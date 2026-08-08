పుడతామా ఏటి మళ్లీ? - సాహసికుల్ని ఆకర్షిస్తున్న "కొండ జారుడు"!
- ఎత్తైన కొండల నుంచి రోప్ సాయంతో "జిప్ లైన్" జర్నీ - సాహసం సేయరా డింభకా అంటున్న పర్యాటక ప్రదేశాలు
Published : August 8, 2026 at 5:19 PM IST
"పుడతామా ఏటీ మళ్లీ? ఏదైనా ఈ భూమ్మీద ఉన్నప్పుడే సేసేయాల" పెద్ది సినిమాలోని పవర్ఫుల్ డైలాగ్ ఇది. జీవితంలో చాలా విషయాలకు ఛాన్సులు ఉండొచ్చుగానీ, జీవితానికి మాత్రం సెకండ్ ఛాన్స్ లేదు. అందుకే, "లివ్ డేంజరస్లీ" అంటారు నీషేతోపాటు ఓషో కూడా! ఈ మాటలను ఒంటపట్టించుకున్న వాళ్లూ, పుట్టుకతోనే అడ్వెంచర్స్కు సై అనేవాళ్లంతా అలా ఆకాశంలో తేలియాడడానికి పోటీపడుతుంటారు. అలాంటి వాటిల్లో ఒకటి "జిప్ లైన్"!
ఇరుకైన కొండదారులు.. అడుగడుగునా రాళ్లూరప్పలు.. అవన్నీ దాటుకుంటూ ఆకాశానికి నిచ్చెన వేసినట్టుగా ఉండే శిఖరం మీదకు ఎన్నో ప్రయాసలు ఓర్చి ఎక్కుతారు. అక్కడి నుంచి కిందకు చూస్తే అంతులేని లోయ! ఇలాంటి ఎత్తైన కొండను ఎక్కడమే పెద్ద సాహసం అనుకుంటే.. అక్కడి నుంచి జిప్ లైన్ సాయంతో మరో కొండ మీదకు రయ్యున జారిపోతారు!
వింటుంటేనే ఒళ్లు గగుర్పొడిచే ఈ సాహస యాత్రకు కేంద్రంగా మహారాష్ట్రలోని జీవ్ధన్ ఫోర్ట్ నిలుస్తోంది. ఇలాంటి డబుల్ అడ్వెంచర్ చేయడానికి ఇష్టపడే డేర్డెవిల్స్ను ఆకర్షిస్తోంది. సహ్యాద్రి పర్వతాల మధ్య ప్రకృతి అందాల్ని ఆస్వాదిస్తూ సాగే ఈ ప్రయాణం టూరిస్టులను ఎంతగానే అలరిస్తోంది.
జీవ్ధన్ కోట దగ్గర నుంచి చూస్తేనే భారీగా కనిపించే ఈ రాతి శిఖరం దక్కరికి వెళ్తే గంభీరంగా ఉంటుంది. దాదాపు 400 అడుగుల ఎత్తులో నిలిచిన ఆ శిఖరాన్ని ఎక్కడానికి టూరిస్టులు ఎంతో అవస్థ పడతారు. అయినా ఛాలెంజ్ చేస్తూ ముందుకు సాగుతారు. చివరకు పైకిఎక్కి, దాని అంచున నిలబడి కిందకు చూస్తే ఎంతో భయంకరంగా అనిపిస్తుందంటే నమ్మాల్సిందే. కింద విస్తరించిన లోయను చూస్తే, ఒక్క క్షణం గుండె ఆగినట్టే అనిపిస్తుంది.
అక్కడ ఒక వైపు కొండ, మరో వైపు లోతైన లోయ, మధ్యలో గాల్లో వేలాడే జిప్లైన్! సేఫ్టీ గేర్ ధరించి సిద్ధమైన తర్వాత క్షణం పాటు వెనక్కి చూసి, ముందున్న శిఖరాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని దూకితే చాలు. ఒక్కసారిగా శరీరం గాల్లోకి లేస్తుంది. కళ్లముందు పచ్చటి సహ్యాద్రి కొండలు వేగంగా వెనక్కి జారిపోతుంటేస కింద వేల అడుగుల లోయ కనిపిస్తుంది. గాలి ముఖాన్ని బలంగా తాకుతుంటే... కొద్దిసేపు మనం నేల మీద కాదు, ఆకాశంలో ప్రయాణిస్తుంటాం!
ఇది సాధారణ జనం చేసే అడ్వెంచర్ ముమ్మాటికీ కాదు. దీనికి "గుండె ధైర్యం" చాలా కావాలి అంటారు అక్కడి గైడ్లు. అయితే, ఎంత భయం కలిగినప్పటికీ, ఒక్కసారి ఆ జిప్లైన్ జర్నీ పూర్తి చేస్తే మాత్రం, ఆ తర్వాత కలిగే ఆనందం మాటల్లో చెప్పలేనిది. జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే సాహసంగా మిగిలిపోతుందని చెప్పడంలో సందేహమే లేదు.
ఎన్ని విహారయాత్రలు చేసినా, ఎన్ని అందమైన ప్రదేశాలు చూసినా, ఒక కొండను ఎక్కి, ఆ తర్వాత గాల్లో వేలాడుతూ మరో శిఖరాన్ని చేరే ఆ అనుభూతి మాత్రం ప్రత్యేకమే. అందుకే సాహసాన్ని ఇష్టపడే డేర్ డేవిల్స్ జీవ్ధన్ వైపు అడుగులు వేస్తూ ఉంటారు.
ఇలాంటి అడ్వెంచరస్ స్పాట్లు మహారాష్ట్రలోనే హరిహర్ ఫోర్ట్, తమిళనాడులోని కొడైకెనాల్, ఉత్తరాఖండ్ లోని ముస్సోరీ, మేఘాలయలోని డావ్కీ & సోహ్రా ప్రాంతాలు ప్రసిద్ధిచెందినవి. మీకు ఏ మాత్రం అవకాశం ఉన్నా, జీవితంలో ఒక్కసారి ఈ సాహసయాత్ర చేసేయండి. ఎందుకంటే..
"పుడతామా ఏటీ మళ్లీ? ఏదైనా ఈ భూమ్మీద ఉన్నప్పుడే సేసేయాల!!"