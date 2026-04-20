జొన్నపిండితో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "కట్​లెట్స్" - పిల్లలకైతే చాలా బాగా నచ్చుతాయి!

రుచితో పాటు ఆరోగ్యాన్నిచ్చే 'స్నాక్' - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 20, 2026 at 8:17 PM IST

Jowar Cutlet Recipe in Telugu : పిల్లలు సాయంత్రం వేళ తినడానికి స్నాక్స్ అడుగుతుంటారు. అప్పుడు ఎక్కువ మంది చేసి పెట్టే వాటిలో పకోడీ, మిర్చి బజ్జీలు, పునుగులు, గారెలు వంటివి ఉంటాయి. అలాగని ఎప్పుడూ అవే తినాలన్నా కూడా నచ్చదు. అందుకే, మీ అందరి కోసం ఎన్నడూ ట్రై చేయని ఒక సూపర్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, జొన్నపిండితో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "కట్​లెట్స్". సరికొత్త రుచితో వారెవా అనిపిస్తాయి. ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసి పెట్టమని అడుగుతారు. తక్కువ నూనెతో అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ అవుతాయి. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ జొన్న కట్​లెట్స్ ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

జొన్నపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రెండు కప్పులు - జొన్నపిండి
  • నాలుగు - బంగాళదుంపలు
  • రెండు - ఉల్లిపాయలు
  • ఆరేడు - పచ్చిమిర్చి
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • రెండు స్పూన్లు - అల్లం ముద్ద
  • ఒక కప్పు - సన్నని క్యారెట్ తురుము
  • ఒక స్పూన్ - జీలకర్ర పొడి
  • ఒక స్పూన్ - కారం
  • రెండు స్పూన్లు - నిమ్మరసం
  • ఒక స్పూన్ - గరంమసాలా
  • నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు - కొత్తిమీర తరుగు
  • ఒక కప్పు - బ్రెడ్ పొడి
  • వేయించడానికి సరిపడా - ఆయిల్

బంగాళదుంపలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ ఇన్​స్టంట్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో బంగాళదుంపలను తీసుకుని, తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
  • అవి ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చిలను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • అలాగే, సన్నని క్యారెట్ తురుము, కొత్తిమీర తరుగును ముందుగానే సిద్ధం చేసుకుని పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో జల్లించుకున్న జొన్నపిండిని తీసుకుని అందులో తగినన్ని వేడి నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ మెత్తటి పిండి ముద్దలా అయ్యేలా కలిపి పక్కనుంచాలి.
క్యారెట్ తురుము (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మంచిగా ఉడికించుకున్న బంగాళదుంపలను చల్లారాక పొట్టు తీసుకుని మరో వెడల్పాటి గిన్నెలో వేసి మెత్తగా మెదుపుకోవాలి.
  • తర్వాత మాష్ చేసుకున్న ఆలూ ముద్దలో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, అల్లం, క్యారెట్ తురుము, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, గరంమసాలా, కారం, జీలకర్రపొడి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి పదార్థాలన్నీ మంచిగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం కలిపి పెట్టుకున్న ఆలూ మిశ్రమాన్ని ముందుగా సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్న జొన్నపిండిలో వేసుకుని అంతా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • నెక్ట్స్ కలిపిన ఆ పిండి మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ముందు ఉండలా చేసి ఆపై కట్​లెట్ షేప్​లో వత్తుకోవాలి.
  • తర్వాత దాన్ని బ్రెడ్​పొడిలో దొర్లించి ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే జొన్నపిండి మిశ్రమం మొత్తాన్ని కట్​లెట్స్​లా ప్రిపేర్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న కట్​లెట్స్​ను కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడినన్ని వేసుకున్నాక మీడియం మంట మీద చిల్లుల గరిటెతో రెండు వైపులా తిప్పుతూ మంచి గోల్డెన్ రంగు వచ్చే వరకూ వేయించుకోవాలి.
  • అలా వేయించుకున్నాక టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకుని కాసేపు ఉంచి ఆపై వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, జొన్నపిండితో క్రిస్పీ అండ్ సూపర్ టేస్టీ "కట్​లెట్స్" మీ ముందు ఉంటాయి!
  • ఇక వీటిని టమాటా సాస్ లేదా పుదీనా చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుని తిన్నారంటే వావ్ సూపర్ అంటారంతే.
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ స్నాక్స్ బదులుగా ఓసారి ఇలా జొన్న కట్​లెట్స్ ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.

