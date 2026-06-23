ETV Bharat / offbeat

పల్లెటూరు నుంచి బిలియన్ డాలర్ల సాఫ్ట్​వేర్ సామ్రాజ్యం - "శ్రీధర్ వేంబు" రూటే సెపరేటు!

కేవలం లాభాలతోనే కంపెనీ నిర్వహణ - ఏఐ, ఐపీఓ ట్రెండ్​లకు ఆయన వ్యతిరేకం!

sridhar_vembu
sridhar_vembu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 12:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

SRIDHAR VEMBU :

  • 'ఇప్పుడంతా ఏఐ శకం నడుస్తోంది. మరి కొన్నేళ్లలో ఉద్యోగాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది' - ఐటీ నిపుణుల విశ్లేషణ.
  • 'చిన్నపాటి కంపెనీ పెట్టడం, ఐపీఓల ద్వారా భారీగా నిధులు సమకూర్చుకోవడం' - నడుస్తున్న ట్రెండ్.

ఈ రెండింటికీ విరుద్ధం జోహా కార్పొరేషన్ వ్యవస్థాపకుడు, చీఫ్ సైంటిస్ట్ శ్రీధర్ వేంబు. గ్లోబల్‌ మార్కెట్‌లో అందరూ అనుసరిస్తున్న మార్గంలో కాకుండా భవిష్యత్ వ్యూహాన్ని తాము అనుసరిస్తామని, డాటా సెంటర్ల పేరుతో లక్షల కోట్ల డాలర్లతో పెట్టుబడుల బుడగల వెనుక పరిగెత్తబోమని వెంబు గతంలోనే స్పష్టం చేశారు. 'వెంచర్ క్యాపిటల్' నిధుల అవసరం లేకుండా, కేవలం లాభాల ఆధారంగా జోహోను బిలియన్ డాలర్ల కంపెనీగా తీర్చిదిద్దిన దార్శనికుడు ఆయన.

ఆధార్-ఈ మెయిల్ అప్‌డేట్ ఉచితం - ఫీజు రద్దు చేసిన "UIDAI"

కుగ్రామం నుంచి అమెరికాలో కంపెనీ

శ్రీధర్ వేంబు తమిళనాడులోని తంజావూర్ సమీపంలోని ఓ కుగ్రామంలో 1968లో జన్మించారు. భారతదేశంలోని ప్రముఖ ఇంజినీరింగ్ సంస్థ 'మద్రాస్‌ ఐఐటీ'లో చదివారు. ఐటీ నిపుణుడిగా ఎదిగి అమెరికా కార్పొరేట్ రంగంలో పనిచేశారు. 1996లో ఆయన స్థాపించిన అడ్వెంట్‌నెట్‌ ఆ తరువాత 'జోహో కార్పొరేషన్‌'గా మారింది. జోహా కార్పోరేషన్ నిర్వహణకు వెంచర్ క్యాపిటల్ నిధుల కోసం ప్రయత్నించకుండా, సొంత నిధులతోనే ప్రారంభించడం వేంబు ఆలోచన సామర్థ్యానికి నిదర్శనంగా, టెక్ ప్రపంచంలో ఇది ఒక అరుదైన విధానంగా చెప్పుకోవచ్చు. తద్వారా కంపెనీపై బయటి వ్యక్తులు, కార్పొరేట్ శక్తుల ఒత్తిళ్లు లేకుండా కంపెనీ అభివృద్ధి బాటలో పయనించింది.

2000లో డాట్-కామ్ పతనం కారణంగా అనేక కంపెనీలు దివాలా తీసినా శ్రీధర్ వేంబు స్థాపించిన 'అడ్వెంట్‌నెట్‌' నిలదొక్కుకుంది. బ్యాంకులో నగదు నిల్వలు, రాబడులు కోరే బయటి పెట్టుబడిదారులు లేకపోవడం, చాలా మంది ఉద్యోగులు భారతదేశంలోనే ఉండటంతో తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చులు ఆ కంపెనీ విజయానికి ప్రధానంగా నిలిచాయి. ఆ తర్వాత ఆయన జోహాను స్థాపించారు.

