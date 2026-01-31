ETV Bharat / offbeat

కరకరలాడే జొన్న దిబ్బ రొట్టె - రెండు పదార్థాలతో సింపుల్​గా ఇలా ట్రై చేయండి!

అద్దిరిపోయే దిబ్బ రొట్టె - ఇలా చేశారంటే అస్సలు వదలరు!

Dibba Rotti recipe : దిబ్బ రొట్టె తయారీ అమ్మమ్మల కాలం నుంచి చూస్తూనే ఉన్నాం. అప్పట్లో దిబ్బ రొట్టె రుచి ఎంతో బాగుండేది. రోటి పచ్చళ్లు, పల్లీ చట్నీలో తింటుంటే ఇంకా ఇంకా తినాలనిపించేది. అలాంటి దిబ్బ రొట్టె రెసిపీ మీ కోసం తీసుకువచ్చాం. ఇది మామూలు రవ్వతో కాకుండా జొన్న రవ్వతో సింపుల్​గా ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. మీకు నచ్చిన చట్నీతో ఆరగించేయొచ్చు.

ఇన్​స్టెంట్ గా చేసే టిఫిన్ల కంటే పప్పులు నానబెట్టుకుని, గ్రైండ్ చేసి తయారు చేసే ఇడ్లీ, దోసెలు, పునుగులు ఎంతో రుచిగా, పుల్లగా ఉంటాయి. పిండి నానబెట్టడానికి సమయం పడుతుందే తప్ప ఇలాంటి టిఫిన్ల తయారీకి పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉండదు. వీటిల్లో దిబ్బ రొట్టె తయారీ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మినప్పప్పు - 1 గ్లాసు
  • జొన్న రవ్వ - 3 గ్లాసులు
  • నూనె - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
ఇలా ట్రై చేయండి :

  1. మినపప్పు, జొన్న రవ్వను మధ్యాహ్నం నానబెట్టుకోవాలి. మినప్పప్పును సాయంత్రం గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  2. గ్రైండ్ చేసుకుని మినపప్పులోకి రవ్వ వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  3. మరుసటి రోజు ఉదయం దిబ్బ రొట్టె వేసుకుంటే చక్కగా పొంగుతుంది.
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఓ గిన్నెలోకి మినప్పప్పు తీసుకుని శభ్రం చేసి కనీసం 4 గంటలు నానబెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత మినప్పప్పులోకి మూడింతలు జొన్న రవ్వ తీసుకోవాలి. మరో గిన్నెలో రెండు మూడు సార్లు శుభ్రం చేసుకుని నాలుగైదు గంటలు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఇపుడు పూర్తిగా నానిన మినప్పప్పును గ్రైండర్​లోకి తీసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. మధ్య మధ్యలో కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటూ బాగా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • ఇపుడు బాగా గ్రైండ్ చేసుకున్న మినప్పప్పులోకి జొన్న రవ్వను నీళ్లు లేకుండా గట్టిగా పిండుకొని మిక్సింగ్ బౌల్​లో కలపాలి. నీళ్లు లేకుండా కలపడం వల్ల దిబ్బ రొట్టె స్పంజీగా పొంగుతుంది. ఇలా కలిపిన పిండిని బాగా మిక్స్ చేసుకుని రాత్రంతా పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఉదయం పిండిని మరో సారి కలిపి స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకుని కొద్దిగా నూనె వేసుకుని స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత గరిటెతో మీకు నచ్చిన మందంతో పిండి వేసుకోవాలి. ఓ వైపు కాల్చుకున్న తర్వాత మరో వైపు టర్న్ చేసుకుని కాల్చితే సరిపోతుంది. ఈ దిబ్బ రొట్టె మీకు నచ్చిన చట్నీతో ఆరగించేయొచ్చు. లేదంటే మాగాయ, ఊరగాయ, టమోటా వంటి నిల్వ పచ్చళ్లతోనూ టేస్టీగా తినేయొచ్చు.

