బ్యాచిలర్స్ కష్టాలు తీర్చే "జీరా రైస్" - నిమిషాల్లోనే రెడీ - టేస్ట్ అమోఘం!

సింపుల్​గా చేసుకునే రైస్ రెసిపీ - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే!

Jeera Rice
Jeera Rice (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 7, 2025 at 5:00 PM IST

2 Min Read
Jeera Rice Prepare in Telugu : ఇంట్లో రైస్​తో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. ఇందులో ఎగ్​ఫ్రైడ్ రైస్, టమోటా రైస్​ లాంటివి ఉంటాయి. అయినా పిల్లలు, పెద్దలూ వెరైటీగా ఏమైనా రెసిపీలు చేయమని అడుగుతుంటారు. ఇలాంటి సమయంలో గృహిణులు ఏదో చేయాలని హడావిడి పడుతుంటారు. అయితే మీరు ఎటువంటి టెన్షన్​ పడకుండా క్విక్​గా, ఈజీగా తయారయ్యే రెసిపీని మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాం. అదే నోరూరించే జీరా రైస్.

జీరా రైస్​ను బయట హోటల్స్​ లేదా రెస్టారెంట్స్​కి వెళ్లినప్పుడూ ఎక్కువగా ఆర్డర్ చేస్తారు! మరి దీనిని అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో చేశారంటే సూపర్​గా వస్తుంది. అంతేకాక తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది. బ్యాచిలర్స్​ కూడా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది. మరి జీరా రైస్​కి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Jeera Rice
బియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • ఆయిల్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 2 టీ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
Jeera Rice
పచ్చిమిర్చి (ETV Bharat)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో ఒకటిన్నర కప్పుల బియ్యం సరిపడా నీళ్లు పోసి ఉడికించాలి. అన్నం కాస్త పొడిపొడిగా ఉన్నప్పుడే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత రెండు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర, మూడు ఎండుమిర్చి, మూడు పచ్చిమిర్చి వేసి వేయించాలి.
Jeera Rice
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • ఇందులోనే కొద్దిగా కరివేపాకు, ఉడికించిన అన్నం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొంచెం కొత్తిమీర తరుగు వేసి ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే వేడివేడి జీరా రైస్ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
Jeera Rice
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
Jeera Rice
జీలకర్ర (Getty Images)
  • మీరు జీరా రైస్​ను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే అన్నం, జీలకర్రతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

