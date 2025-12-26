ETV Bharat / offbeat

జొన్నపిండితో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "చెక్కలు" - హెల్దీ ఈవెనింగ్ స్నాక్!

- జొన్నపిండితో రొట్టెలు కామన్ - ఇలా 'పప్పు చెక్కలు' చేయండి! - పిల్లలూ ఇష్టంగా తింటారు!

Crispy Chekkalu with Jowar Flour
Crispy Chekkalu with Jowar Flour (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 26, 2025 at 5:25 PM IST

4 Min Read
Crispy Chekkalu with Jowar Flour : కరకరలాడుతూ రుచికరంగా ఉండే "చెక్కలను" పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. వీటినే 'కట్టె గారెలు, చెక్క గారెలు, కారం చెక్కలు, పప్పు చెక్కలు' అంటూ ప్రాంతాన్ని బట్టి ఒక్కో పేరుతో పిలుస్తుంటారు. ఇకపోతే నార్మల్​గా అందరూ చెక్కలను ఎక్కువగా బియ్యప్పిండి, మినప్పిండితో చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఓసారి జొన్నపిండితో "చెక్కలు" ట్రై చేయండి.

ఇవి బియ్యప్పిండి చెక్కల కంటే కరకరలాడుతూ మంచి రుచికరంగా ఉంటాయి. అంతేకాదు, జొన్నపిండితో చేసుకునే ఇవి ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తాయి. జొన్న రొట్టెలు, సంగటి వంటివి తినడానికి ఇష్టపడని పిల్లలకు ఇలా చెక్కలు చేసి పెడితే ఎంతో ఇష్టంగానూ తింటారు. పైగా, ఇవి నూనెను అంతగా పీల్చుకోవు! మరి, ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ జొన్నపిండి చెక్కలను ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రెండు కప్పులు - జొన్నపిండి
  • ఒక టేబుల్ ​స్పూన్ - తెల్ల నువ్వులు
  • పావు కప్పు - పెసరపప్పు
  • ఒక టీస్పూన్ - జీలకర్ర
  • ఒక టేబుల్​ స్పూన్ - అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • టేస్ట్​కి సరిపడా - కారం
  • కొద్దిగా - కరివేపాకు
  • వేయంచడానికి సరిపడా - ఆయిల్

తయారీ విధానం :

  • ఈ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న గిన్నెలో పెసరపప్పును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి అరగంటపాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • పెసరపప్పు నానేలోపు కొద్దిగా కరివేపాకును తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి సన్నగా తరిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద అడుగు మందంగా ఉండే ఏదైనా గిన్నె పెట్టుకుని అందులో ఒకటిన్నర కప్పుల నీళ్లు పోసుకుని మూతపెట్టి మరిగించుకోవాలి.
  • వాటర్ మరుగుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, తెల్ల నువ్వులు, జీలకర్ర, అల్లంవెల్లుల్లు పేస్ట్, సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న కరివేపాకు, ఒక టేబుల్​స్పూన్ నూనె వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, అరగంట పాటు నానబెట్టుకున్న పెసరపప్పును వాటర్ లేకుండా వడకట్టి వేసుకున్నాక ఒకసారి అన్నీ కలిసేలా గరిటెతో బాగా కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో జొన్నపిండిని కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పిండి మొత్తం మంచిగా కలిసిలా గరిటెతో మాష్ చేస్తూ చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ విధంగా పిండిని కలిపిన తర్వాత గిన్నెపై మూత ఉంచి కాస్త చల్లారనివ్వాలి.
  • జొన్నపిండి మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత చేతితో మర్దన చేస్తూ మరోసారి బాగా కలుపుకోవాలి. పిండిని వీలైనంత వరకు గట్టిగానే ఉండేలా కలుపుకోవాలి.
  • ఒకవేళ పిండి వాటర్ ఎక్కువై కాస్త జారుగా మారితే మరికొద్దిగా పొడి జొన్నపిండిని వేసి కలుపుకోవచ్చు.
  • కలిపి పెట్టుకున్న పిండిలో నుంచి కొద్దిగా పిండిని తీసుకుని మిగతా పిండి ఆరిపోకుండా గిన్నెపై మూత పెట్టి పక్కనుంచాలి. తర్వాత తీసుకున్న పిండిని చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకోవాలి.

  • ఇప్పుడు చెక్కలు చేయడానికి మీ దగ్గర పూరీప్రెస్ లేనట్లయితే బటర్ పేపర్ లేదా పాలిథిన్ కవర్ తీసుకుని కాస్త ఆయిల్ రాసుకోవాలి.
  • తర్వాత దానిపై ఒక పిండి ఉండ ఉంచి దాని మీద మరో బటర్ పేపర్ పెట్టి ఫ్లాట్​గా ఉండే గిన్నె లేదా బాక్స్​తో మరీ పల్చగా, మందంగా కాకుండా మీడియంగా చెక్కల షేప్​లో వత్తుకోవాలి.
  • అదే మీ దగ్గర పూరీ ప్రెస్ ఉంటే దానిపై నూనె రాసిన ఆయిల్ కవర్స్ లేదా బటర్ పేపర్స్ ఉంచి పల్చని చెక్కలుగా వత్తుకుని వాటర్ పిండేసిన తడి క్లాత్​పై పరచుకోవాలి. అలా పిండి మొత్తాన్ని చెక్కులు వత్తుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి తగినంత నూనె పోసి హీట్ చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న చెక్కలను పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకోవాలి.
  • ఆపై వెంటనే టర్న్ చేయకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి తర్వాత చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేస్తూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో మంచి కలర్ వచ్చి, క్రిస్పీగా మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • నూనెలో నురగలు తగ్గి చెక్కలు మంచిగా వేగాయనుకున్నాక చిల్లుల గరిటెతో తీసుకుని ఆయిల్ పోయేలా కాసేపు కడాయిలోనే పైకి అలా పట్టుకుని ఆపై ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అంతే, కరకరలాడే టేస్టీ టేస్టీ "జొన్నపిండి చెక్కలు" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతాయి!
  • ఇక వీటిని చల్లారాక ఏదైనా స్టీల్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుని వారం రోజుల పాటు కమ్మగా, హెల్దీగా తినేయొచ్చు.
చిట్కాలు :

  • ఇక్కడ జొన్నపిండిని తీసుకున్న కప్పునే వాటర్, ఇతర పదార్థాలు తీసుకోవడానికి వాడుకోవాలి. అప్పుడే చెక్కలు మంచి రుచికరంగా, పర్ఫెక్ట్​గా వస్తాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • వేడి నీటితో పిండిని కలుపుకోవడం ద్వారా పిండిలో జిగురు వచ్చి చెక్కలు చేసుకునేటప్పుడు విరిగిపోకుండా మంచిగా వస్తాయి.
  • అలాగే, ఈ చెక్కలను మీడియం ఫ్లేమ్​లోనే వేయించుకోవాలి. అప్పుడే అవి లోపలి వరకు మంచిగా కాలి కరకరలాడుతాయి. నూనె కూడా తక్కువగా పీల్చుకుంటాయి.

