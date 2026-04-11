జొన్న పిండితో రొట్టెలు కాదు - ఇలా "అంబలి" చేసుకోండి - టేస్టీ, ఇంకా హెల్దీ కూడా!
-ఎండాకాలం ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే సూపర్ రెసిపీ - తక్కువ పదార్థాలతో ఈజీగా రెడీ!
Published : April 11, 2026 at 4:14 PM IST
Jonna Ambali Recipe: సమ్మర్లో చాలా మంది ఊరకనే నీరసపడిపోతుంటారు. మరీ ముఖ్యంగా డీహైడ్రేషన్ బారిన పడుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకోవడం ముఖ్యం. అందుకే మీకోసం అద్దిరిపోయే రెసిపీ ఒకటి తీసుకొచ్చాం. అదే జొన్న అంబలి. ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఈ అంబలిని ఒక్కసారి చేసుకుంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనుకునేంత టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. డయాబెటిస్ పేషెంట్స్కు ఈ ఫుడ్ బెస్ట్. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని, రుచికరమైన జొన్న అంబలి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- జొన్న పిండి - 1 కప్పు
- మజ్జిగ - అర లీటర్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఉల్లితరుగు - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి గిన్నె పెట్టి 5 కప్పుల నీరు పోసి మరిగించాలి.
- ఈలోపు మరో చిన్న గిన్నెలోకి జొన్న పిండి తీసుకుని 1 కప్పు నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
- పిండిని ఉండలు కట్టకుండా మిక్స్ చేసుకున్నాక మరో కప్పు నీళ్లు పోసి చిక్కని పేస్ట్లా చేసి పక్కన ఉంచాలి.
- గిన్నెలోని వాటర్ మరుగుతున్నప్పుడు స్టవ్ను సిమ్లో పెట్టి కలిపి పెట్టుకున్న జొన్న మిశ్రమం పోసి ఉండలు లేకుండా, అడుగంటకుండా కలుపుతూనే ఉడికించాలి.
- దాదాపు ఐదు నిమిషాల పాటు అంటే జావ కాస్త చిక్కగా మారినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గిన్నెను పక్కన ఉంచి చల్లార్చుకోవాలి.
- జావ చల్లారినాక మూత పెట్టి సుమారు 8 గంటల పాటు అలానే వదిలేయాలి.
- ఆ తర్వాత మూత తీసి చూస్తే జావ గట్టిపడుతుంది. అప్పుడు గరిటెతో మరోసారి కలుపుకోవాలి.
- ఈ జావలోకి మజ్జిగను కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ మిక్స్ చేసుకోవాలి. జావ, మజ్జిగ పర్ఫెక్ట్గా కలిసినాక రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరోసారి కలుపుకోవాలి. అంతే జొన్న అంబలి రెడీ.
- ఈ అంబలిని గిన్నెలోకి లేదా గ్లాస్లోకి పోసుకుని పైన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగుతో గార్నిష్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా, మరెంతో హెల్దీగా ఉండే జొన్న అంబలి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఒక కప్పు జొన్నపిండికి మొత్తంగా ఏడు కప్పుల నీరు అవసరం అవుతుంది. రెండు కప్పులు పిండి మిక్స్ చేసుకోవడానికి, 5 కప్పులు మరిగించడానికి యూజ్ అవుతుంది.
- ఈ అంబలిని ఉదయం తినాలనుకుంటే ముందు రోజు రాత్రే జావ ప్రిపేర్ చేసుకుని రాత్రంతా పులియబెట్టాలి. అలా కాకుండా రాత్రి తినాలంటే అదే రోజు ఉదయం చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- ఉడికించిన జావను మట్టి కుండలో వేసి పులియబెట్టుకుంటే మరింత టేస్టీగా, హెల్దీగా ఉంటుంది.