జోహో ఏం చేస్తుందంటే!

  1. జోహో అనేది ఆల్​ ఇన్ వన్ బిజినెస్ సాఫ్ట్​వేర్ కంపెనీ. వ్యాపారాలకు అవసరమైన సాఫ్ట్​వేర్​ సహా కస్టమర్ రిలేషన్ షిప్ మేనేజ్​మెంట్, అకౌంటింగ్స్, బిజినెస్ మెయిల్స్, హెచ్​ ఆర్ మేనేజ్ మెంట్ సేవలు అందిస్తుంది. మైక్రోసాఫ్ట్ 365, గూగుల్ వర్క్ స్పేస్ కంపెనీలతో ఇది పోటీ పడుతోంది.
  2. బయటి పెట్టుబడులపై ఆధారపడకుండా, ఆహ్వానించకుండా లాభాలతోనే సొంతంగా వ్యాపారాన్ని విస్తరిస్తోంది. యూజర్ల డేటా, ప్రైవసీకి ప్రాధాన్యమిస్తూ పోటీ కంపెనీలతో పోలిస్తే తక్కువ ధరకు ఉత్పత్తులు అందిస్తుండడం విశేషం.
  3. జోహో కార్పొరేషన్ ప్రధాన కార్యాలయం చెన్నైలో ఉంది. అమెరికా, యూరప్ దేశాలతో పాటు జపాన్​లోనూ ఈ కంపెనీ కార్యాలయాలున్నాయి. తమిళనాడులోని నగరాలు, పట్టణాలే కాదు! తెంకాసి అనే చిన్న గ్రామంలోనూ ఈ కంపెనీ కార్యాలయం ఉండడం విశేషం.

విజయానికి దోహదపడిన విషయాలు

నిజమైన టెక్నాలజీ భారీ పెట్టుబడులతో సాధ్యం కాదని, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI)పై నిలకడలేని పెట్టుబడులు మరో ఉన్మాదం అంటూ వేంబు తీవ్రస్థాయిలో గళమెత్తారు. ఏఐ ట్రెండ్‌ వెంట పడకుండా, తయారీ, మెటీరియల్స్ సైన్స్ వంటి ప్రాథమిక పరిశ్రమలు మరింత స్థిరమైన దీర్ఘకాలిక అవకాశాలను అందిస్తాయని పేర్కొంటున్నారు.

ఉద్యోగుల శ్రేయస్సు, స్థిరమైన ఉత్పాదకతకు ప్రాధాన్యతనిచ్చే సమతుల్యమైన, సంతృప్తికరమైన పని విధానాన్ని ఆయన సమర్థిస్తున్నారు. సిలికాన్ వ్యాలీ వంటి హడావిడి సంస్కృతికి పూర్తి విరుద్ధంగా "ఆనందకరమైన పని" అనేదే వేంబు సక్సెస్ సీక్రెట్!.

మీకు తెలుసా? : వాట్సాప్​కు పోటీగా వచ్చిన స్వదేశీ మెసెంజర్ యాప్ 'అరట్టై' శ్రీధర్ వేంబు సృష్టించిందే!

జులై 1 నుంచి "రైల్వే కొత్త రూల్స్" - టికెట్ లేకుండా దొరికితే 'డబుల్ ఫైన్' కట్టాల్సిందే!

"ఎరుపు, పసుపు, ఆకుపచ్చ" మూతలు - వాటర్ బాటిల్స్ రంగుల అర్థాలు తెలుసా?

TAGGED:

SRIDHAR VEMBU
ZOHO FOUNDER SRIDHAR
SRIDHAR VEMBU SUCCESS
ARATTAI APP
SRIDHAR VEMBU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.