ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే "జీడిపప్పు ఉప్మా" - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!
జీడిపప్పుతో ఉప్మాను ఈ విధంగా చేసి చూడండి - టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 1, 2025 at 12:53 PM IST
Kaju Upma Prepare in Telugu : ఇండ్లలో ఉప్మా చేస్తుంటారు. అయితే చాలా మంది దీనిని తినడానికి ఇష్టపడరు. ఇక ముఖ్యంగా పిల్లలైతే వద్దని మారాం చేస్తుంటారు. అందుకే ఈసారి కాస్త డిఫరెంట్గా ఇంట్లో ఇలా జీడిపప్పు వేసి ఉప్మా చేశారంటే వద్దన్నవారే ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక మళ్లీమళ్లీ చేయమని అడుగుతారు. మరి వేడివేడి జీడిపప్పు ఉప్మా తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పద్దార్థాలు, ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బొంబాయి రవ్వ - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
- ఉల్లిపాయలు - 2
- టమోటాలు - 4
- పచ్చిమిర్చి - 3
- నెయ్యి - 2 టీ స్పూన్లు
- ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- తాలింపు గింజలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 3
- పల్లీలు - పావు కప్పు
- జీడిపప్పు - పావు కప్పు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కొత్తిమీర - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కొన్ని పల్లీలు, జీడిపప్పు వేసి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్లో వేయాలి.
- అలాగే రెండు ఉల్లిపాయలు, నాలుగు టమోటాలు, మూడు పచ్చిమిర్చిని కట్ చేయాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత 250 గ్రాముల బొంబాయి రవ్వ వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- ఇదే గిన్నెలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ తాలింపు గింజలు, మూడు ఎండుమిర్చి ముక్కలు వేయాలి. అదేవిధంగా కొన్ని పల్లీలు, జీడిపప్పు పలుకులు, కరివేపాకు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
- ఇవన్నీ ఫ్రై అయిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా ఐదు కప్పుల నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరిగించాలి.
- వాటర్ బాగా మరుగుతున్నప్పుడు వేయించిన బొంబాయి రవ్వను కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ కలపాలి. ఆ తర్వాత రెండు నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచాలి. అనంతరం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న పల్లీలు, జీడిపప్పు యాడ్ చేయాలి. ఆపైన కొత్తిమీర, ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే నోరూరించే జీడిపప్పు ఉప్మా రెడీ అయినట్లే!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ సూపర్ అనాల్సిందే!
