కుక్కర్​లో నిమిషాల్లోనే "జొన్న కిచిడీ" - చక్కని ఆరోగ్యం, అద్దిరిపోయే రుచి!

- నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే రెసిపీ - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు! - ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో హెల్దీగా ఉంటారు!

Jonna Khichidi in Cooker
Jonna Khichidi in Cooker (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 1, 2026 at 3:08 PM IST

3 Min Read
Jonna Khichidi in Cooker: దేహానికి అత్యుద్భుతమైన పోషకాలను అందించే గింజల్లో జొన్నలు ఒకటి. ఇందులోని పోషకాలు డయాబెటిస్​ కంట్రోల్​ చేయడానికి, వెయిట్​ లాస్​ కావడానికి సహకరిస్తాయని నిపుణులు చెబుతుంటారు. అయితే జొన్నలతో వంట అంటే మెజార్టీ పీపుల్​ జొన్న రొట్టెలే అనుకుంటారు. కానీ వీటితో ఎన్నో రకాల రెసిపీలు చేసుకోవచ్చు. అందులో జొన్న కిచిడీ కూడా ఒకటి. ఘుమఘుమలాడే వాసనతో ఈ రెసిపీ సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. కుక్కర్​లో పావుగంటలో తయారయ్యే ఈ కిచిడీ బ్రేక్​ఫాస్ట్​, డిన్నర్​కు పర్ఫెక్ట్​ ఆప్షన్​. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని జొన్న కిచిడీని కుక్కర్​లో ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Jonna Khichidi
జొన్నలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • జొన్న రవ్వ - 1 కప్పు
  • కందిపప్పు - పావు కప్పు
  • ఎర్ర కందిపప్పు - పావు కప్పు
  • పెసరపప్పు - పావు కప్పు
  • పచ్చి బఠాణీలు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • క్యారెట్​ - 1
  • బీట్​రూట్​ - సగం ముక్క
  • బీన్స్​ - 4
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • టమాటా - 1
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 1 టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • కారం - 1 టీస్పూన్
  • ధనియాల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • సాంబార్​ పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • పెరుగు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
Jonna Khichidi
పప్పులు (Getty Images)

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • జీడిపప్పు - కొన్ని
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Jonna Khichidi
కూరగాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ​ఈ కిచిడీ కోసం కావాల్సిన పదార్థాలను ముందుగా ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం క్యారెట్​, బీట్​రూట్​పై పొట్టు తీసేసి చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • అదే విధంగా బీన్స్​, టమాటా, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చిని కూడా సన్నగా కట్​ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • కుక్కర్​ గిన్నెలోకి ముందుగా జొన్న రవ్వ, కందిపప్పు, ఎర్ర కందిపప్పు, పెసరపప్పు వేసి ఓ రెండు మూడు సార్లు వాటర్​తో శుభ్రంగా కడగాలి.
  • అనంతరం రవ్వలోకి క్యారెట్​, బీట్​రూట్​, పచ్చి బఠాణీ, టమాటా, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, బీన్స్​, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​, ఉప్పు, పసుపు, కారం, ధనియాల పొడి, సాంబార్​ పొడి, పెరుగు, 2 టీస్పూన్ల నూనె వేసి పదార్థాలు మొత్తం కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Jonna Khichidi
పెరుగు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు అందులోకి 5 కప్పుల వాటర్​ పోసి మరోసారి కలిపి మూత పెట్టి విజిల్​ ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కుక్కర్​ గిన్నె పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మూడ్నాలుగా విజిల్స్​ వచ్చేవరకు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • కుక్కర్​ ఆవిరి పూర్తిగా పోయినాక మూత తీసి ఓసారి మెత్తగా మెదుపుకోవాలి.
  • తాలింపు కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి చిన్న కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
Jonna Khichidi
పోపు (Getty Images)
  • కాగిన నూనెలో జీలకర్ర వేసి చిట్లనివ్వాలి. అనంతరం జీడిపప్పు పలుకులు వేసి వేయించాలి.
  • జీడిపప్పు కాస్త వేగాక వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి వేసి వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఈ తాలింపును ఉడికించిన జొన్న మిశ్రమంలో కలుపుకుని చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే జొన్న కిచిడీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Jonna Khichidi
జొన్న కిచిడీ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • జొన్న రవ్వ, పెసరపప్పు, కందిపప్పు, వాటర్​ను ఒకే కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి.
  • మీ ఇంట్లో జొన్న రవ్వ లేదంటే జొన్నలను లైట్​గా వేయించి మిక్సీజార్​లో బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకుంటే రవ్వ సిద్ధమైనట్లే.
  • తాలింపు కోసం నూనె బదులు నెయ్యి వేసుకుంటే రుచి మరింత బాగుంటుంది. తాలింపు చివర్లో ఇంగువ వేసుకుంటే సరికొత్త రుచి లభిస్తుంది.

JONNA KHICHIDI RECIPE
JONNA KHICHIDI IN COOKER
TASTY AND HEALTHY JONNA KHICHIDI
జొన్న కిచిడీ ఎలా చేయాలి
JONNA KHICHIDI IN COOKER

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

