల్లిపచ్చిమిర్చి, క్యాప్సికం ముక్కలు వేయాలి. అలాగే క్యారెట్​, అల్లం, కొత్తిమీర తురుము మరో కప్పు నీళ్లు పోసి బాగా మిక్స్​ చేయాలి. చివరగా ఒక టీ స్పూన్ బేకింగ్​సోడా వేసి కలిపితే చిల్లా చేసుకోవడానికి అవసరమైన బ్యాటర్​ రెడీ అయినట్లే.
  • ఇప్పుడు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి దోసె పాన్​ పెట్టి నువ్వులను లైట్​గా చల్లాలి. అనంతరం పిండిని గరిటెతో తీసుకొని పెనంపై దోసె మాదిరిగా పోయాలి.
  • అనంతరం చిల్లాపై లైట్​గా ఆయిల్​ అప్లై చేసి లో ఫ్లేమ్​లో కాల్చాలి. చిల్లా ఓ వైపు కాలిన తర్వాత మరో వైపు తిప్పి కాల్చుకోవాలి.
  • ఇలా రెండు వైపులా కాల్చుకున్న తర్వాత ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని కూడా ఇలానే చేసి మీకు నచ్చిన చట్నీ లేదా కర్రీతో సర్వ్​ చేసుకోవాలి.
  • అంతే సూపర్​ టేస్టీ జొన్న చిల్లా తయారైనట్లే!
  • మీరు ఈ చిల్లాను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే జొన్నపిండితో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

చిట్కాలు :

  • ఈ రెసిపీ కోసం క్యారెట్, క్యాప్సికం మాత్రమే కాకుండా మీకు నచ్చిన ఇతర కూరగాయలు కూడా ఉపయోగించవచ్చు.
  • ఈ చిల్లా కోసం పిండి మరీ పల్చగా, మరీ గట్టిగా కాకుండా ఉండాలి. అలాగే పెనం మీద వేసినప్పుడు లైట్​గా స్ప్రెడ్​ చేస్తే సరిపోతుంది.

