సమ్మర్లో చలువ చేసే "జొన్న జావ" - రాగి మాల్ట్ను మించిన టేస్ట్ - హెల్దీ కూడా!
-వేసవిలో ఆరోగ్యానికి మేలుచేసే సూపర్ రెసిపీ - ప్రతి ఒక్కరూ తప్పక తాగాల్సిందే!
Published : April 18, 2026 at 11:29 AM IST
Tasty and Healthy Jonna Java: ఎండలు రోజురోజుకి పెరుగుతున్నాయి. ఉదయం 10 దాటి బయటికి రావాలంటేనే ప్రజలు జంకుతున్నారు. పని మీద అలా బయటికి వెళ్లొస్తే డీహైడ్రేట్ అవుతుంటారు. అలాంటి టైమ్లో కాస్త జావ తాగితే చాలు.. రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉంటాం. అయితే జావ అనగానే చాలా మంది రాగి పిండితో చేసుకుంటుంటారు. కానీ బరువు తగ్గించి, షుగర్ను కంట్రోల్ చేసే జొన్న పిండితో కూడా కమ్మని జావ చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. డైలీ రాగి జావ తాగలేని వారు జొన్న జావ చేసుకుంటే ఇష్టంగా తాగుతారు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్ చేయకుండా సమ్మర్లో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే జొన్న జావను ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- జొన్న పిండి - అర కప్పు
- నీళ్లు - 3 గ్లాసులు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పెరుగు - అర కప్పు
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 1
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి అర కప్పు జొన్న పిండి తీసుకోవాలి. అందులోకి అర గ్లాస్ నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా కలిపి మూత పెట్టి సుమారు 8 నుంచి 10 గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి రెండున్నర గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకోవాలి.
- వాటర్ మరుగుతున్నప్పుడు నానబెట్టిన జొన్న పిండిని కలిపి వేసుకుని ఉండలు లేకుండా కలుపుకుని ఉడికించాలి.
- అనంతరం రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- జొన్న పిండి ఉడికి జావ దగ్గరపడినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి. ఈలోపు ఓ బౌల్లోకి పెరుగు వేసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ పెరుగులోకి అర కప్పు నీళ్లు పోసి మరోసారి కలుపుకోవాలి. అదే విధంగా ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- చల్లారిన జావలోకి కలిపి పెట్టుకున్న పెరుగు మిశ్రమం, ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీర, మిర్చిని వేసి కలుపుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా, హెల్దీగా ఉండే జొన్న జావ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- అర కప్పు జొన్న పిండికి మూడు గ్లాసుల నీళ్లు అయితే పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతుంది. అయితే మీకు జావ పల్చగా, లేదా మందంగా కావాలనుకుంటే దానిని బట్టి వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి.
- జావను ఉదయం తాగాలనుకుంటే ముందు రోజు రాత్రే జొన్న పిండిని నానబెట్టుకోవాలి. అదే సాయంత్రం తాగాలనుకుంటే అదే రోజు ఉదయం నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది.
- మీకు పెరుగు వద్దనుకుంటే జావను ప్రిపేర్ చేసుకున్నాక నేరుగా తినొచ్చు.
