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ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి వీపున ఉండే బాలుడు ఏమయ్యాడు?

- ఝాన్సీరాణి దత్తత కుమారుడు దామోదర్ రావు - యుద్ధరంగం నుంచి అతను ప్రాణాలతో ఎలా బయటపడ్డాడో తెలుసా?

Jhansi Laxmi Bhai Son
Jhansi Laxmi Bhai Son (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 7, 2026 at 11:15 AM IST

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Jhansi Laxmi Bhai Son : స్వాతంత్య్ర పోరాటంలో ఝాన్సీరాణి వీరోచితపోరాటం గురించి ప్రతీ భారతీయుడికి తెలుసు. ఆమె పేరు వినగానే కత్తిపట్టి కదనరంగంలోకి దూకిన వీరనారి కళ్లముందు కదలాడుతుంది. వీపున వస్త్రంతో కట్టుకొన్న చిన్నారి చిత్రం కూడా మెదులుతుంది. మరి, ఆ బాలుడు ఏమయ్యాడు? ఆ యుద్ధంలో ఏం జరిగింది? అన్నది చాలా మందికి తెలియదు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

భారత స్వాతంత్య్ర తొలి సంగ్రామంగా 1857 పోరాటాన్ని చెబుతారు. బ్రిటీషు మూకలపై భారతీయులు సమరభేరి మోగించారు. నాటి ఝాన్సీ ప్రాంతాన్ని పాలిస్తున్న రాణి లక్ష్మీబాయి రాజ్యంపై తెల్ల సైన్యం దండెత్తింది. వారిని ఎదుర్కొనేందుకు లక్ష్మీబాయి యుద్ధ రంగంలోకి దూకింది. తాను దత్తత తీసుకున్న చిన్నారి దామోదర్‌ రావును నడుముకు కట్టుకొని పోరాటంలోకి వచ్చేశారు. గ్వాలియర్‌ సమీపంలో బ్రిటిషు సైన్యాలను ఎదుర్కొన్నారు. తన కరవాలంతో ఎంతో మంది శత్రుసైనికులను చీల్చి చెండాడారు.

బ్రిటీషు సైన్యం వద్ద ఆధునిక ఆయుధాలు ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ వెరవకుండా విజయమా? వీర స్వర్గమా? తేల్చుకునేందుకు పోరాటం సాగించారు. అయితే, ఎంతగా పోరాడినా అధునాతన ఆయుధాలున్న శత్రుసైన్యం ముందుకు దూసుకు వచ్చింది. అప్పటికే తీవ్రంగా అలసిపోయిన లక్ష్మీబాయికి విషయం అర్థమైపోయింది. వెంటనే తన కుమారుడిని కొందరు నమ్మకస్తులైన సైనికులకు అప్పగించి, యుద్ధక్షేత్రం నుంచి దూరంగా తీసుకెళ్లాలని ఆదేశించారు. అలా వారు బాలుడు దామోదర్​రావును సంరక్షించారు.

వారసత్వం లేకుండా చేసి రాజ్యాన్ని హస్తగతం చేసుకోవాలని చూస్తున్న బ్రిటీషువారు దామోదర్ కోసం తీవ్రంగా గాలించడం మొదలు పెట్టారు. బాలుడిని వెంటబెట్టుకొని వెళ్లినవారు అత్యంత రహస్యంగా జీవితం కొనసాగించారు. రాత్రివేళలో మాత్రమే ప్రయాణం సాగించేవారు. పగలు సురక్షిత ప్రాంతాలుగా భావించే అడవుల్లో, నీటి లభ్యత ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఉండిపోయేవారు. ఇలా చాలా కాలంపాటు కొనసాగింది.

బ్రిటీషు సైన్యాల కంటపడకుండా తప్పించుకోవడానికి వారు ఎన్నో అవస్థలు పడ్డారు. ఎన్నో వ్యూహాలు అమలు చేశారు. కానీ, శాశ్వతంగా తలదాచుకోవడం వారికి సాధ్యం కాలేదు. గాలింపు నిరంతరం కొనసాగించిన శత్రువులు చివరకు వారి జాడ కనిపెట్టేశారు. దామోదర్​ను పట్టుకొని ఇందౌర్‌కు తరలించారు. అప్పటికే రాజ్యంలోని ప్రముఖ యోధులంతా యుద్ధంలో కన్ను మూశారు. దీంతో బ్రిటిషువారు రాజ్యాన్ని హస్తగతం చేసుకున్నారు. దామోదర్​ కు ఏడుగురి సహాయకులను నియమించి, ఏడాదికి రూ.10వేల గౌరవ వేతనంగా అందించారు. తర్వాత కాలంలో ఆ మొత్తం కూడా తగ్గించినట్టు సమాచారం. అలా జీవనం సాగించిన దామోదర్ రావు 1906లో కన్ను మూశారు.

ఆయన కుమారుడు లక్ష్మణ్‌రావుతోపాటు, ఆ తర్వాత వచ్చిన వారి వారసులు "ఝాన్సీవాలే" అనే ఇంటి పేరుతో ముందుకు సాగారు. ప్రస్తుతం కూడా ఝాన్సీరాణి వారసులు ఇందోర్ తదిర ప్రాంతాల్లో జీవనం సాగిస్తున్నారు.

TAGGED:

JHANSI LAXMI BHAI
BRITISH SOLDIERS
1857 INDEPENDENCE FIGHT
DAMODAR
JHANSI LAXMI BHAI SON

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