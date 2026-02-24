'జీడిపప్పు, కాకరకాయ కారం ఫ్రై' - ఇలా చేశారంటే పిల్లలూ ఇష్టంగా తింటారు!
చేదు తెలియకుండా కాకర కాయ వేపుడు - వేడివేడి అన్నంలోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది!
kakarakaya_recipe_in_telugu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 24, 2026
kakarakaya recipe in telugu : జీడిపప్పుతో కలిపి కాకరకాయ ఫ్రై ట్రై చేయండి! పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు. కాకరకాయలు సన్నగా కట్ చేసుకుని వేయించి ఆ తర్వాత ప్రత్యేకంగా కారం తయారు చేసుకుని కలిపి చేశారంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. కాకరకాయ అంటే మొహం తిప్పుకునే వాళ్లు సైతం ఇలాంటి రెసిపీతో కడుపు నిండా తినేస్తారు.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కాకరకాయలు - అర కేజీ
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు స్పూన్
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- వెల్లుల్లి - 15
- పచ్చి కొబ్బరి - అర చెక్క
- ఎండు మిర్చి - 3
- నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- మినపప్పు - అర స్పూన్
- జీడిపప్పు - 15
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 2 స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కాకరకాయలను శుభ్రం చేసుకుని అడ్డుకోతలో కట్ చేసుకోవాలి. గుండ్రగా, సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. పండిన కాకరకాయలను పక్కన పెట్టుకోవాలి. గింజలు లేకుండా చక్రాల మాదిరిగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు కాకరకాయ ముక్కలను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని బాగా పట్టించి మూతపెట్టి 30 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి. అర గంట తర్వాత ఓ సారి నీళ్లతో కడిగి శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత నీళ్లు లేకుండా బాగా పిండి తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకుని కాకరకాయ ముక్కలను వేయించాలి. ముందుగా హై ఫ్లేమ్లో ఆ తర్వాత సన్నటి మంటపై వేయించాలి. ఇపుడు ఓ మిక్సీలోకి ధనియాలు, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి, పచ్చి కొబ్బరి, ఎండు మిర్చి వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. పచ్చి కొబ్బరి బదులు పల్లీలైనా వాడుకోవచ్చు. బరకగా గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇపుడు కాకరకాయలు రంగు మారే వరకు వేయించుకోవాలి.
- గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చాక పక్కన పెట్టుకోవాలి. అదే కడాయిలో మిగిలిన నూనెలో పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లిపాయలు వేసుకుని దోరగా వేయించాలి. అందులోనే జీలకర్ర, ఆవాలు, మినపప్పు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత జీడిపప్పు పలుకులు, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
- జీడిపప్పు రంగు మారిన తర్వాత ముందుగా గ్రైండ్ చేసిన ధనియాలు, కొబ్బరి పొడి వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా పసుపు కూడా వేసుకుని బాగా కలపాలి. 2 నిమిషాల తర్వాత వేయించిన కాకరకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం వేసుకుని లో ఫ్లేమ్లో వేయించాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తే కమ్మని కాకరకాయం కారం రెడీ! ఈ కాకరకాయ వేపుడు వేడి వేడిగా అన్నంలోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది.
