బ్యాచిలర్స్ కష్టాలు తీర్చే "జీరా రైస్" - నిమిషాల్లోనే రెడీ - టేస్ట్ అమోఘం!
సింపుల్గా చేసుకునే రైస్ రెసిపీ - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 7, 2025 at 5:00 PM IST
Jeera Rice Prepare in Telugu : ఇంట్లో రైస్తో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. ఇందులో ఎగ్ఫ్రైడ్ రైస్, టమోటా రైస్ లాంటివి ఉంటాయి. అయినా పిల్లలు, పెద్దలూ వెరైటీగా ఏమైనా రెసిపీలు చేయమని అడుగుతుంటారు. ఇలాంటి సమయంలో గృహిణులు ఏదో చేయాలని హడావిడి పడుతుంటారు. అయితే మీరు ఎటువంటి టెన్షన్ పడకుండా క్విక్గా, ఈజీగా తయారయ్యే రెసిపీని మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాం. అదే నోరూరించే జీరా రైస్.
జీరా రైస్ను బయట హోటల్స్ లేదా రెస్టారెంట్స్కి వెళ్లినప్పుడూ ఎక్కువగా ఆర్డర్ చేస్తారు! మరి దీనిని అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో చేశారంటే సూపర్గా వస్తుంది. అంతేకాక తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది. బ్యాచిలర్స్ కూడా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది. మరి జీరా రైస్కి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - ఒకటిన్నర కప్పులు
- ఆయిల్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - 2 టీ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 3
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో ఒకటిన్నర కప్పుల బియ్యం సరిపడా నీళ్లు పోసి ఉడికించాలి. అన్నం కాస్త పొడిపొడిగా ఉన్నప్పుడే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత రెండు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర, మూడు ఎండుమిర్చి, మూడు పచ్చిమిర్చి వేసి వేయించాలి.
- ఇందులోనే కొద్దిగా కరివేపాకు, ఉడికించిన అన్నం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొంచెం కొత్తిమీర తరుగు వేసి ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే వేడివేడి జీరా రైస్ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
- మీరు జీరా రైస్ను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే అన్నం, జీలకర్రతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
