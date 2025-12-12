ETV Bharat / offbeat

జొన్నపిండితో తియ్యని "లడ్డూలు" - ఇలా చేస్తే నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి!

ఇంట్లోనే సింపుల్​గా చేసుకునే లడ్డూ రెసిపీ - టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Jowar Flour Laddu
Jowar Flour Laddu (Getty Images)
Jonna Pindi Laddu in Telugu : లడ్డూలంటే చాలా మందికి ఇష్టం. మరీ ముఖ్యంగా పిల్లలైతే ఇష్టంగా తింటారు. ఎందుకంటే తియ్యగా ఉండి నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి కాబట్టి. అయితే వీటిని ఒక్కొక్కరు ఒక్కో విధంగా చేస్తుంటారు. మరి మీరు ఎప్పుడైనా జొన్నపిండితో లడ్డూలు ట్రై చేశారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ఇలా చేసి చూడండి? ఈ పద్ధతిలో చేస్తే సూపర్​ టేస్టీగా వస్తాయి. వీటిని ఆరే ఆరు పదార్థాలతో తక్కువ టైమ్​లో ఎంతో రుచికరంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. వీటి తయారీకి పాకం కూడా అవసరం లేదు. ఇలా చేసి పెడితే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు మరొకటి కావాలని అడుగుతారు. మరి టేస్టీటేస్టీ జొన్నపిండి లడ్డూ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Jowar Flour Laddu
జొన్నపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పల్లీలు - 1 కప్పు
  • నెయ్యి - 3 స్పూన్లు
  • జొన్నపిండి - 1 కప్పు
  • బెల్లం తురుము - 1 కప్పు
  • ఎండుకొబ్బరి పొడి - 3 టీ స్పూన్లు
  • యాలకులు - 3
Jowar Flour Laddu
పల్లీలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక కప్పు పల్లీలు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఫ్రై చేయాలి. పల్లీలు వేగిన తర్వాత వీటిని ప్లేట్​లో వేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • ఇదే పాన్​లో ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత ఒక కప్పు జొన్నపిండి వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఆరు నిమిషాల పాటు వేయించాలి. ఆ తర్వాత వీటిని గిన్నెలో వేసి చల్లారనివ్వాలి.
Jowar Flour Laddu
ఎండుకొబ్బరి పొడి (Getty Images)
  • జొన్నపిండి చల్లారిన తర్వాత ఒక కప్పు బెల్లం తురుము వేసి కలపాలి. ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్​లో వేయాలి. అలాగే వేయించిన పల్లీలు, మూడు టీ స్పూన్ల ఎండుకొబ్బరి, మూడు యాలకులు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత పొడిని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేసి ఉండలు లేకుండా ఓసారి కలపాలి. ఆ తర్వాత రెండు స్పూన్ల నెయ్యి యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Jowar Flour Laddu
యాలకులు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు కావాల్సిన సైజులో లడ్డూల మాదిరిగా చుట్టుకోవాలి.
  • అంతే తియ్యటి జొన్న లడ్డూలు రెడీ అయినట్లే!
Jowar Flour Laddu
బెల్లం (Getty Images)
  • మీరు ఈ లడ్డూలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే జొన్నపిండితో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

