ETV Bharat / offbeat

సమ్మర్​లో చలువ చేసే "జొన్న జావ" - రాగి మాల్ట్​ను మించిన టేస్ట్​ - హెల్దీ కూడా!

-వేసవిలో ఆరోగ్యానికి మేలుచేసే సూపర్ రెసిపీ - ప్రతి ఒక్కరూ తప్పక తాగాల్సిందే!

Healthy Jowar Java
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 18, 2026 at 11:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Tasty and Healthy Jonna Java: ఎండలు రోజురోజుకి పెరుగుతున్నాయి. ఉదయం 10 దాటి బయటికి రావాలంటేనే ప్రజలు జంకుతున్నారు. పని మీద అలా బయటికి వెళ్లొస్తే డీహైడ్రేట్​ అవుతుంటారు. అలాంటి టైమ్​లో కాస్త జావ తాగితే చాలు.. రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉంటాం. అయితే జావ అనగానే చాలా మంది రాగి పిండితో చేసుకుంటుంటారు. కానీ బరువు తగ్గించి, షుగర్​ను కంట్రోల్​ చేసే జొన్న పిండితో కూడా కమ్మని జావ చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్​ చాలా బాగుంటుంది. డైలీ రాగి జావ తాగలేని వారు జొన్న జావ చేసుకుంటే ఇష్టంగా తాగుతారు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్​ చేయకుండా సమ్మర్​లో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే జొన్న జావను ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • జొన్న పిండి - అర కప్పు
  • నీళ్లు - 3 గ్లాసులు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పెరుగు - అర కప్పు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 1
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి అర కప్పు జొన్న పిండి తీసుకోవాలి. అందులోకి అర గ్లాస్​ నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా కలిపి మూత పెట్టి సుమారు 8 నుంచి 10 గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి రెండున్నర గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకోవాలి.
  • వాటర్​ మరుగుతున్నప్పుడు నానబెట్టిన జొన్న పిండిని కలిపి వేసుకుని ఉండలు లేకుండా కలుపుకుని ఉడికించాలి.
  • అనంతరం రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • జొన్న పిండి ఉడికి జావ దగ్గరపడినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి. ఈలోపు ఓ ​ బౌల్​లోకి పెరుగు వేసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం ఆ పెరుగులోకి అర కప్పు నీళ్లు పోసి మరోసారి కలుపుకోవాలి. అదే విధంగా ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • చల్లారిన జావలోకి కలిపి పెట్టుకున్న పెరుగు మిశ్రమం, ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీర, మిర్చిని వేసి కలుపుకుని సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా, హెల్దీగా ఉండే జొన్న జావ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:

  • అర కప్పు జొన్న పిండికి మూడు గ్లాసుల నీళ్లు అయితే పర్ఫెక్ట్​గా సరిపోతుంది. అయితే మీకు జావ పల్చగా, లేదా మందంగా కావాలనుకుంటే దానిని బట్టి వాటర్​ యాడ్​ చేసుకోవాలి.
  • జావను ఉదయం తాగాలనుకుంటే ముందు రోజు రాత్రే జొన్న పిండిని నానబెట్టుకోవాలి. అదే సాయంత్రం తాగాలనుకుంటే అదే రోజు ఉదయం నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది.
  • మీకు పెరుగు వద్దనుకుంటే జావను ప్రిపేర్​ చేసుకున్నాక నేరుగా తినొచ్చు.

TAGGED:

TASTY AND HEALTHY JONNA JAVA
TASTY AND HEALTHY JOWAR JAVA
JOWAR JAVA RECIPE IN TELUGU
జొన్న జావ ఎలా చేసుకోవాలి
TASTY AND HEALTHY JONNA JAVA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.