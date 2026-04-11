జొన్న పిండితో రొట్టెలు కాదు - ఇలా "అంబలి" చేసుకోండి - టేస్టీ, ఇంకా హెల్దీ కూడా!

-ఎండాకాలం ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే సూపర్ రెసిపీ - తక్కువ పదార్థాలతో ఈజీ​గా రెడీ!

Jonna Ambali Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 11, 2026 at 4:14 PM IST

Jonna Ambali Recipe: సమ్మర్​లో చాలా మంది ఊరకనే నీరసపడిపోతుంటారు. మరీ ముఖ్యంగా డీహైడ్రేషన్​ బారిన పడుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే హెల్దీ ఫుడ్​ తీసుకోవడం ముఖ్యం. అందుకే మీకోసం అద్దిరిపోయే రెసిపీ ఒకటి తీసుకొచ్చాం. అదే జొన్న అంబలి. ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఈ అంబలిని ఒక్కసారి చేసుకుంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనుకునేంత టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. డయాబెటిస్​ పేషెంట్స్​కు ఈ ఫుడ్​ బెస్ట్​. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని, రుచికరమైన జొన్న అంబలి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Jonna Ambali Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • జొన్న పిండి - 1 కప్పు
  • మజ్జిగ - అర లీటర్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఉల్లితరుగు - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Jonna Ambali Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి గిన్నె పెట్టి 5 కప్పుల నీరు పోసి మరిగించాలి.
  • ఈలోపు మరో చిన్న గిన్నెలోకి జొన్న పిండి తీసుకుని 1 కప్పు నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
  • పిండిని ఉండలు కట్టకుండా మిక్స్​ చేసుకున్నాక మరో కప్పు నీళ్లు పోసి చిక్కని పేస్ట్​లా చేసి పక్కన ఉంచాలి.
  • గిన్నెలోని వాటర్ మరుగుతున్నప్పుడు స్టవ్​ను సిమ్​లో పెట్టి కలిపి పెట్టుకున్న జొన్న మిశ్రమం పోసి ఉండలు లేకుండా, అడుగంటకుండా కలుపుతూనే ఉడికించాలి.
Jonna Ambali Recipe (Getty Images)
  • దాదాపు ఐదు నిమిషాల పాటు అంటే జావ కాస్త చిక్కగా మారినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి గిన్నెను పక్కన ఉంచి చల్లార్చుకోవాలి.
  • జావ చల్లారినాక మూత పెట్టి సుమారు 8 గంటల పాటు అలానే వదిలేయాలి.
  • ఆ తర్వాత మూత తీసి చూస్తే జావ గట్టిపడుతుంది. అప్పుడు గరిటెతో మరోసారి కలుపుకోవాలి.
  • ఈ జావలోకి మజ్జిగను కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ మిక్స్​ చేసుకోవాలి. జావ, మజ్జిగ పర్ఫెక్ట్​గా కలిసినాక రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరోసారి కలుపుకోవాలి. అంతే జొన్న అంబలి రెడీ.
  • ఈ అంబలిని గిన్నెలోకి లేదా గ్లాస్​లోకి పోసుకుని పైన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగుతో గార్నిష్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా, మరెంతో హెల్దీగా ఉండే జొన్న అంబలి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Jonna Ambali Recipe (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఒక కప్పు జొన్నపిండికి మొత్తంగా ఏడు కప్పుల నీరు అవసరం అవుతుంది. రెండు కప్పులు పిండి మిక్స్​ చేసుకోవడానికి, 5 కప్పులు మరిగించడానికి యూజ్​ అవుతుంది.
  • ఈ అంబలిని ఉదయం తినాలనుకుంటే ముందు రోజు రాత్రే జావ ప్రిపేర్​ చేసుకుని రాత్రంతా పులియబెట్టాలి. అలా కాకుండా రాత్రి తినాలంటే అదే రోజు ఉదయం చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • ఉడికించిన జావను మట్టి కుండలో వేసి పులియబెట్టుకుంటే మరింత టేస్టీగా, హెల్దీగా ఉంటుంది.

ఒంట్లో వేడిని తగ్గించే "బార్లీ అంబలి" - నిమిషాల్లోనే రెడీ! - పిల్లలకు బాగా నచ్చేస్తుంది!

మైదా లేకుండానే టేస్టీ "స్వీట్ బన్స్" - ఓవెన్​ అక్కర్లేదు! - నిమిషాల్లోనే ​ రెడీ!

