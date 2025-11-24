ETV Bharat / offbeat

రుచితోపాటు ఆరోగ్యాన్నిచ్చే "జొన్న కిచిడీ" - ఇలా చేస్తే పిల్లలూ ఇష్టంగా తింటారు!

- బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి అద్దిరిపోయే రెసిపీ - కుక్కర్​లో అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!

Jonna Khichdi Recipe
Jonna Khichdi Recipe (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 24, 2025 at 3:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Healthy Jonna Khichdi Recipe : నేటి రోజుల్లో చాలా మంది రాగులు, జొన్నలు, అరికెలు వంటి చిరుధాన్యాలను తమ డైలీ డైట్​లో భాగం చేసుకుంటున్నారు. అయితే, అందులో జొన్నలతో ఎక్కువ మంది రొట్టెలు చేసుకుంటుంటారు. అలాకాకుండా మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి ఓసారి ఇలా 'జొన్న కిచిడీ' ట్రై చేయండి. మంచి రుచికరంగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది.

మేం చెప్పే పద్ధతిలో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు కూడా లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. ఇది టేస్టీగా ఉండడమే కాకుండా ఆరోగ్యానికి కావాల్సిన ఎన్నో పోషకాలను అందిస్తుంది. డయాబెటిస్ ఉన్నవాళ్లూ తృప్తిగా తినేయొచ్చు. అలాగే, దీన్ని చేయడం కూడా చాలా సింపుల్. రెగ్యులర్ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీలు తిని బోర్ కొట్టినవారికి ఇది సూపర్ ఛాయిస్. మరి, ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ జొన్న కిచిడీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Jonna Khichdi Recipe
జొన్నలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • జొన్నరవ్వ - రెండు కప్పులు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • మిరియాలు - 20
  • దాల్చినచెక్క - రెండు చిన్న ముక్కలు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
Jonna Khichdi Recipe
శనగపప్పు (Getty Images)

తాలింపు కోసం :

  • నెయ్యి - నాలుగు టీస్పూన్లు
  • ఆయిల్ - నాలుగు టీస్పూన్లు
  • శనగపప్పు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • మినప్పప్పు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - ఒకటీస్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒకటీస్పూన్
  • సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు - రెండు టీస్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • సన్నని క్యారెట్ ముక్కలు - అరకప్పు
  • సన్నని పాలకూర తరుగు - రెండు కప్పులు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

మిగిలిన అన్నంతో కరకరలాడే "పునుగులు" - నూనె తక్కువ, రుచి ఎక్కువ!

Jonna Khichdi Recipe
పాలకూర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా కుక్కర్​లో జొన్నరవ్వను తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
  • తర్వాత అందులో జొన్నరవ్వ తీసుకున్న కప్పుతో ఆరు కప్పుల నీళ్లు పోసుకోవాలి. అలాగే, రుచికి తగినంత ఉప్పు, మిరియాలు, దాల్చిన చెక్క, కరివేపాకు వేసుకుని కలిపి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మూడ్నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆ విధంగా ఉడికించుకున్నాక కుక్కర్​లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి కాస్త తీసుకుని ఉడికిందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ ఏమైనా పలుకుగా అనిపిస్తే మరో ఒకట్రెండు విజిల్స్ వచ్చేలా ఉడికించుకోవచ్చు.
Jonna Khichdi Recipe
క్యారెట్ (Getty Images)
  • అది ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన సన్నని పాలకూర తరుగు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, క్యారెట్ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి తరుగును రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • జొన్నరవ్వ మంచిగా ఉడికిందనుకున్నాక మిశ్రమం మొత్తాన్ని ఉండలు లేకుండా గరిటెతో కింద నుంచి పైకి మాష్ చేస్తున్నట్లు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం అందులో రెండు కప్పుల వాటర్ యాడ్ చేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
  • ఇది చల్లారుతుంటే కాస్త గట్టిగా మారుతుంది. అలా అవుతుంటే మరో ఒకట్రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసుకుని బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి. కన్సిస్టెన్సీ అనేది కాస్త జారుగానే ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక చిన్న గిన్నెలో శనగపప్పు, మినప్పప్పు తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు బాగా కడగాలి.

బియ్యప్పిండితో అద్దిరిపోయే "వడలు" - ఇడ్లీ, దోశను మించిన రుచి!

Jonna Khichdi Recipe
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్​లో నెయ్యి, నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. నెయ్యి కరిగి ఆ మిశ్రమం వేడయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర, సన్నని వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసుకుని దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • అవి వేగాక సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించాలి. ఆనియన్స్​ కూడా కాస్త వేగాక కడిగి పెట్టుకున్న శనగపప్పు, మినపప్పు వేసుకుని బాగా ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని క్యారెట్ ముక్కలు, పాలకూర తరుగు వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టి రెండు నుంచి మూడు నిమిషాలపాటు ఉడికించుకోవాలి.
Jonna Khichdi Recipe
మిరియాలు (Getty Images)
  • అదంతా చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక అందులో ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న జొన్నరవ్వ మిశ్రమాన్ని వేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలపాలి. ఇదే స్టేజ్​లో ఒకసారి టేస్ట్ చెక్ చేసుకుని ఉప్పు అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం పాన్​పై మూతపెట్టి మరో రెండు మూడు నిమిషాలు ఉడికించుకున్నాక చివర్లో కొత్తిమీర తరుగు, కాస్త నిమ్మరసం పిండుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, జొన్నరవ్వతో సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "కిచిడీ" అప్పటికప్పుడు ఈజీగా రెడీ అవుతుంది!
  • ఇక్కడ జొన్నరవ్వ కిచిడీ మరీ గట్టిగా కాకుండా కాస్త లూజుగానే ఉండేలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అలాగే, మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో చేసుకోవాలనుకుంటే జొన్నరవ్వతోపాటు ఇతర పదార్థాలను కొద్దిగా తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

అల్టిమేట్ రుచితో "గోంగూర పులావ్" - ఇంటిల్లిపాదీ కడుపునిండా తినేస్తారు!

TAGGED:

JONNA KHICHDI PREPARATION
HEALTHY BREAKFAST RECIPES
HOW TO PREPARE JONNA KHICHDI
జొన్న కిచిడీ తయారీ విధానం
HEALTHY JONNA KHICHDI RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.