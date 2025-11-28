ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "ఉప్మా" - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!
- జొన్నరవ్వతో రుచికరమైన 'టిఫెన్' - ప్రతి ఒక్కరూ హ్యాపీగా తినేయొచ్చు!
Published : November 28, 2025 at 3:10 PM IST
Jonna Upma Recipe : ప్రస్తుత రోజుల్లో మెజార్టీ పీపుల్ రోజు వారీ అలవాట్ల నుంచి తినే ఆహారం వరకు ఆరోగ్యకరమైన వాటికే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది మిల్లెట్స్ను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా జొన్నలతో చేసిన ఫుడ్స్ను ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నారు. అయితే, అందరికీ జొన్నలతో వంటలనగానే ముందుగా రొట్టెలు గుర్తొస్తాయి. అలాగే, ఈ మధ్యకాలంలో దోశలు, ఇడ్లీలు, పొంగనాలు, కిచిడీ వంటివి కూడా చేసుకుంటున్నారు. అవి మాత్రమే కాదు జొన్నరవ్వతో సూపర్ టేస్టీగా "ఉప్మాను" ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.
ఇది మంచి రుచికరంగా ఉండడమే కాకుండా ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. డయాబెటిస్, హైబీపీ సమస్యలతో బాధపడేవారూ ఈ ఉప్మాను హ్యాపీగా తినేయొచ్చు. పిల్లలతో పాటు ఉప్మా అంటే నచ్చనివాళ్లకూ ఇది చాలా బాగా నచ్చుతుంది. అలాగే, దీన్ని తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్. మరి, ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ జొన్నరవ్వ ఉప్మాను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒక కప్పు - జొన్న రవ్వ
- ఒక టేబుల్స్పూన్ - సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు
- పల్లీలు - కొన్ని
- రెండు రెమ్మలు - కరివేపాకు
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- అర టేబుల్స్పూన్ - సన్నని అల్లం తరుగు
- ఒక టేబుల్స్పూన్ - నెయ్యి
- పోపు దినుసులు - కొన్ని
- ఒకట్రెండు - ఉల్లిపాయలు(చిన్న సైజ్వి)
- కొద్దిగా - ఇంగువ
- ఒకట్రెండు - క్యారెట్లు
- కొద్దిగా - కొత్తిమీర తరుగు
తయారీ విధానం :
- ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయ, క్యారెట్స్ను శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, కావాల్సిన పరిమాణంలో పచ్చిమిర్చి, అల్లం, కొత్తిమీర తరుగును రెడీ చేసుకుని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోసి మరిగించుకోవాలి.
- వాటర్ మరిగేలోపు మరొక బర్నర్ మీద ఉప్మా తయారీకి పాన్ లేదా కడాయి పెట్టి నెయ్యి వేసుకోవాలి.
- అది కరిగి వేడయ్యాక పల్లీలను వేసి దోరగా వేయంచాలి. ఇక్కడ మీకు నచ్చితే కొన్ని జీడిపప్పు పలుకులను కూడా జత చేసి వేయించుకోవచ్చు.
- పల్లీలు దోరగా వేగిన తర్వాత అందులో పోపుదినుసులు వేసి వేయించాలి.
- అవి కూడా మంచిగా ఫ్రై అయ్యాక ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పచ్చిమిర్చి, అల్లం తరుగు, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అల్లం పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకున్నాక కాస్త ఇంగువ వేసి వేయించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ, క్యారెట్ ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఆనియన్స్ రంగు మారేంత ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ వేగి, క్యారెట్ ముక్కలు కాస్త మగ్గిన తర్వాత అందులో జొన్న రవ్వను యాడ్ చేసుకుని సన్నని సెగ మీద రెండు మూడు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- జొన్న రవ్వ మంచిగా ఫ్రై అయ్యాక మరిగించుకున్న నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండలు కట్టకుండా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ స్టేజ్లోనే ఉప్పు చెక్ చేసుకుని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్లో ఐదు నుంచి పది నిమిషాలు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
- జొన్నరవ్వ మంచిగా ఉడికి ఉప్మా దగ్గరగా అయ్యాక చివరగా కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, సరికొత్త రుచితో నోరూరించే "జొన్నరవ్వ ఉప్మా/జొన్న ఉప్మా" అప్పటికప్పుడు ఈజీగా తయారవుతుంది!
- దీన్ని వేడివేడిగా టమాటా, అల్లం పచ్చడితో సర్వ్ చేసుకుని తిన్నారంటే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉంటుంది!
